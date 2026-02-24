Screen News 24.02.2026

Η Nia Vardalos και η Maia Kealoha στη χριστουγεννιάτικη ταινία Nutmeg & Mistletoe

Η νέα οικογενειακή ταινία είναι μια ιστορία φαντασίας και συγκίνησης με πρωταγωνίστρια τη Maia Kealoha και τη συμμετοχή της Nia Vardalos
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Nia Vardalos ενώνει τις δυνάμεις της με μια νέα γενιά ηθοποιών στη χριστουγεννιάτικη ταινία «Nutmeg & Mistletoe», μια παραγωγή που φιλοδοξεί να συνδυάσει χιούμορ, φαντασία και συναίσθημα σε μια ιστορία για τη δύναμη της κοινότητας. Με τα γυρίσματα να έχουν ολοκληρωθεί στο Λος Άντζελες και την Essential Film Group να αναλαμβάνει τις διεθνείς πωλήσεις, η ταινία τοποθετείται ήδη ανάμεσα στις επερχόμενες οικογενειακές κυκλοφορίες που στοχεύουν στο παγκόσμιο κοινό των εορτών. Η ταινία φέρνει μαζί ένα πολυσυλλεκτικό καστ που περιλαμβάνει τους Madeleine Arthur, Sarah Jeffery, Arianna Rivas, Maia Kealoha και Nia Vardalos, σε μια οικογενειακή ιστορία με έντονο εορταστικό χαρακτήρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Star Wars: Στο φως το trailer του The Mandalorian and Grogu

Στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκεται η μικρή Alma, την οποία υποδύεται η Maia Kealoha, ένα κορίτσι που γράφει ένα συγκινητικό γράμμα στον Άγιο Βασίλη ζητώντας όχι δώρα αλλά βοήθεια για να επιστρέψει το πνεύμα των Χριστουγέννων στην πόλη της. Δύο απρόβλεπτα ξωτικά μεταμφιέζονται σε ανθρώπους για να βοηθήσουν, η Nutmeg που ενσαρκώνει η Sarah Jeffery και η Mistletoe που υποδύεται η Madeleine Arthur, δημιουργώντας κωμικές καταστάσεις σε μια μικρή κοινότητα όπου η χαρά αποδεικνύεται ότι μεγαλώνει όταν μοιράζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Cedric Yarbrough, Jeff Meacham, Angelique Cabral, Tyler Barnhardt και Reid Miller, ενισχύοντας το καστ με γνώριμα πρόσωπα της αμερικανικής τηλεόρασης και κινηματογραφίας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Peter Herro, ενώ το σενάριο ανήκει στους Jennifer Bascom και Deborah Dodge.

Ο Charlie Cleveland μίλησε για την εμπειρία του στη δημιουργία της ταινίας, δηλώνοντας «Ύστερα από 25 χρόνια στον σχεδιασμό βιντεοπαιχνιδιών ήταν αναζωογονητικό να δημιουργήσω κάτι εντελώς διαφορετικό, μια χριστουγεννιάτικη κωμωδία. Η κινηματογραφική παραγωγή έχει τεράστια ιστορία και ήταν συναρπαστικό να συνεργαστούμε με τόσο ταλαντούχο συνεργείο στο Χόλιγουντ. Ελπίζουμε να μοιραστούμε γέλιο και γιορτινή χαρά με το κοινό τα Χριστούγεννα του 2026».

Διάβασε επίσης: Τα Minions επιστρέφουν με χάος και τέρατα στο νέο spin off του Despicable Me (Video)

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Maia Kealoha Nia Vardalos ΤΑΙΝΙΑ Χριστούγεννα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Glenn Close και η Claudia Jessie στο θρίλερ Up to No Good

Η Glenn Close και η Claudia Jessie στο θρίλερ Up to No Good

24.02.2026
Επόμενο
Eric Dane: To συγκινητικό μήνυμα που ηχογράφησε για τις κόρες του πριν το θάνατό του

Eric Dane: To συγκινητικό μήνυμα που ηχογράφησε για τις κόρες του πριν το θάνατό του

24.02.2026

Δες επίσης

Brad Pitt: Τα πρώτα στιγμιότυπα από το σετ των γυρισμάτων στην Ύδρα
Cinema

Brad Pitt: Τα πρώτα στιγμιότυπα από το σετ των γυρισμάτων στην Ύδρα

24.02.2026
Box office: Εντυπωσιακές εισπράξεις για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Cinema

Box office: Εντυπωσιακές εισπράξεις για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

24.02.2026
Η Lily Collins στον ρόλο της Audrey Hepburn σε νέα ταινία για το Breakfast at Tiffany’s
Cinema

Η Lily Collins στον ρόλο της Audrey Hepburn σε νέα ταινία για το Breakfast at Tiffany’s

24.02.2026
Πρόβα καταιγίδας στην  Ύδρα για το The Riders με τον Brad Pitt
Cinema

Πρόβα καταιγίδας στην  Ύδρα για το The Riders με τον Brad Pitt

24.02.2026
Η Glenn Close και η Claudia Jessie στο θρίλερ Up to No Good
Cinema

Η Glenn Close και η Claudia Jessie στο θρίλερ Up to No Good

24.02.2026
Ο σεναριογράφος του Pulp Fiction δεν έπαιρνε δουλειές μέχρι να ιδρύσει εταιρεία AI
Cinema

Ο σεναριογράφος του Pulp Fiction δεν έπαιρνε δουλειές μέχρι να ιδρύσει εταιρεία AI

24.02.2026
BAFTA 2026: Η ανατροπή της χρονιάς με τον Robert Aramayo να αφήνει πίσω DiCaprio και Chalamet
Cinema

BAFTA 2026: Η ανατροπή της χρονιάς με τον Robert Aramayo να αφήνει πίσω DiCaprio και Chalamet

23.02.2026
Το Golden «ξεσήκωσε» τα BAFTA μεταδίδοντας τον παλμό του KPop Demon Hunters (Video)
Cinema

Το Golden «ξεσήκωσε» τα BAFTA μεταδίδοντας τον παλμό του KPop Demon Hunters (Video)

23.02.2026
Σαρωτική επικράτηση του KPop Demon Hunters στα Annie Awards με 10 βραβεία
Cinema

Σαρωτική επικράτηση του KPop Demon Hunters στα Annie Awards με 10 βραβεία

23.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη