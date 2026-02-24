Πρόβα καταιγίδας στην  Ύδρα για το The Riders με τον Brad Pitt

Όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην Ύδρα που ζει τον δικό της κινηματογραφικό παλμό. Αν και τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt ήταν προσωρινά σε παύση λόγω του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, το συνεργείο συνέχισε να δουλεύει πυρετωδώς. Ο λόγος ήταν να προετοιμαστεί μια εντυπωσιακή και ιδιαίτερα απαιτητική σκηνή τεχνητής βροχής που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο δυνατά στιγμιότυπα της ταινίας.

Φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στο λιμάνι του νησιού, το οποίο έχει μετατραπεί σε κινηματογραφικό πλατό. Οι τεχνικοί εγκατέστησαν μια μεγάλη πράσινη δεξαμενή νερού που συνδέεται με εκτεταμένο δίκτυο σωληνώσεων, γεννητριών και ειδικών γερανών, πάνω στους οποίους έχουν τοποθετηθεί πύργοι βροχής για τη δημιουργία ρεαλιστικού εφέ καταιγίδας. Στο έδαφος στρώθηκε ειδικός πλαστικός τάπητας ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ηθοποιών κατά τη διάρκεια των σκηνών, ενώ πραγματοποιήθηκαν και δοκιμαστικές λήψεις για τον συγχρονισμό φωτισμού και νερού.

Σύμφωνα με το σενάριο, ο Brad Pitt θα εμφανιστεί να τρέχει μέσα σε έντονη βροχόπτωση σε μια δραματική σκηνή όπου επιχειρεί να σώσει την τραυματισμένη κόρη του, η οποία έχει δεχθεί επίθεση από άγριο ζώο. Η συγκεκριμένη σκηνή θεωρείται από τις πιο απαιτητικές της ταινίας, καθώς συνδυάζει έντονη δράση, ειδικά εφέ και σύνθετο τεχνικό συντονισμό. Οι πρόβες στην Ύδρα αποτελούν ένα από τα πρώτα στάδια υλοποίησης της λεγόμενης τεχνητής καταιγίδας που θα καθορίσει τον τόνο της σκηνής.

Παράλληλα, στο νησί βρίσκονται τρεις σωσίες του Brad Pitt που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των γυρισμάτων, ενώ δεκάδες κάτοικοι της περιοχής συμμετέχουν ως κομπάρσοι, προσδίδοντας αυθεντικότητα στις σκηνές. Η παραγωγή έχει ήδη προχωρήσει σε προγραμματισμό για τη διαβροχή των δρόμων, με την κατανάλωση νερού να καταγράφεται ώστε να καταβληθεί το προβλεπόμενο αντίτιμο στον Δήμο.





Η προσωρινή παύση των γυρισμάτων λόγω της αργίας δεν σήμανε επιβράδυνση του ρυθμού εργασιών, καθώς τα συνεργεία συνέχισαν την τεχνική προετοιμασία ενόψει της επανεκκίνησης που έχει οριστεί για την Τετάρτη 25.02.2026. Με το λιμάνι της Ύδρας να λειτουργεί ήδη σαν σκηνικό μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής, το «The Riders» φαίνεται να μετατρέπει το νησί σε ένα ζωντανό εργαστήριο εικόνας και δράσης, φέρνοντας το ελληνικό τοπίο στο επίκεντρο της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας.

