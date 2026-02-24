Marseaux για Eurovision: «Έχει κλείσει για την ώρα, ήταν κάτι πολύ αγχωτικό»

Η Marseaux μιλάει για την εμπειρία της στη Eurovision, αποκαλύπτει τις δυσκολίες και εξηγεί ποιο ρόλο θα ήθελε να έχει στην τηλεόραση

Η Marseaux μίλησε στο «Πρωινό» με την Αναστασία Ζαρκά, αποκαλύπτοντας τις σκέψεις της για τη Eurovision και το πώς θα ήθελε να εμφανίζεται στην τηλεόραση.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενη με όσα συμβαίνουν στη δουλειά μου», ανέφερε αρχικά η τραγουδίστρια. «Είτε ανεβαίνω στη σκηνή για συναυλίες είτε για θεατρικές παραστάσεις, η στήριξη του κοινού είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για κάθε καλλιτέχνη».

Όσο για την εμπειρία της στον διαγωνισμό τραγουδιού, η Marseaux παραδέχτηκε: «Η Eurovision έχει κλείσει για την ώρα. Ήταν κάτι πολύ αγχωτικό και χαώδες για μένα, ωστόσο, δεν το μετανιώνω. Δυσκολεύτηκα λίγο με το πλαίσιο του διαγωνισμού, αλλά ήταν όμορφα».





Σχετικά με την τηλεόραση, η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε τον χώρο που θα ήθελε να δραστηριοποιηθεί: «Αν έκανα κάτι τηλεοπτικά, θα με ενδιέφερε να είμαι κριτής σε κάποιο μουσικό show. Για οτιδήποτε άλλο δεν πιστεύω ότι θα ήμουν αποτελεσματική. Η τηλεόραση με τρομάζει μερικές φορές, γιατί δεν είναι πάντα τόσο καλοπροαίρετη όσο θα ήθελα».

