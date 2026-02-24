Οι Taylor Swift, Eminem και KPop Demon Hunters κυριάρχησαν παγκοσμίως το 2025

Η Taylor Swift είχε το πιο εμπορικό άλμπουμ της χρονιάς, η Rosé κατέκτησε την κορυφή με το APT, ενώ η KPop κυριάρχησε στα παγκόσμιους charts

Το 2025 ήταν μια χρονιά που έδειξε την παγκόσμια ισχύ της μουσικής βιομηχανίας, με τους Taylor Swift, Eminem και τους χαρακτήρες της KPop Demon Hunters να κυριαρχούν στις προτιμήσεις των ακροατών στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλο τον κόσμο.

Στη Βρετανία, οι γυναικείες ποπ φωνές ήταν πανταχού παρούσες. Η Sabrina Carpenter, η Lady Gaga και η Billie Eilish εμφανίζονταν συχνά στους κατάλογους των μεγαλύτερων πόλεων, ενώ σε πόλεις όπως το Southampton και το Newcastle, οι Linkin Park κατάφεραν να μπουν στο top 10 των YouTube charts.

Παγκοσμίως, η Taylor Swift σημείωσε το πιο εμπορικό άλμπουμ του 2025 με το The Life of a Showgirl, ενώ η Rosé των BLACKPINK κατέγραψε το μεγαλύτερο παγκόσμιο hit με τη συνεργασία της με τον Bruno Mars στο APT, που συγκέντρωσε πάνω από δύο δισεκατομμύρια streams. Είναι η πρώτη φορά που ένα τραγούδι με μη αγγλικούς στίχους κορυφαία τη λίστα του IFPI, ενώ το opening περιλαμβάνει κορεατικά λόγια.

Το δεύτερο μεγαλύτερο hit της χρονιάς ήταν το Golden, από την animated KPop girlband Huntr/X, πρωταγωνιστώντας στη σειρά KPop Demon Hunters. Άλλα δημοφιλή τραγούδια περιλαμβάνουν το Ordinary του Alex Warren και το Beautiful Things του Benson Boone.

Παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των top 10 singles είχε κυκλοφορήσει πριν το 2025, η Lola Young κατάφερε να πάρει την 11η θέση με το single της Messy, φτάνοντας πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams, και ήταν η μόνη Βρετανίδα στο παγκόσμιο top 20. Επιπλέον, άλλο ένα τραγούδι από το KPop Demon Hunters, Soda Pop, από το rival boyband Saja Boys, βρέθηκε επίσης στη λίστα.

Στους πίνακες με τα καλύτερα άλμπουμ, η Taylor Swift κατέλαβε κορυφαία θέση, ενώ στο top 5 βρέθηκαν επίσης οι Morgan Wallen, Bad Bunny και Sabrina Carpenter. Το KPop σχήμα Stray Kids, οι Seventeen και το soundtrack του KPop Demon Hunters συμπλήρωσαν τη λίστα των 20 πιο δημοφιλών άλμπουμ, με το τελευταίο να παίρνει την τρίτη θέση συνολικά.

Η επιτυχία της Taylor Swift και η καθολική κυριαρχία των KPop stars δείχνουν ότι η παγκόσμια μουσική σκηνή το 2025 ήταν έντονα διαφοροποιημένη, με τα streams και οι συνεργασίες να αλλάζουν τα δεδομένα, ενώ τα μη αγγλικά τραγούδια κερδίζουν πλέον τη διεθνή κορυφή.

