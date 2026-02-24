Η Nia Vardalos και η Maia Kealoha στη χριστουγεννιάτικη ταινία Nutmeg & Mistletoe

Η νέα οικογενειακή ταινία είναι μια ιστορία φαντασίας και συγκίνησης με πρωταγωνίστρια τη Maia Kealoha και τη συμμετοχή της Nia Vardalos

Η Nia Vardalos ενώνει τις δυνάμεις της με μια νέα γενιά ηθοποιών στη χριστουγεννιάτικη ταινία «Nutmeg & Mistletoe», μια παραγωγή που φιλοδοξεί να συνδυάσει χιούμορ, φαντασία και συναίσθημα σε μια ιστορία για τη δύναμη της κοινότητας. Με τα γυρίσματα να έχουν ολοκληρωθεί στο Λος Άντζελες και την Essential Film Group να αναλαμβάνει τις διεθνείς πωλήσεις, η ταινία τοποθετείται ήδη ανάμεσα στις επερχόμενες οικογενειακές κυκλοφορίες που στοχεύουν στο παγκόσμιο κοινό των εορτών. Η ταινία φέρνει μαζί ένα πολυσυλλεκτικό καστ που περιλαμβάνει τους Madeleine Arthur, Sarah Jeffery, Arianna Rivas, Maia Kealoha και Nia Vardalos, σε μια οικογενειακή ιστορία με έντονο εορταστικό χαρακτήρα.

Στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκεται η μικρή Alma, την οποία υποδύεται η Maia Kealoha, ένα κορίτσι που γράφει ένα συγκινητικό γράμμα στον Άγιο Βασίλη ζητώντας όχι δώρα αλλά βοήθεια για να επιστρέψει το πνεύμα των Χριστουγέννων στην πόλη της. Δύο απρόβλεπτα ξωτικά μεταμφιέζονται σε ανθρώπους για να βοηθήσουν, η Nutmeg που ενσαρκώνει η Sarah Jeffery και η Mistletoe που υποδύεται η Madeleine Arthur, δημιουργώντας κωμικές καταστάσεις σε μια μικρή κοινότητα όπου η χαρά αποδεικνύεται ότι μεγαλώνει όταν μοιράζεται.

Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Cedric Yarbrough, Jeff Meacham, Angelique Cabral, Tyler Barnhardt και Reid Miller, ενισχύοντας το καστ με γνώριμα πρόσωπα της αμερικανικής τηλεόρασης και κινηματογραφίας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Peter Herro, ενώ το σενάριο ανήκει στους Jennifer Bascom και Deborah Dodge.

Ο Charlie Cleveland μίλησε για την εμπειρία του στη δημιουργία της ταινίας, δηλώνοντας «Ύστερα από 25 χρόνια στον σχεδιασμό βιντεοπαιχνιδιών ήταν αναζωογονητικό να δημιουργήσω κάτι εντελώς διαφορετικό, μια χριστουγεννιάτικη κωμωδία. Η κινηματογραφική παραγωγή έχει τεράστια ιστορία και ήταν συναρπαστικό να συνεργαστούμε με τόσο ταλαντούχο συνεργείο στο Χόλιγουντ. Ελπίζουμε να μοιραστούμε γέλιο και γιορτινή χαρά με το κοινό τα Χριστούγεννα του 2026».

