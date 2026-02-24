Μουσικά Νέα 24.02.2026

Ο Ed Sheeran εξηγεί γιατί ζει χωρίς κινητό από το 2015

Η δικαστική περιπέτεια για το «Thinking Out Loud» οδήγησε τον Ed Sheeran σε μια προσωπική αλλαγή που επηρέασε ακόμη και τη μουσική του
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Ed Sheeran μίλησε ανοιχτά για την απόφασή του να μην χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο από το 2015, κατά τη διάρκεια της πρώτης από τις τρεις μεγάλες συναυλίες του στο Σίδνεϊ στο πλαίσιο της περιοδείας «Loop Tour». Μπροστά σε 70.000 θεατές στο Accor Stadium, ο Βρετανός τραγουδοποιός συνέδεσε την επιλογή του αυτή με τη μακροχρόνια δικαστική διαμάχη για πνευματικά δικαιώματα που επηρέασε βαθιά την προσωπική και καλλιτεχνική του πορεία.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, ο Ed Sheeran ερμήνευσε επιτυχίες όπως «Castle on the Hill», «Shape of You» και «Perfect», πριν κάνει μια παύση για να αναφερθεί στην αγωγή ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που κατατέθηκε το 2015, σύμφωνα με την οποία το τραγούδι «Thinking Out Loud» φερόταν να αντιγράφει στοιχεία από το «Let’s Get It On» του Marvin Gaye. Το 2023, μετά από 8 χρόνια δικαστικών διαδικασιών, σώμα ενόρκων στη Νέα Υόρκη έκρινε ότι ο Ed Sheeran δεν είχε αντιγράψει το κλασικό τραγούδι του 1973.

Απευθυνόμενος στο κοινό, ο Ed Sheeran δήλωσε «Τα τελευταία 10 χρόνια ίσως έχετε δει το όνομά μου στις ειδήσεις εξαιτίας μιας αγωγής για πνευματικά δικαιώματα. Με μήνυσαν για ένα τραγούδι και ο μόνος τρόπος να αποδείξω ότι δεν είχα κάνει τίποτα λάθος ήταν να πάω στο δικαστήριο». Στο πλαίσιο της διαδικασίας, ο καλλιτέχνης αναγκάστηκε να παραδώσει τις ηλεκτρονικές του συσκευές για έλεγχο, κάτι που όπως είπε τον έφερε αντιμέτωπο με παλιές αναμνήσεις.

Ο Ed Sheeran αποκάλυψε ότι είχε σταματήσει να χρησιμοποιεί κινητό ήδη από την περιοδεία «Multiply» στην Αυστραλία το 2015. Όπως ανέφερε «Στο τέλος εκείνης της περιοδείας έκλεισα το τηλέφωνο και σκέφτηκα ότι δεν θέλω να ξαναχρησιμοποιήσω κινητό. Από τότε επικοινωνώ μόνο μέσω email». Όταν χρειάστηκε να ανοίξει ξανά τη συσκευή για τις ανάγκες της δίκης, η εμπειρία αποδείχθηκε έντονα συναισθηματική. Ο ίδιος εξήγησε «Ήταν σαν να ταξίδευα πίσω στον χρόνο, όχι μόνο στο 2015 αλλά μέχρι το 2007. Βρήκα παλιά μηνύματα από φίλους που δεν βρίσκονται πια στη ζωή και από συγγενείς με τους οποίους είχα χαθεί».

Η εμπειρία αυτή ενέπνευσε το τραγούδι «Old Phone» από το άλμπουμ «Play» που κυκλοφόρησε το 2025 και το οποίο παρουσίασε ζωντανά στη συναυλία. Ο Ed Sheeran είπε στο κοινό «Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι αρνητικό στη ζωή μου γράφω ένα τραγούδι και έτσι όλα αποκτούν νόημα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις καλές στιγμές. Τα τραγούδια μου είναι μικρές εκρήξεις συναισθημάτων».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δες κι αυτό…

 

Ed Sheeran τηλέφωνο
