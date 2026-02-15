Screen News 15.02.2026

Ο Dustin Hoffman και ο Adam Sandler στη ταινία Time Out του Scott Cooper

Το remake του γαλλικού «L’Emploi du Temps» ενώνει τον Adam Sandler με τον Dustin Hoffman ξανά σε ρόλο πατέρα και γιού
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η συνεργασία του Dustin Hoffman με τον Adam Sandler επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από τη νέα ταινία «Time Out», ένα φιλόδοξο remake του γαλλικού δράματος «L’Emploi du Temps» του Laurent Cantet. Η παραγωγή, που υποστηρίζεται από το Netflix, φέρνει τον Adam Sandler σε έναν πιο δραματικό ρόλο, απομακρυσμένο από τις κωμικές ερμηνείες που τον καθιέρωσαν στο ευρύ κοινό, ενώ ο Dustin Hoffman αναμένεται να υποδυθεί τον πατέρα του κεντρικού χαρακτήρα.

Η ιστορία ακολουθεί τον Vincent, έναν άνδρα που χάνει τη δουλειά του αλλά συνεχίζει να προσποιείται ότι πηγαίνει καθημερινά στο γραφείο, δημιουργώντας ένα πλέγμα ψεμάτων για να κρύψει την αλήθεια από την οικογένειά του. Καθώς οι εξαπατήσεις πολλαπλασιάζονται, ο ήρωας αναγκάζεται να επινοεί όλο και πιο περίπλοκες απάτες για να διατηρήσει την εικόνα της κανονικότητας. Ο Adam Sandler αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ η παρουσία του Dustin Hoffman προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στο οικογενειακό δράμα που αναπτύσσεται γύρω από την αφήγηση.

The Meyerowitz Stories. www.imdb.com

Διάβασε επίσης: Ο λόγος που ο Adam Sandler στέλνει λουλούδια στην Jennifer Aniston κάθε χρόνο την ίδια μέρα

Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί και στο παρελθόν στην ταινία «The Meyerowitz Stories» του Noah Baumbach το 2017, όπου υποδύθηκαν ξανά πατέρα και γιο. Η επανένωσή τους θεωρείται από πολλούς φυσική συνέχεια εκείνης της επιτυχημένης συνεργασίας, επιβεβαιώνοντας ότι ο Adam Sandler μπορεί να κινηθεί με άνεση και σε πιο εσωτερικούς δραματικούς ρόλους.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Scott Cooper, γνωστός για τις ταινίες «Hostiles» και «Springsteen: Deliver Me from Nowhere». Αρχικά το πρότζεκτ είχε συνδεθεί με τον Christian Bale, όμως τελικά ο Adam Sandler ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Παραγωγός της ταινίας είναι ο Jon Kilik, με τα γυρίσματα να προγραμματίζονται στο Vancouver τον επόμενο μήνα.

The Meyerowitz Stories. www.imdb.com

Ο Dustin Hoffman, ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του με 2 βραβεία Oscar για τις ταινίες «Kramer vs Kramer» και «Rain Man», συνεχίζει να παραμένει ενεργός στον κινηματογράφο παρά την ηλικία των 88 ετών. Η νέα συνεργασία με τον Adam Sandler αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο σοβαρά κινηματογραφικά στοιχήματα του Netflix για τη χρονιά, εστιάζοντας περισσότερο στην ψυχολογική ένταση και στη μελέτη χαρακτήρων παρά σε εμπορικά θεάματα.

Διάβασε επίσης: Η κόρη του Adam Sandler τραγουδά και αφήνει άφωνο το κοινό

Δες κι αυτό…

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Adam Sandler Dustin Hoffman L’Emploi du Temps netflix Scott Cooper Time Out ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Leonardo DiCaprio δίνει update για το Sinatra του Martin Scorsese

Ο Leonardo DiCaprio δίνει update για το Sinatra του Martin Scorsese

15.02.2026
Επόμενο
Αυτό είναι το κοινό trend των ενημερωμένων fashionistas και των γιαγιάδων στο χωριό

Αυτό είναι το κοινό trend των ενημερωμένων fashionistas και των γιαγιάδων στο χωριό

15.02.2026

Δες επίσης

Ο Leonardo DiCaprio δίνει update για το Sinatra του Martin Scorsese
Cinema

Ο Leonardo DiCaprio δίνει update για το Sinatra του Martin Scorsese

15.02.2026
The Riders: Πότε έρχεται στην Ελλάδα ο Brad Pitt – Όσα γνωρίζουμε για τα γυρίσματα στην Ύδρα
Cinema

The Riders: Πότε έρχεται στην Ελλάδα ο Brad Pitt – Όσα γνωρίζουμε για τα γυρίσματα στην Ύδρα

13.02.2026
Η Zoe Saldaña και ο Spielberg στηρίζουν την οικογένεια Van Der Beek – Πάνω από 2 εκατ. συγκεντρώθηκαν στο GoFundMe
Celeb News

Η Zoe Saldaña και ο Spielberg στηρίζουν την οικογένεια Van Der Beek – Πάνω από 2 εκατ. συγκεντρώθηκαν στο GoFundMe

13.02.2026
Ο James Cameron αποθεώνει το Hamnet: «Πλάνταξα στο κλάμα και τις δύο φορές που το είδα»
Cinema

Ο James Cameron αποθεώνει το Hamnet: «Πλάνταξα στο κλάμα και τις δύο φορές που το είδα»

13.02.2026
Αυλαία για τη 76η Berlinale με τον Wim Wenders να μιλά για τη δύναμη του κινηματογράφου
Cinema

Αυλαία για τη 76η Berlinale με τον Wim Wenders να μιλά για τη δύναμη του κινηματογράφου

13.02.2026
Ο Marc Beckman απαντά στους Paul Thomas Anderson και Jonny Greenwood για τη μουσική στο Melania
Cinema

Ο Marc Beckman απαντά στους Paul Thomas Anderson και Jonny Greenwood για τη μουσική στο Melania

13.02.2026
Η Ana de Armas και η Jennifer Connelly σε κατασκοπευτικό θρίλερ
Cinema

Η Ana de Armas και η Jennifer Connelly σε κατασκοπευτικό θρίλερ

13.02.2026
«Πράσινο φως» για τη συνέχεια της F1 – Συζητήσεις για επιστροφή του Brad Pitt
Cinema

«Πράσινο φως» για τη συνέχεια της F1 – Συζητήσεις για επιστροφή του Brad Pitt

13.02.2026
Οι ταινίες της εβδομάδας: Ανεμοδαρμένα Ύψη, πολυβραβευμένος Μυστικός Πράκτορας και Οι Ζωές των Άλλων
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Ανεμοδαρμένα Ύψη, πολυβραβευμένος Μυστικός Πράκτορας και Οι Ζωές των Άλλων

12.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ