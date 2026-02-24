City Guide 24.02.2026

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: «Ο Καραγκιόζης στην Εθνική Πινακοθήκη και τα φαντάσματα άλλων εποχών»

«Ο Καραγκιόζης στην Εθνική Πινακοθήκη και τα φαντάσματα άλλων εποχών» Του Χριστόφορου Κατσαδιώτη. Στις 27, 28, Φεβρουαρίου & 1η Μαρτίου 2026. Στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον βανδαλισμό των έργων του Χριστόφορου Κατσαδιώτη στην Εθνική Πινακοθήκη, ο ταλαντούχος εικαστικός και χαράκτης μεταφέρει για πρώτη φορά τη ματιά του από τον χώρο των χαρακτικών και του ψηφιακού animation στον μπερντέ του θεάτρου σκιών, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο εικαστικό και δραματουργικό σύμπαν.

Το έργο «Ο Καραγκιόζης στην Εθνική Πινακοθήκη και τα φαντάσματα άλλων εποχών» ανεβαίνει για τρεις μόνο παραστάσεις στη σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, 27 και 28 Φεβρουαρίου στις 19.30 και 1η Μαρτίου 2026 στις 18.00, με στόχο να λειτουργήσει καταλυτικά ως καλλιτεχνική διέξοδος, προτάσσοντας τον διάλογο, αντί της σύγκουρης και τη γνώση αντί του φόβου.

Πρόκειται για μια αφηγηματική παράσταση, εκπαιδευτικού χαρακτήρα με σεβασμό στο κοινό κάθε ηλικίας, χωρίς χλευαστικά στοιχεία. Μέσα από την ζωντάνια, από το γνώριμο, λαϊκό χιούμορ του Καραγκιόζη, ανοίγει ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από την τέχνη, τη λογοκρισία, την ανεκτικότητα, την καλλιέργεια του πνεύματος, την ελευθερία της έκφρασης, τη σημασία της παιδείας και τη δύναμη του πολιτισμού. Με ευαισθησία, ευθύτητα και διακριτικό χιούμορ, η παράσταση “Ο Καραγκιόζης στην Εθνική Πινακοθήκη και τα φαντάσματα άλλων εποχών” αναδεικνύει την τέχνη ως ένα γόνιμο πεδίο έκφρασης, ανταλλαγής ιδεών και συναισθημάτων, ικανό να γίνει γέφυρα κατανόησης, αλληλοσεβασμού και συνύπαρξης.

Τα κείμενα και οι φιγούρες της παράστασης είναι δημιουργία, του εικαστικού- χαράκτη, Χριστόφορου Κατσαδιώτη, ενώ τον Καραγκιόζη και την παρέα του, ζωντανεύει επί σκηνής, ο σπουδαίος καραγκιοζοπαίχτης, Αλέξανδρος Μελισσηνός.

Υπενθυμίζεται ότι πριν έναν χρόνο σημειώθηκε ο βανδαλισμός στην Εθνική Πινακοθήκη, όταν βουλευτής ακροδεξιού κόμματος κατέστρεψε τέσσερα έργα του Χριστόφορου Κατσαδιώτη.

Οπως ο ίδιος ο δημιουργός σημειώνει, «ο Καραγκιόζης έχει το γνώρισμα πως πάει αντίθετα στον άνεμο. Αν και δεν έχει εξουσία στα χέρια του, καταφέρνει και τα βάζει με το άδικο, με το σύστημα, με το κατεστημένο. Εναντιώνεται απέναντι σε ισχυρούς, που φαινομενικά δείχνουν  ανώτεροι, πασάδες, βουλευτές, τα βάζει με δημαγωγούς, παραμυθάδες και κάθε είδους χειραγωγούς, ενώ τολμά να μιλήσει για  πράγματα που ο κόσμος δεν λέει ευθέως.»

Η ξεχωριστή αυτή παράσταση θεάτρου σκιών, για μικρούς και μεγάλους, ανεβαίνει στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, επανατοποθετώντας τον αγαπημένο ήρωα της λαϊκής μας παράδοσης, ακόμη πιο “βαθιά” στον κόσμο των εικαστικών τεχνών, της σκέψης και της φαντασίας. Μια παράσταση που υπενθυμίζει πως η τέχνη είναι ανάγκη, δεν περιορίζεται και έχει δύναμη. Είναι ένα ζωτικό και αναπόσπαστο κομμάτι της δημοκρατίας, της παιδείας και της καθημερινής μας ζωής.

Θεσμικοί Χορηγοί Επικοινωνίας Ιδρύματος Μιχάλη Κακογιάννη: Mad & Mad Radio 106,2.

