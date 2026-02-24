Θέατρο 24.02.2026

O Baz Luhrmann ετοιμάζει θεατρικό μιούζικαλ για τον Elvis Presley

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Elvis» μιλά για τη μεταφορά της ιστορίας του θρυλικού καλλιτέχνη στο θεατρικό σανίδι
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Νέα δεδομένα για το μέλλον της καλλιτεχνικής κληρονομιάς του Elvis Presley φέρνει ο Baz Luhrmann, ο οποίος αποκάλυψε ότι εργάζεται πάνω σε ένα θεατρικό μιούζικαλ αφιερωμένο στη ζωή και την καριέρα του θρυλικού τραγουδιστή. Ο Αυστραλός δημιουργός, γνωστός για την κινηματογραφική προσέγγισή του στη μουσική αφήγηση, έκανε τη δήλωση κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον παρουσιαστή Dan Morrissey στο Magic Radio, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στους θαυμαστές του καλλιτέχνη.

Διάβασε επίσης: Συγκίνηση και αντιδράσεις στη Graceland για τα γενέθλια του Elvis Presley

Ο Baz Luhrmann, ο οποίος υπέγραψε την κινηματογραφική βιογραφία «Elvis» το 2022 με πρωταγωνιστή τον Austin Butler, επιβεβαίωσε ότι το νέο πρότζεκτ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Όπως δήλωσε «Δουλεύουμε πάνω σε αυτό και ναι συμβαίνει», προσθέτοντας με χιούμορ «Δεν ξέρω αν έπρεπε να το ανακοινώσω αλλά μόλις το έκανα». Η δήλωση αυτή ενίσχυσε τις φήμες ότι η ιστορία του Elvis Presley θα μεταφερθεί σύντομα και στη θεατρική σκηνή, συνεχίζοντας τη δυναμική που δημιούργησε η κινηματογραφική επιτυχία.

Η ανακοίνωση έγινε ενώ ο Baz Luhrmann προωθεί το νέο ντοκιμαντέρ συναυλίας με τίτλο «EPIC», το οποίο επανεξετάζει τη μουσική κληρονομιά του Elvis Presley μέσα από μια σύγχρονη οπτική. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι δεν σκοπεύει να σκηνοθετήσει ο ίδιος το μιούζικαλ με τον ίδιο τρόπο που είχε προσεγγίσει παλαιότερα έργα του, εξηγώντας ότι προτιμά να δίνει χώρο σε νέους δημιουργούς να εξελίσσουν το υλικό. Σε σχετική τοποθέτηση ανέφερε «Έμαθα ότι δεν μπορώ να επιστρέφω στο παρελθόν. Δεν μπορώ να είμαι ο εαυτός μου στα 28 μου αλλά μου αρέσει να παραδίδω το έργο σε άλλους».

Η προσέγγιση αυτή θυμίζει τη θεατρική μεταφορά του «Moulin Rouge» όπου ο Baz Luhrmann είχε αναθέσει τη σκηνική σκηνοθεσία στον Alex Timbers, επιτρέποντας στο υλικό να αποκτήσει νέα ζωή μέσα από διαφορετική δημιουργική ματιά. Με τον ίδιο τρόπο φαίνεται να αντιμετωπίζει και το πιθανό μιούζικαλ για τον Elvis Presley, επιδιώκοντας να επεκτείνει την επιρροή του θρυλικού καλλιτέχνη πέρα από τον κινηματογράφο.

Η ταινία «Elvis» του Baz Luhrmann αποτέλεσε μία από τις πιο επιτυχημένες μουσικές βιογραφίες των τελευταίων ετών και αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για τη ζωή του Elvis Presley σε νεότερες γενιές. Η ενδεχόμενη μεταφορά της ιστορίας του στη θεατρική σκηνή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη διαχρονική απήχηση του καλλιτέχνη, συνδυάζοντας τη θεατρική αφήγηση με τη δυναμική της ποπ κουλτούρας.

www.wikipedia.org

Παρότι δεν έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για την πλοκή ή το δημιουργικό επιτελείο, η δήλωση του Baz Luhrmann επιβεβαιώνει ότι το όραμά του για τον Elvis Presley παραμένει ενεργό και εξελισσόμενο. Η πιθανότητα ενός νέου μιούζικαλ υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο η ιστορία του Elvis Presley συνεχίζει να εμπνέει νέες μορφές τέχνης και να επηρεάζει τη σύγχρονη ψυχαγωγία.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: John Travolta: Φέρεται να είναι πατέρας του δισέγγονου του Elvis Presley – Αμφιλεγόμενοι ισχυρισμοί

Δες κι αυτό…

