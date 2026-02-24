Η Lily Collins στον ρόλο της Audrey Hepburn σε νέα ταινία για το Breakfast at Tiffany’s

Η Lily Collins θα υποδυθεί την Audrey Hepburn σε νέα ταινία για τη δημιουργία του «Breakfast at Tiffany’s», φωτίζοντας το παρασκήνιο

Η Lily Collins ετοιμάζεται να φορέσει τα εμβληματικά μαύρα γάντια και τα μαργαριτάρια της Audrey Hepburn σε μια νέα κινηματογραφική παραγωγή που θα αφηγηθεί την ιστορία πίσω από τη δημιουργία του κλασικού φιλμ Breakfast at Tiffany’s.

Η ταινία δεν θα είναι remake, αλλά ένα δραματοποιημένο χρονικό των παρασκηνίων ενός από τα πιο επιδραστικά ρομαντικά φιλμ όλων των εποχών. Το σενάριο βασίζεται στο βιβλίο του Sam Wasson, Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman, το οποίο φωτίζει άγνωστες λεπτομέρειες από την προετοιμασία και τα γυρίσματα της ταινίας.

Διάβασε επίσης: Ο σεναριογράφος του Pulp Fiction δεν έπαιρνε δουλειές μέχρι να ιδρύσει εταιρεία AI

Δημιουργική ομάδα με ισχυρό αποτύπωμα

Το σενάριο υπογράφει η Alena Smith, δημιουργός της επιτυχημένης σειράς Dickinson, ενώ τη στήριξη της παραγωγής έχει αναλάβει η Imagine Entertainment. Η ίδια η Lily Collins συμμετέχει και ως παραγωγός, δηλώνοντας πως πρόκειται για ένα προσωπικό όνειρο που ωρίμαζε σχεδόν μια δεκαετία.

Σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η ηθοποιός εξέφρασε τον ενθουσιασμό και τη βαθιά της αγάπη για την Hepburn, κάνοντας λόγο για «τιμή ζωής». Αξίζει να σημειωθεί ότι σκηνοθέτης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Το χάος πίσω από τη λάμψη

Η νέα ταινία θα εστιάσει στις εντάσεις και τις ανατροπές πριν και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Το αρχικό υλικό προερχόταν από τη νουβέλα του Truman Capote, ο οποίος επιθυμούσε διακαώς τη Marilyn Monroe για τον ρόλο της Holly Golightly. Η επιλογή της Hepburn από την Paramount Pictures θεωρήθηκε από τον συγγραφέα «προδοσία», δημιουργώντας έντονο παρασκήνιο.

Παράλληλα, τα γυρίσματα δεν ήταν ανέφελα. Κατά τη διάρκεια της εμβληματικής εναρκτήριας σκηνής έξω από το κεντρικό κατάστημα της Tiffany & Co. στην Πέμπτη Λεωφόρο, μέλος του συνεργείου φέρεται να κινδύνεψε σοβαρά από ηλεκτροπληξία.

Στην ταινία θα εμφανίζονται επίσης ο σκηνοθέτης Blake Edwards και η θρυλική ενδυματολόγος Edith Head, χωρίς ωστόσο να έχουν ανακοινωθεί ακόμη οι ηθοποιοί που θα τους ενσαρκώσουν.

Η Lily Collins σε δημιουργική φάση

Η Lily Collins γνωρίζει μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια, κυρίως μέσα από τη σειρά Emily in Paris, η οποία ανανεώθηκε πρόσφατα για έκτη σεζόν. Στο κινηματογραφικό της ενεργητικό περιλαμβάνονται επίσης οι ταινίες Rules Don’t Apply και Mank του David Fincher.

Η επερχόμενη παραγωγή φιλοδοξεί να εξερευνήσει όχι μόνο τη γέννηση ενός κινηματογραφικού θρύλου, αλλά και τη διαμόρφωση ενός νέου γυναικείου προτύπου στις αρχές της δεκαετίας του ’60, μιας εικόνας που συνεχίζει να επηρεάζει τη μόδα, το σινεμά και τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα μέχρι σήμερα.

Η ιστορία πίσω από το «Breakfast at Tiffany’s» ετοιμάζεται να αποκτήσει τη δική της σκηνή. Και αυτή τη φορά, τα φώτα θα στραφούν εκεί όπου όλα ξεκίνησαν.

Διάβασε επίσης: Το Golden «ξεσήκωσε» τα BAFTA μεταδίδοντας τον παλμό του KPop Demon Hunters (Video)

Δες κι αυτό…