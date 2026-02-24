Streaming News 24.02.2026

Η Glenn Close και η Claudia Jessie στο θρίλερ Up to No Good

Η τηλεοπτική μεταφορά των ιστοριών της Helene Tursten φέρνει ένα σκοτεινό δράμα μυστηρίου με την Glenn Close και τη ClaudiaJessie
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το «Up to No Good» του Channel 4, με πρωταγωνίστρια τη Glenn Close, ενισχύει το καστ της με τη συμμετοχή της Claudia Jessie, γνωστής από τη σειρά «Bridgerton», καθώς και των Penelope Wilton και Meera Syal. Η παραγωγή, που είχε αρχικά τον τίτλο «Maud», βασίζεται στις συλλογές διηγημάτων της Σουηδής συγγραφέως Helene Tursten και ήδη βρίσκεται σε στάδιο γυρισμάτων στο Λονδίνο, σηματοδοτώντας μια από τις πιο φιλόδοξες τηλεοπτικές παραγωγές του βρετανικού καναλιού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Glenn Close υπερασπίζεται τη σειρά All’s Fair παρά τις εξαιρετικά σκληρές κριτικές – Τι λέει για την Kim Kardashian

Η ιστορία ακολουθεί τη Maud Oldcastle, την οποία υποδύεται η Glenn Close, μια ηλικιωμένη γυναίκα με σκοτεινό παρελθόν και φονικό ένστικτο που επιδιώκει να αφήσει πίσω της το παρελθόν και να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο. Όταν όμως μια νεαρή ντετέκτιβ αρχίζει να ερευνά έναν ύποπτο θάνατο στο κτίριο όπου ζει η Maud, τα μυστικά του παρελθόντος επιστρέφουν απειλητικά. Τον ρόλο της ερευνήτριας Hannah αναλαμβάνει η Claudia Jessie, ενώ η Meera Syal εμφανίζεται ως Margaret και η Penelope Wilton ως Charlotte.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη σειρά συμμετέχουν επίσης οι Gloria Obianyo, Anita Dobson και Ben Crompton, ενισχύοντας το δραματικό σύνολο με γνωστά ονόματα της βρετανικής τηλεόρασης. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Lee Haven Jones, ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Nina Raine και Moses Raine.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Andrew Plotkin από τη Sony Pictures Television σχολίασε τη συνεργασία λέγοντας «Είμαστε ενθουσιασμένοι που ο Lee Haven Jones σκηνοθετεί τη σειρά και συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του ύφους της παραγωγής. Με ένα εξαιρετικό καστ να πλαισιώνει τη Glenn Close και να ζωντανεύει τα σενάρια των Nina Raine και Moses Raine, η συνεργασία αυτή ενισχύει την αφηγηματική δύναμη της ιστορίας».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Dustin Hoffman και ο Adam Sandler στη ταινία Time Out του Scott Cooper

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Claudia Jessie Glenn Close Up to No Good ΣΕΙΡΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το baby pink look της Gwyneth Paltrow είναι μια ματιά στο παρελθόν

Το baby pink look της Gwyneth Paltrow είναι μια ματιά στο παρελθόν

24.02.2026
Επόμενο
Η Nia Vardalos και η Maia Kealoha στη χριστουγεννιάτικη ταινία Nutmeg & Mistletoe

Η Nia Vardalos και η Maia Kealoha στη χριστουγεννιάτικη ταινία Nutmeg & Mistletoe

24.02.2026

Δες επίσης

Brad Pitt: Τα πρώτα στιγμιότυπα από το σετ των γυρισμάτων στην Ύδρα
Cinema

Brad Pitt: Τα πρώτα στιγμιότυπα από το σετ των γυρισμάτων στην Ύδρα

24.02.2026
Box office: Εντυπωσιακές εισπράξεις για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Cinema

Box office: Εντυπωσιακές εισπράξεις για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

24.02.2026
Η Lily Collins στον ρόλο της Audrey Hepburn σε νέα ταινία για το Breakfast at Tiffany’s
Cinema

Η Lily Collins στον ρόλο της Audrey Hepburn σε νέα ταινία για το Breakfast at Tiffany’s

24.02.2026
Πρόβα καταιγίδας στην  Ύδρα για το The Riders με τον Brad Pitt
Cinema

Πρόβα καταιγίδας στην  Ύδρα για το The Riders με τον Brad Pitt

24.02.2026
Η Nia Vardalos και η Maia Kealoha στη χριστουγεννιάτικη ταινία Nutmeg & Mistletoe
Cinema

Η Nia Vardalos και η Maia Kealoha στη χριστουγεννιάτικη ταινία Nutmeg & Mistletoe

24.02.2026
Ο σεναριογράφος του Pulp Fiction δεν έπαιρνε δουλειές μέχρι να ιδρύσει εταιρεία AI
Cinema

Ο σεναριογράφος του Pulp Fiction δεν έπαιρνε δουλειές μέχρι να ιδρύσει εταιρεία AI

24.02.2026
BAFTA 2026: Η ανατροπή της χρονιάς με τον Robert Aramayo να αφήνει πίσω DiCaprio και Chalamet
Cinema

BAFTA 2026: Η ανατροπή της χρονιάς με τον Robert Aramayo να αφήνει πίσω DiCaprio και Chalamet

23.02.2026
Το Golden «ξεσήκωσε» τα BAFTA μεταδίδοντας τον παλμό του KPop Demon Hunters (Video)
Cinema

Το Golden «ξεσήκωσε» τα BAFTA μεταδίδοντας τον παλμό του KPop Demon Hunters (Video)

23.02.2026
Σαρωτική επικράτηση του KPop Demon Hunters στα Annie Awards με 10 βραβεία
Cinema

Σαρωτική επικράτηση του KPop Demon Hunters στα Annie Awards με 10 βραβεία

23.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη