Κώστας Δόξας: Ένοχος για ενδοοικογενειακή βία – Ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή

Το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον Κώστα Δόξα για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με καταγγέλλουσα την πρώην σύζυγό του, Μαρία Δεληθανάση.

Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 3 ετών, ορίζοντας την έκτιση 4 μηνών. Στην απολογία του, ο καλλιτέχνης αρνήθηκε τις κατηγορίες, ενώ νομικά εκπροσωπήθηκε από τον Σπύρος Δημητρίου. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η πλευρά της καταγγέλλουσας, με συνηγόρους τους Νίκος Διαλυνάς, Άρτεμις Διαλυνά και Νάσος Διαλυνάς, δήλωσε δικαιωμένη από την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε το 2021, όταν η Μαρία Δεληθανάση προχώρησε σε μήνυση και αγωγή σε βάρος του τραγουδιστή, περίπου έναν χρόνο μετά τον χωρισμό τους. Έκτοτε, έχουν κατατεθεί και άλλες νομικές ενέργειες και από την πλευρά του Κώστα Δόξα προς την πρώην σύζυγό του, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες για το σύνολο των καταγγελιών.





