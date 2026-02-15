Ο Leonardo DiCaprio δίνει update για το Sinatra του Martin Scorsese

Ο Leonardo DiCaprio αποκάλυψε νέα στοιχεία για τα επόμενα κινηματογραφικά του σχέδια κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο Santa Barbara International Film Festival, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα συνεργασία του με τον Martin Scorsese, το μεταφυσικό θρίλερ «What Happens at Night», μπαίνει σε τροχιά παραγωγής. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Leonardo DiCaprio ανέφερε ότι τα γυρίσματα της νέας ταινίας θα ξεκινήσουν σύντομα, λέγοντας ότι «θα αρχίσουν σε 2 εβδομάδες». Ο ηθοποιός εξήγησε ότι πρόκειται να ταξιδέψει στην Πράγα για να συναντήσει τον Martin Scorsese, ο οποίος βρίσκεται ήδη εκεί για την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της παραγωγής. Στην ταινία ο Leonardo DiCaprio θα συμπρωταγωνιστήσει με την Jennifer Lawrence.

Στο ίδιο Q&A, ο Leonardo DiCaprio ρωτήθηκε και για την πορεία του πρότζεκτ «Sinatra», τη βιογραφική ταινία που σχεδιάζει ο Martin Scorsese για τον Frank Sinatra. Ο Leonardo DiCaprio απάντησε ότι «είναι ακόμη υπό ανάπτυξη, συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη», αφήνοντας να εννοηθεί ότι το σχέδιο δεν έχει εγκαταλειφθεί, παρά τις καθυστερήσεις που προκάλεσαν ζητήματα έγκρισης από την οικογένεια του καλλιτέχνη.

Ο Martin Scorsese είχε εκφράσει την πρόθεση να παρουσιάσει ένα πορτρέτο χωρίς ωραιοποιήσεις για τον Frank Sinatra, εστιάζοντας τόσο στις επιτυχίες όσο και στις δύσκολες περιόδους της ζωής του, ιδιαίτερα στον γάμο του με την Ava Gardner και στην περίοδο μεταξύ 1950 και 1957, όταν η καριέρα του τραγουδιστή βρισκόταν σε κρίση πριν από την επιστροφή του μέσω της ταινίας «From Here to Eternity».

Παράλληλα με το «What Happens at Night», οι Martin Scorsese και Leonardo DiCaprio συνεχίζουν να αναπτύσσουν και άλλα σχέδια, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται τα «Home», «Devil in the White City» και «Midnight Vendetta». Η νέα τους συνεργασία επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια δημιουργική σχέση των δύο δημιουργών, που τα τελευταία χρόνια παραμένουν από τα πιο δραστήρια δίδυμα της σύγχρονης κινηματογραφικής βιομηχανίας.

