Fashion 21.02.2026

Τα 3 fashion items που δεν αποχωρίζονται ποτέ οι πιο στιλάτες γυναίκες της Νέας Υόρκης

vroxi_outfits
Τα 3 κομμάτια-κλειδιά που αναδεικνύονται στη σύγχρονη street μόδα και διαμορφώνουν την αισθητική της σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι δρόμοι της Νέας Υόρκης συνεχίζουν να λειτουργούν ως ανεπίσημη πασαρέλα, αναδεικνύοντας τις τάσεις που ξεχωρίζουν πριν ακόμη παγιωθούν. Το street style της πόλης παραμένει cool, σύγχρονο και ανεπιτήδευτο, με κομμάτια που ισορροπούν ανάμεσα στο πρακτικό και το elevated.

Αυτή τη σεζόν, 3 items κάνουν αισθητή την παρουσία τους στα πιο στιλάτα σύνολα. Πρόκειται για επιλογές που αναβαθμίζουν άμεσα την εικόνα ενός outfit, δίνοντας premium αισθητική χωρίς υπερβολή.

zebra_outfit
https://www.instagram.com/victoria__pinchuk/

1. Σατέν παντελόνια με ρευστή κίνηση

Τα σατέν παντελόνια σε χαλαρή γραμμή επαναπροσδιορίζουν το day-to-night ντύσιμο. Με διακριτική λάμψη και αέρινη υφή, δημιουργούν κομψά looks ακόμη και όταν συνδυάζονται με απλά T-shirts ή oversized πλεκτά.

Φοριούνται με sneakers για σύγχρονη αντίθεση ή με flats και ankle boots για πιο polished αποτέλεσμα, αποδεικνύοντας ότι η άνεση και η κομψότητα μπορούν να συνυπάρχουν.

saten_panteloni
https://www.instagram.com/juliaiancu/?hl=el

2. Faux fur λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

Η faux fur επιστρέφει δυναμικά, είτε σε μορφή statement παλτό είτε ως διακριτική προσθήκη μέσα από κασκόλ και γιακάδες. Η υφή της προσθέτει ένταση και πολυτέλεια ακόμη και στα πιο minimal σύνολα.

Ένα γούνινο πανωφόρι πάνω από total black outfit δημιουργεί αμέσως fashion-forward αποτέλεσμα, ενώ μια faux fur λεπτομέρεια μπορεί να μεταμορφώσει το πιο απλό παλτό.

gouna
https://www.instagram.com/lovisabarkman/

3. Καφέ πλεκτά σε σοκολατί αποχρώσεις

Τα καφέ πλεκτά αναδεικνύονται σε βασικό στοιχείο της σεζόν. Από crewneck και V-neck μέχρι ζιβάγκο και cardigans, οι σοκολατί τόνοι προσφέρουν βάθος και ζεστασιά στη χειμερινή παλέτα.

Το καφέ λειτουργεί ως πιο «ήπια» εκδοχή του μαύρου, προσθέτοντας πλούτο και κομψότητα χωρίς να δείχνει αυστηρό. Σε συνδυασμό με tailored παντελόνια ή denim, δημιουργεί looks που αποπνέουν σύγχρονη διακριτική πολυτέλεια.

gouna_kaskol
https://www.instagram.com/madina_mariposa/

Δες κι αυτό…

 

Fashion fashion trends
Jennifer Aniston: Οι 4 συνήθειες που κρατούν το κορμί της αψεγάδιαστο στα 57 της χρόνια

Jennifer Aniston: Οι 4 συνήθειες που κρατούν το κορμί της αψεγάδιαστο στα 57 της χρόνια

21.02.2026
Η Salma Hayek ετοιμάζει ταινία για να αλλάξει η εικόνα του Μεξικό με κορυφαία star

Η Salma Hayek ετοιμάζει ταινία για να αλλάξει η εικόνα του Μεξικό με κορυφαία star

21.02.2026

