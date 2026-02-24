Ο σεναριογράφος του Pulp Fiction δεν έπαιρνε δουλειές μέχρι να ιδρύσει εταιρεία AI

Ο Roger Avary εξηγεί πώς η νέα εταιρεία παραγωγής με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη άνοιξε τον δρόμο για 3 κινηματογραφικά πρότζεκτ

Ο Roger Avary, συνσεναριογράφος της εμβληματικής ταινίας «Pulp Fiction», υποστήριξε ότι για χρόνια δεν κατάφερνε να προχωρήσει κινηματογραφικές ιδέες μέσω των παραδοσιακών διαδικασιών της βιομηχανίας, μέχρι τη στιγμή που ίδρυσε μια εταιρεία κινηματογραφικής παραγωγής με τεχνητή νοημοσύνη με την ονομασία General Cinema Dynamics. Μιλώντας στο podcast «Joe Rogan Experience», ο Roger Avary ανέφερε ότι η αλλαγή αυτή προσέλκυσε άμεσα επενδυτικό ενδιαφέρον και οδήγησε σε νέες παραγωγές.

Ο Roger Avary δήλωσε «Προσπαθούσα να υλοποιήσω πρότζεκτ και ήταν σχεδόν αδύνατο. Όταν όμως δημιούργησα μια εταιρεία παραγωγής βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, ξαφνικά εμφανίστηκαν επενδυτές και βρεθήκαμε να δουλεύουμε πάνω σε 3 ταινίες». Ο ίδιος συμπλήρωσε «Ήταν πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσει αυτό το μοντέλο από το να περάσει μια παραδοσιακή παραγωγή από τα συνηθισμένα στάδια ανάπτυξης. Αρκεί να μπει μπροστά η τεχνητή νοημοσύνη και η παραγωγή προχωρά άμεσα».

Τα πρώτα έργα της νέας εταιρείας περιλαμβάνουν μια οικογενειακή χριστουγεννιάτικη ταινία που αναμένεται να προβληθεί στις αίθουσες την περίοδο των εορτών, μια παραγωγή θρησκευτικού περιεχομένου που σχεδιάζεται για την περίοδο του Πάσχα και ένα μεγάλο ρομαντικό πολεμικό έπος. Η επιλογή του Roger Avary να στραφεί σε νέες τεχνολογικές πρακτικές αντικατοπτρίζει τη μεταβατική περίοδο που διανύει η κινηματογραφική βιομηχανία.

Την ίδια στιγμή, η αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί ανησυχία σε πολλούς επαγγελματίες του Χόλιγουντ. Οι φόβοι εντάθηκαν όταν δημιουργήθηκε με το εργαλείο Seedance 2.0 ένα υπερρεαλιστικό βίντεο που παρουσίαζε τον Tom Cruise να μάχεται με τον Brad Pitt, γεγονός που οδήγησε τη Motion Picture Association να καταγγείλει εκτεταμένες παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων από τη ByteDance. Σε σχετική ανακοίνωση τονίζεται «Με την κυκλοφορία μιας υπηρεσίας χωρίς ουσιαστικές εγγυήσεις προστασίας, η ByteDance αγνοεί τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων που στηρίζει εκατομμύρια θέσεις εργασίας και οφείλει να σταματήσει άμεσα τις δραστηριότητες που παραβιάζουν τα δικαιώματα».

This was a 2 line prompt in seedance 2. If the hollywood is cooked guys are right maybe the hollywood is cooked guys are cooked too idk. pic.twitter.com/dNTyLUIwAV — Ruairi Robinson (@RuairiRobinson) February 11, 2026

Η παρέμβαση του Roger Avary αναζωπυρώνει τη συζήτηση για το μέλλον της κινηματογραφικής παραγωγής, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει νέες δυνατότητες χρηματοδότησης και ανάπτυξης έργων, την ίδια στιγμή που δημιουργεί έντονες ανησυχίες για τα όρια της δημιουργικής διαδικασίας και την προστασία των δημιουργών.

