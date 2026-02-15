Screen News 15.02.2026

Ο Leonardo DiCaprio δίνει update για το Sinatra του Martin Scorsese

Ο Leonardo DiCaprio αποκάλυψε ότι το νέο μεταφυσικό θρίλερ «What Happens at Night» ξεκινά γυρίσματα σε 2 εβδομάδες στην Πράγα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Leonardo DiCaprio αποκάλυψε νέα στοιχεία για τα επόμενα κινηματογραφικά του σχέδια κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο Santa Barbara International Film Festival, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα συνεργασία του με τον Martin Scorsese, το μεταφυσικό θρίλερ «What Happens at Night», μπαίνει σε τροχιά παραγωγής.  Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Leonardo DiCaprio ανέφερε ότι τα γυρίσματα της νέας ταινίας θα ξεκινήσουν σύντομα, λέγοντας ότι «θα αρχίσουν σε 2 εβδομάδες». Ο ηθοποιός εξήγησε ότι πρόκειται να ταξιδέψει στην Πράγα για να συναντήσει τον Martin Scorsese, ο οποίος βρίσκεται ήδη εκεί για την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της παραγωγής. Στην ταινία ο Leonardo DiCaprio θα συμπρωταγωνιστήσει με την Jennifer Lawrence.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η ακραία μέθοδος του Leonardo DiCaprio που άλλαξε την καριέρα του

Στο ίδιο Q&A, ο Leonardo DiCaprio ρωτήθηκε και για την πορεία του πρότζεκτ «Sinatra», τη βιογραφική ταινία που σχεδιάζει ο Martin Scorsese για τον Frank Sinatra. Ο Leonardo DiCaprio απάντησε ότι «είναι ακόμη υπό ανάπτυξη, συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη», αφήνοντας να εννοηθεί ότι το σχέδιο δεν έχει εγκαταλειφθεί, παρά τις καθυστερήσεις που προκάλεσαν ζητήματα έγκρισης από την οικογένεια του καλλιτέχνη.

Ο Martin Scorsese είχε εκφράσει την πρόθεση να παρουσιάσει ένα πορτρέτο χωρίς ωραιοποιήσεις για τον Frank Sinatra, εστιάζοντας τόσο στις επιτυχίες όσο και στις δύσκολες περιόδους της ζωής του, ιδιαίτερα στον γάμο του με την Ava Gardner και στην περίοδο μεταξύ 1950 και 1957, όταν η καριέρα του τραγουδιστή βρισκόταν σε κρίση πριν από την επιστροφή του μέσω της ταινίας «From Here to Eternity».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα με το «What Happens at Night», οι Martin Scorsese και Leonardo DiCaprio συνεχίζουν να αναπτύσσουν και άλλα σχέδια, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται τα «Home», «Devil in the White City» και «Midnight Vendetta». Η νέα τους συνεργασία επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια δημιουργική σχέση των δύο δημιουργών, που τα τελευταία χρόνια παραμένουν από τα πιο δραστήρια δίδυμα της σύγχρονης κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Το Sinners και το One Battle After Another οδηγούν την κούρσα των Όσκαρ 2026

Δες κι αυτό…

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Leonardo DiCaprio Martin Scorsese Sinatra ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δεν βάζουν μυαλό αυτά είναι τα 4 ζώδια – Κάνουν πάντα του κεφαλιού τους

Δεν βάζουν μυαλό αυτά είναι τα 4 ζώδια – Κάνουν πάντα του κεφαλιού τους

15.02.2026
Επόμενο
Ο Dustin Hoffman και ο Adam Sandler στη ταινία Time Out του Scott Cooper

Ο Dustin Hoffman και ο Adam Sandler στη ταινία Time Out του Scott Cooper

15.02.2026

Δες επίσης

Ο Dustin Hoffman και ο Adam Sandler στη ταινία Time Out του Scott Cooper
Cinema

Ο Dustin Hoffman και ο Adam Sandler στη ταινία Time Out του Scott Cooper

15.02.2026
The Riders: Πότε έρχεται στην Ελλάδα ο Brad Pitt – Όσα γνωρίζουμε για τα γυρίσματα στην Ύδρα
Cinema

The Riders: Πότε έρχεται στην Ελλάδα ο Brad Pitt – Όσα γνωρίζουμε για τα γυρίσματα στην Ύδρα

13.02.2026
Η Zoe Saldaña και ο Spielberg στηρίζουν την οικογένεια Van Der Beek – Πάνω από 2 εκατ. συγκεντρώθηκαν στο GoFundMe
Celeb News

Η Zoe Saldaña και ο Spielberg στηρίζουν την οικογένεια Van Der Beek – Πάνω από 2 εκατ. συγκεντρώθηκαν στο GoFundMe

13.02.2026
Ο James Cameron αποθεώνει το Hamnet: «Πλάνταξα στο κλάμα και τις δύο φορές που το είδα»
Cinema

Ο James Cameron αποθεώνει το Hamnet: «Πλάνταξα στο κλάμα και τις δύο φορές που το είδα»

13.02.2026
Αυλαία για τη 76η Berlinale με τον Wim Wenders να μιλά για τη δύναμη του κινηματογράφου
Cinema

Αυλαία για τη 76η Berlinale με τον Wim Wenders να μιλά για τη δύναμη του κινηματογράφου

13.02.2026
Ο Marc Beckman απαντά στους Paul Thomas Anderson και Jonny Greenwood για τη μουσική στο Melania
Cinema

Ο Marc Beckman απαντά στους Paul Thomas Anderson και Jonny Greenwood για τη μουσική στο Melania

13.02.2026
Η Ana de Armas και η Jennifer Connelly σε κατασκοπευτικό θρίλερ
Cinema

Η Ana de Armas και η Jennifer Connelly σε κατασκοπευτικό θρίλερ

13.02.2026
«Πράσινο φως» για τη συνέχεια της F1 – Συζητήσεις για επιστροφή του Brad Pitt
Cinema

«Πράσινο φως» για τη συνέχεια της F1 – Συζητήσεις για επιστροφή του Brad Pitt

13.02.2026
Οι ταινίες της εβδομάδας: Ανεμοδαρμένα Ύψη, πολυβραβευμένος Μυστικός Πράκτορας και Οι Ζωές των Άλλων
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Ανεμοδαρμένα Ύψη, πολυβραβευμένος Μυστικός Πράκτορας και Οι Ζωές των Άλλων

12.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ