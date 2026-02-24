Η Glenn Close και η Claudia Jessie στο θρίλερ Up to No Good

Η τηλεοπτική μεταφορά των ιστοριών της Helene Tursten φέρνει ένα σκοτεινό δράμα μυστηρίου με την Glenn Close και τη ClaudiaJessie

Το «Up to No Good» του Channel 4, με πρωταγωνίστρια τη Glenn Close, ενισχύει το καστ της με τη συμμετοχή της Claudia Jessie, γνωστής από τη σειρά «Bridgerton», καθώς και των Penelope Wilton και Meera Syal. Η παραγωγή, που είχε αρχικά τον τίτλο «Maud», βασίζεται στις συλλογές διηγημάτων της Σουηδής συγγραφέως Helene Tursten και ήδη βρίσκεται σε στάδιο γυρισμάτων στο Λονδίνο, σηματοδοτώντας μια από τις πιο φιλόδοξες τηλεοπτικές παραγωγές του βρετανικού καναλιού.

Η ιστορία ακολουθεί τη Maud Oldcastle, την οποία υποδύεται η Glenn Close, μια ηλικιωμένη γυναίκα με σκοτεινό παρελθόν και φονικό ένστικτο που επιδιώκει να αφήσει πίσω της το παρελθόν και να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο. Όταν όμως μια νεαρή ντετέκτιβ αρχίζει να ερευνά έναν ύποπτο θάνατο στο κτίριο όπου ζει η Maud, τα μυστικά του παρελθόντος επιστρέφουν απειλητικά. Τον ρόλο της ερευνήτριας Hannah αναλαμβάνει η Claudia Jessie, ενώ η Meera Syal εμφανίζεται ως Margaret και η Penelope Wilton ως Charlotte.

Στη σειρά συμμετέχουν επίσης οι Gloria Obianyo, Anita Dobson και Ben Crompton, ενισχύοντας το δραματικό σύνολο με γνωστά ονόματα της βρετανικής τηλεόρασης. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Lee Haven Jones, ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Nina Raine και Moses Raine.

Ο Andrew Plotkin από τη Sony Pictures Television σχολίασε τη συνεργασία λέγοντας «Είμαστε ενθουσιασμένοι που ο Lee Haven Jones σκηνοθετεί τη σειρά και συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του ύφους της παραγωγής. Με ένα εξαιρετικό καστ να πλαισιώνει τη Glenn Close και να ζωντανεύει τα σενάρια των Nina Raine και Moses Raine, η συνεργασία αυτή ενισχύει την αφηγηματική δύναμη της ιστορίας».

