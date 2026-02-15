Ο Dustin Hoffman και ο Adam Sandler στη ταινία Time Out του Scott Cooper

Το remake του γαλλικού «L’Emploi du Temps» ενώνει τον Adam Sandler με τον Dustin Hoffman ξανά σε ρόλο πατέρα και γιού

Η συνεργασία του Dustin Hoffman με τον Adam Sandler επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από τη νέα ταινία «Time Out», ένα φιλόδοξο remake του γαλλικού δράματος «L’Emploi du Temps» του Laurent Cantet. Η παραγωγή, που υποστηρίζεται από το Netflix, φέρνει τον Adam Sandler σε έναν πιο δραματικό ρόλο, απομακρυσμένο από τις κωμικές ερμηνείες που τον καθιέρωσαν στο ευρύ κοινό, ενώ ο Dustin Hoffman αναμένεται να υποδυθεί τον πατέρα του κεντρικού χαρακτήρα.

Η ιστορία ακολουθεί τον Vincent, έναν άνδρα που χάνει τη δουλειά του αλλά συνεχίζει να προσποιείται ότι πηγαίνει καθημερινά στο γραφείο, δημιουργώντας ένα πλέγμα ψεμάτων για να κρύψει την αλήθεια από την οικογένειά του. Καθώς οι εξαπατήσεις πολλαπλασιάζονται, ο ήρωας αναγκάζεται να επινοεί όλο και πιο περίπλοκες απάτες για να διατηρήσει την εικόνα της κανονικότητας. Ο Adam Sandler αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ η παρουσία του Dustin Hoffman προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στο οικογενειακό δράμα που αναπτύσσεται γύρω από την αφήγηση.

Διάβασε επίσης: Ο λόγος που ο Adam Sandler στέλνει λουλούδια στην Jennifer Aniston κάθε χρόνο την ίδια μέρα

Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί και στο παρελθόν στην ταινία «The Meyerowitz Stories» του Noah Baumbach το 2017, όπου υποδύθηκαν ξανά πατέρα και γιο. Η επανένωσή τους θεωρείται από πολλούς φυσική συνέχεια εκείνης της επιτυχημένης συνεργασίας, επιβεβαιώνοντας ότι ο Adam Sandler μπορεί να κινηθεί με άνεση και σε πιο εσωτερικούς δραματικούς ρόλους.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Scott Cooper, γνωστός για τις ταινίες «Hostiles» και «Springsteen: Deliver Me from Nowhere». Αρχικά το πρότζεκτ είχε συνδεθεί με τον Christian Bale, όμως τελικά ο Adam Sandler ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Παραγωγός της ταινίας είναι ο Jon Kilik, με τα γυρίσματα να προγραμματίζονται στο Vancouver τον επόμενο μήνα.

Ο Dustin Hoffman, ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του με 2 βραβεία Oscar για τις ταινίες «Kramer vs Kramer» και «Rain Man», συνεχίζει να παραμένει ενεργός στον κινηματογράφο παρά την ηλικία των 88 ετών. Η νέα συνεργασία με τον Adam Sandler αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο σοβαρά κινηματογραφικά στοιχήματα του Netflix για τη χρονιά, εστιάζοντας περισσότερο στην ψυχολογική ένταση και στη μελέτη χαρακτήρων παρά σε εμπορικά θεάματα.

Διάβασε επίσης: Η κόρη του Adam Sandler τραγουδά και αφήνει άφωνο το κοινό

Δες κι αυτό…