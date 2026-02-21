Beauty 21.02.2026

Θεραπείες προσώπου: Τα μυστικά που θα σε κάνουν να δεις πραγματικά αποτελέσματα

Πόσο συχνά το χρειάζεται πραγματικά η επιδερμίδα σου; Μάθε την ιδανική συχνότητα και τα tips που θα απογειώσουν τα αποτελέσματα
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι επαγγελματικές θεραπείες προσώπου έχουν τη φήμη του «γρήγορου reset» για την επιδερμίδα. Μέσα σε μία μόνο συνεδρία, το δέρμα δείχνει πιο καθαρό, πιο φωτεινό και αισθητά πιο απαλό στην υφή. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές γυναίκες τις εντάσσουν σταθερά στη ρουτίνα ομορφιάς τους, είτε ως μηνιαία συνήθεια είτε ως στοχευμένη λύση πριν από κάποιο σημαντικό γεγονός.

Το ερώτημα, όμως, που προκύπτει συχνά είναι αν υπάρχει ιδανική συχνότητα για τα facials. Μπορεί η τακτική φροντίδα να ενισχύσει την υγεία του δέρματος, αλλά η υπερβολή ενδέχεται να επιβαρύνει τον επιδερμιδικό φραγμό και να προκαλέσει ευαισθησίες. Η σωστή ισορροπία είναι το κλειδί για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Διάβασε επίσης: Πώς θα απαλλαγείς εύκολα από τη λιπαρότητα στα μαλλιά

Ποια είναι η σωστή συχνότητα;

Ο κύκλος ανανέωσης των κυττάρων της επιδερμίδας διαρκεί κατά μέσο όρο περίπου 28 ημέρες, αν και αυτό μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία και τον τύπο δέρματος. Για τον λόγο αυτό, οι περισσότεροι ειδικοί προτείνουν μία θεραπεία κάθε 4 έως 6 εβδομάδες. Αυτό το χρονικό διάστημα επιτρέπει στο δέρμα να ανανεωθεί φυσικά και να ανταποκριθεί ουσιαστικά στα δραστικά συστατικά που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του facial.

Σε περιπτώσεις με έντονη λιπαρότητα ή ακμή, μπορεί να χρειαστεί πιο συστηματική παρακολούθηση, πάντα όμως με καθοδήγηση δερματολόγου. Αντίθετα, πιο επεμβατικές θεραπείες, όπως τα χημικά peelings, εφαρμόζονται σε μεγαλύτερα διαστήματα ώστε να δοθεί χρόνος αποκατάστασης στην επιδερμίδα.

Πώς να επιλέξεις τη σωστή θεραπεία

Δεν είναι όλα τα facials ίδια και δεν απευθύνονται σε όλους τους τύπους δέρματος. Άλλες ανάγκες έχει μια νεανική επιδερμίδα με τάση για σμήγμα και άλλες ένα ώριμο δέρμα που εμφανίζει λεπτές γραμμές ή απώλεια ελαστικότητας. Η εξατομίκευση είναι καθοριστική, καθώς η λάθος επιλογή μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό ή αφυδάτωση αντί για λάμψη.

Η αξιολόγηση από ειδικό βοηθά στον εντοπισμό των πραγματικών αναγκών του δέρματος. Με βάση τον τύπο, το ιστορικό και την εποχή, μπορεί να διαμορφωθεί ένα πλάνο θεραπειών που υποστηρίζει τη συνολική υγεία της επιδερμίδας και όχι μόνο τη στιγμιαία της εικόνα.

Τι να προσέξεις πριν από το ραντεβού

Λίγες ημέρες πριν από μια θεραπεία προσώπου, καλό είναι να αποφεύγονται προϊόντα με ισχυρά ενεργά συστατικά, όπως ρετινοειδή ή οξέα, εκτός αν υπάρχει διαφορετική οδηγία από τον ειδικό. Η υπερβολική απολέπιση ή η έκθεση στον ήλιο μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία του δέρματος και να επηρεάσει το αποτέλεσμα της συνεδρίας.

Είναι προτιμότερο να πας στο ραντεβού με καθαρό πρόσωπο, χωρίς μακιγιάζ, και με καλά ενυδατωμένο οργανισμό. Ένα ισορροπημένο δέρμα ανταποκρίνεται καλύτερα στα δραστικά συστατικά που θα εφαρμοστούν.

Η σωστή φροντίδα μετά το facial

Μετά τη θεραπεία, η επιδερμίδα χρειάζεται ήπια μεταχείριση. Η επαρκής ενυδάτωση και η αντηλιακή προστασία είναι απαραίτητες, καθώς το δέρμα μπορεί να είναι πιο ευαίσθητο στο φως. Για ένα εικοσιτετράωρο συνιστάται αποφυγή έντονης άσκησης, πολύ ζεστού νερού και βαριού μακιγιάζ, ώστε να μην επιβαρυνθεί ο επιδερμιδικός φραγμός.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι απαραίτητος ο βραδινός καθαρισμός με ισχυρά προϊόντα την ίδια ημέρα. Μια απαλή ενυδατική και ένα αντηλιακό αρκούν, αφήνοντας το δέρμα να αξιοποιήσει στο έπακρο τα οφέλη της θεραπείας.

Η συνέπεια, και όχι η υπερβολή, είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Όταν τα facials εντάσσονται σωστά σε μια ολοκληρωμένη ρουτίνα φροντίδας, μπορούν να διατηρήσουν την επιδερμίδα υγιή, ισορροπημένη και εμφανώς πιο λαμπερή σε βάθος χρόνου.

Διάβασε επίσης: Πες μου το σπυράκι σου, να σου πω τι έχεις

