Μουσικά Νέα 24.02.2026

Οι Taylor Swift, Eminem και KPop Demon Hunters κυριάρχησαν παγκοσμίως το 2025

taylor_swift
Η Taylor Swift είχε το πιο εμπορικό άλμπουμ της χρονιάς, η Rosé κατέκτησε την κορυφή με το APT, ενώ η KPop κυριάρχησε στα παγκόσμιους charts
Μαρία Χατζηγιάννη

Το 2025 ήταν μια χρονιά που έδειξε την παγκόσμια ισχύ της μουσικής βιομηχανίας, με τους Taylor Swift, Eminem και τους χαρακτήρες της KPop Demon Hunters να κυριαρχούν στις προτιμήσεις των ακροατών στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλο τον κόσμο.

Στη Βρετανία, οι γυναικείες ποπ φωνές ήταν πανταχού παρούσες. Η Sabrina Carpenter, η Lady Gaga και η Billie Eilish εμφανίζονταν συχνά στους κατάλογους των μεγαλύτερων πόλεων, ενώ σε πόλεις όπως το Southampton και το Newcastle, οι Linkin Park κατάφεραν να μπουν στο top 10 των YouTube charts.

taylor_swift
https://www.instagram.com/taylorswift/

Διάβασε επίσης: Το Golden «ξεσήκωσε» τα BAFTA μεταδίδοντας τον παλμό του KPop Demon Hunters (Video)

Παγκοσμίως, η Taylor Swift σημείωσε το πιο εμπορικό άλμπουμ του 2025 με το The Life of a Showgirl, ενώ η Rosé των BLACKPINK κατέγραψε το μεγαλύτερο παγκόσμιο hit με τη συνεργασία της με τον Bruno Mars στο APT, που συγκέντρωσε πάνω από δύο δισεκατομμύρια streams. Είναι η πρώτη φορά που ένα τραγούδι με μη αγγλικούς στίχους κορυφαία τη λίστα του IFPI, ενώ το opening περιλαμβάνει κορεατικά λόγια.

Το δεύτερο μεγαλύτερο hit της χρονιάς ήταν το Golden, από την animated KPop girlband Huntr/X, πρωταγωνιστώντας στη σειρά KPop Demon Hunters. Άλλα δημοφιλή τραγούδια περιλαμβάνουν το Ordinary του Alex Warren και το Beautiful Things του Benson Boone.

Παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των top 10 singles είχε κυκλοφορήσει πριν το 2025, η Lola Young κατάφερε να πάρει την 11η θέση με το single της Messy, φτάνοντας πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams, και ήταν η μόνη Βρετανίδα στο παγκόσμιο top 20. Επιπλέον, άλλο ένα τραγούδι από το KPop Demon Hunters, Soda Pop, από το rival boyband Saja Boys, βρέθηκε επίσης στη λίστα.

Στους πίνακες με τα καλύτερα άλμπουμ, η Taylor Swift κατέλαβε κορυφαία θέση, ενώ στο top 5 βρέθηκαν επίσης οι Morgan Wallen, Bad Bunny και Sabrina Carpenter. Το KPop σχήμα Stray Kids, οι Seventeen και το soundtrack του KPop Demon Hunters συμπλήρωσαν τη λίστα των 20 πιο δημοφιλών άλμπουμ, με το τελευταίο να παίρνει την τρίτη θέση συνολικά.

www.imdb.com/

Η επιτυχία της Taylor Swift και η καθολική κυριαρχία των KPop stars δείχνουν ότι η παγκόσμια μουσική σκηνή το 2025 ήταν έντονα διαφοροποιημένη, με τα streams και οι συνεργασίες να αλλάζουν τα δεδομένα, ενώ τα μη αγγλικά τραγούδια κερδίζουν πλέον τη διεθνή κορυφή.

Διάβασε επίσης: Ο Sombr στο εντυπωσιακό line up των BRIT 2026 δίπλα σε Harry Styles και Rosalía

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eminem KPop Demon Hunters Taylor Swift μουσική
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Winona Ryder εντάσσεται στο cast της 3ης σεζόν της σειράς Wednesday

Η Winona Ryder εντάσσεται στο cast της 3ης σεζόν της σειράς Wednesday

24.02.2026
Επόμενο
Met Gala 2026: Ανακοινώθηκε το dress code της πιο fashion βραδιάς του χρόνου

Met Gala 2026: Ανακοινώθηκε το dress code της πιο fashion βραδιάς του χρόνου

24.02.2026

Δες επίσης

Ρία Ελληνίδου: Φιγουράρει στην Times Square με τη νέα της επιτυχία «Εξηγήστε Μου»
Μουσικά Νέα

Ρία Ελληνίδου: Φιγουράρει στην Times Square με τη νέα της επιτυχία «Εξηγήστε Μου»

24.02.2026
Κωστής Μαραβέγιας: Το soundtrack του «Μπαμπά σ’ αγαπώ» έχει το χρώμα και τη φωνή του
Μουσικά Νέα

Κωστής Μαραβέγιας: Το soundtrack του «Μπαμπά σ’ αγαπώ» έχει το χρώμα και τη φωνή του

24.02.2026
Ο Harry Styles επιστρέφει στο SNL παρουσιάζοντας τραγούδια από το νέο του album
Μουσικά Νέα

Ο Harry Styles επιστρέφει στο SNL παρουσιάζοντας τραγούδια από το νέο του album

24.02.2026
Stylianos: Κυκλοφόρησε η δυναμική pop μπαλάντα «You&I»
Μουσικά Νέα

Stylianos: Κυκλοφόρησε η δυναμική pop μπαλάντα «You&I»

24.02.2026
Akylas: Το «Ατελιέ» με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ σε νέα εκδοχή
Μουσικά Νέα

Akylas: Το «Ατελιέ» με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ σε νέα εκδοχή

24.02.2026
Ο Ed Sheeran εξηγεί γιατί ζει χωρίς κινητό από το 2015
Μουσικά Νέα

Ο Ed Sheeran εξηγεί γιατί ζει χωρίς κινητό από το 2015

24.02.2026
Στον Ludwig Göransson το BAFTA μουσικής για το Sinners
Μουσικά Νέα

Στον Ludwig Göransson το BAFTA μουσικής για το Sinners

23.02.2026
Το Golden «ξεσήκωσε» τα BAFTA μεταδίδοντας τον παλμό του KPop Demon Hunters (Video)
Cinema

Το Golden «ξεσήκωσε» τα BAFTA μεταδίδοντας τον παλμό του KPop Demon Hunters (Video)

23.02.2026
Bruno Mars: Κατέκτησε την κορυφή του Airplay με το I Just Might σε χρόνο ρεκόρ
Μουσικά Νέα

Bruno Mars: Κατέκτησε την κορυφή του Airplay με το I Just Might σε χρόνο ρεκόρ

23.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης