Akylas: Το «Ατελιέ» με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ σε νέα εκδοχή

Παρότι ο Akylas έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στο ευρύ κοινό με το κομμάτι «Ferto», όσοι είναι ενεργοί στα social media τον είχαν ανακαλύψει νωρίτερα, μέσα από ένα τραγούδι που είχε κάνει θραύση στο διαδίκτυο. Εκείνη την περίοδο είχε ενώσει τις δυνάμεις του με τον Papazó στο «Ατελιέ», ένα κομμάτι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα στο TikTok, με πολλούς χρήστες να σιγοτραγουδούν με μια δόση νοσταλγίας τον στίχο «Σε είχα δει σε ένα πάρτι…». Το τραγούδι κατάφερε από την πρώτη στιγμή να ξεχωρίσει και να κερδίσει το κοινό, καθώς οι δύο δημιουργοί προσφέρουν μια ατμόσφαιρα που παρασύρει τον ακροατή, τον κάνει να ονειρεύεται και να χαμογελά.

Πλέον, το «Ατελιέ» παρουσιάζεται σε μια διαφορετική εκδοχή, μέσα από τη σύμπραξη με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Όπως έγινε γνωστό στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», ο Akylas και ο Papazó συναντήθηκαν με την ορχήστρα τον περασμένο Νοέμβριο, δίνοντας νέα πνοή στο τραγούδι και δημιουργώντας ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Ο Akylas φλερτάρει με την 1η θέση στα στοιχήματα – Μάχη ανάμεσα σε Ελλάδα και Φινλανδία

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Papazó είναι μουσικός παραγωγός και τραγουδοποιός με κλασική παιδεία στην κιθάρα και την αρμονία. Πέρα από κιθάρα, ασχολείται επίσης με μπάσο, πλήκτρα, μαντολίνο και άλλα όργανα.

Ταυτόχρονα, συνεργάζεται με καλλιτέχνες από τον χώρο της indie pop, rock, hip-hop και έντεχνης μουσικής, δουλεύοντας από το προσωπικό του στούντιο στην Αθήνα. Ιδιαίτερα δημοφιλή είναι και τα βίντεό του στο TikTok, όπου εμφανίζεται να συμπράττει με διάφορους μουσικούς σε ένα μπαλκόνι της Αθήνας με θέα τον Λυκαβηττό, κερδίζοντας τον ενθουσιασμό του κοινού.





Διάβασε επίσης: Σαρώνουν στις λίστες των Spotify και Apple Music τα τραγούδια του Sing for Greece 2026

Δες κι αυτό…