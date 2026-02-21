Η Salma Hayek ετοιμάζει ταινία για να αλλάξει η εικόνα του Μεξικό με κορυφαία star

Η Salma Hayek μιλά για την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της αφήγησης γύρω από το Μεξικό και σχεδιάζει νέα διεθνή παραγωγή

Η Salma Hayek ανακοίνωσε στην Πόλη του Μεξικού ότι εργάζεται πάνω στην παραγωγή μιας νέας κινηματογραφικής ταινίας με στόχο να ενισχύσει τη διεθνή εικόνα του Μεξικού και να απαντήσει στα στερεότυπα που, όπως υποστηρίζει, παρουσιάζουν τη χώρα με λανθασμένο τρόπο. Η βραβευμένη ηθοποιός εμφανίστηκε μαζί με την πρόεδρο του Μεξικού Claudia Sheinbaum σε συνάντηση στήριξης της εγχώριας κινηματογραφικής βιομηχανίας, τονίζοντας τη σημασία της πολιτιστικής αφήγησης.

Η Salma Hayek δήλωσε ότι το εγχείρημα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο που η χώρα, όπως είπε, δέχεται ηθικές επιθέσεις και παρερμηνεύσεις. Όπως ανέφερε «Αυτό το πρότζεκτ είναι εξαιρετικά σημαντικό σε μια στιγμή που δεχόμαστε επιθέσεις και η εικόνα μας μεταφέρεται εντελώς λανθασμένα. Πρέπει να πάρουμε πίσω τον έλεγχο της ιστορίας και να πούμε ότι αυτό είναι το Μεξικό και όχι αυτό που παρουσιάζεται προς τα έξω».

Η ταινία, της οποίας ο τίτλος δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, θα γυριστεί στην πολιτεία Veracruz όπου γεννήθηκε η Salma Hayek, καθώς και στην πολιτεία Quintana Roo, δύο περιοχές στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχει πιθανότητα να συμμετάσχει στην παραγωγή και η Angelina Jolie, η οποία είχε επισκεφθεί περιοχές του Veracruz μαζί με τη Salma Hayek τον Ιούλιο του 2025.

Με το νέο αυτό κινηματογραφικό σχέδιο, η Salma Hayek επιχειρεί να αξιοποιήσει τη δύναμη του σινεμά ως εργαλείο πολιτιστικής εκπροσώπησης, επιδιώκοντας να παρουσιάσει μια διαφορετική οπτική για το Μεξικό και να αναδείξει τη σύγχρονη ταυτότητα της χώρας μέσα από μια διεθνή παραγωγή υψηλού προφίλ.

