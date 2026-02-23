Το Golden «ξεσήκωσε» τα BAFTA μεταδίδοντας τον παλμό του KPop Demon Hunters (Video)

Παρά τον αποκλεισμό της ταινίας «KPop Demon Hunters» από τα BAFTA, η σκηνική παρουσία των Huntr/x επιβεβαίωσε τη διεθνή επιρροή του φιλμ

Σε μια βραδιά όπου η μουσική και ο κινηματογράφος συναντήθηκαν μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό, οι EJAE, Audrey Nuna και Rei Ami χάρισαν μία από τις πιο δυναμικές στιγμές της τελετής των BAFTA παρουσιάζοντας ζωντανά το τραγούδι «Golden» από το «KPop Demon Hunters». Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στο Royal Festival Hall του Λονδίνου και αποτέλεσε την πρώτη ζωντανή εκτέλεση του τραγουδιού εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, επιβεβαιώνοντας την παγκόσμια απήχηση της παραγωγής.

Οι τρεις καλλιτέχνιδες, που δανείζουν τη φωνή τους στο συγκρότημα Huntr/x της ταινίας, εμφανίστηκαν στη σκηνή με εντυπωσιακή σκηνοθεσία και έντονη χορογραφία. Η EJAE άνοιξε την ερμηνεία με ένα σόλο μέρος πριν ενωθούν μαζί της η Audrey Nuna και η Rei Ami, οι οποίες εμφανίστηκαν από διαφορετικά σημεία του χώρου, κινούμενες ανάμεσα στους θεατές μέχρι να φτάσουν στη σκηνή. Η Chase Infiniti, γνωστή θαυμάστρια του Huntr/x, καταγράφηκε να τραγουδά μαζί τους από το κοινό, συμβάλλοντας στο κλίμα ενθουσιασμού που επικράτησε στην αίθουσα.

Παρά τη θερμή υποδοχή, το «KPop Demon Hunters» δεν ήταν επιλέξιμο για τα κινηματογραφικά βραβεία της βρετανικής ακαδημίας. Σύμφωνα με την απόφαση της BAFTA, η παραγωγή δεν πληρούσε τα κριτήρια θεατρικής κυκλοφορίας, καθώς η αρχική της πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε μέσω streaming και όχι σε κινηματογραφικές αίθουσες. Το Netflix είχε καταθέσει επίσημη ένσταση, υποστηρίζοντας ότι η μεταγενέστερη κινηματογραφική προβολή, 2 μήνες μετά το ντεμπούτο της πλατφόρμας, θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη βάσει της ρήτρας «εξαιρετικών περιστάσεων». Ωστόσο, η BAFTA απέρριψε το αίτημα, επιμένοντας στη διατήρηση των κανόνων επιλεξιμότητας.

Παρά τον αποκλεισμό, οι διοργανωτές επέλεξαν να εντάξουν τη μουσική του φιλμ στο πρόγραμμα της βραδιάς, αναγνωρίζοντας την επιρροή που έχει αποκτήσει το project στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα. Η εμφάνιση των EJAE, Audrey Nuna και Rei Ami θεωρήθηκε από πολλούς παρευρισκόμενους ως μία από τις πιο ζωντανές στιγμές της τελετής, με τον παλμό της Kpop να γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στο mainstream θέαμα και την καλλιτεχνική αναγνώριση.

Η πορεία του «KPop Demon Hunters» δεν φαίνεται να ανακόπτεται από τον αποκλεισμό στα BAFTA, καθώς η ταινία συνεχίζει δυναμικά την οσκαρική της καμπάνια με υποψηφιότητες στην κατηγορία πρωτότυπου τραγουδιού και ταινίας κινουμένων σχεδίων. Η πρόσφατη σαρωτική επιτυχία της στα Annie Awards, όπου κατέκτησε 10 βραβεία, ενισχύει την εικόνα μιας παραγωγής που συνδυάζει εμπορική απήχηση και δημιουργική τόλμη, επιβεβαιώνοντας ότι η μουσική και η κινούμενη εικόνα μπορούν να συνυπάρξουν σε μια ενιαία, παγκόσμια πολιτιστική εμπειρία.

