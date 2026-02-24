Ζώδια 24.02.2026

Αυτό είναι το ζώδιο που όλοι ζηλεύουν για το γούστο του

Το ζώδιο που έχει έμφυτη αίσθηση της κομψότητας και κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο στιλάτα, χωρίς καμία προσπάθεια.
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αν υπάρχει ένα ζώδιο που όλοι κοιτούν με μια μικρή δόση ζήλιας όταν πρόκειται για στυλ, αισθητική και επιλογές, αυτό είναι ο Ζυγός. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσει πολύ για να ξεχωρίσει. Κάτι στον τρόπο που ντύνεται, που διακοσμεί τον χώρο του ή που συνδυάζει ακόμα και τα πιο απλά πράγματα, δείχνει πάντα κομψό, ισορροπημένο και προσεγμένο.

Ο Ζυγός έχει έμφυτη αίσθηση της ομορφιάς. Κυβερνάται από την Αφροδίτη, τον πλανήτη της αισθητικής, της αρμονίας και της απόλαυσης, και αυτό φαίνεται σε κάθε του επιλογή. Από τα ρούχα μέχρι τα αρώματα, από τα εστιατόρια που προτείνει μέχρι το πώς στρώνει ένα τραπέζι, όλα έχουν μια λεπτότητα και μια φινέτσα που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Δεν είναι απαραίτητα το πιο εκκεντρικό ζώδιο, ούτε αυτό που θα φορέσει το πιο τρελό outfit. Αντίθετα, ο Ζυγός ξέρει πώς να κάνει το απλό να δείχνει ακριβό και το κλασικό να φαίνεται σύγχρονο. Ένα λευκό πουκάμισο, ένα καλό παντελόνι και τα σωστά αξεσουάρ αρκούν για να τραβήξει τα βλέμματα, χωρίς να προσπαθεί υπερβολικά.


Οι φίλοι του συχνά τον ρωτούν «τι να φορέσω;», «ποιο δώρο να πάρω;» ή «σε ποιο μαγαζί να πάμε;», γιατί ξέρουν ότι ο Ζυγός έχει σχεδόν πάντα την πιο κομψή και σωστή απάντηση. Και το πιο εκνευριστικό για τους υπόλοιπους; Ότι όλα αυτά του βγαίνουν φυσικά, χωρίς κόπο.

Γι’ αυτό και, είτε το παραδέχονται είτε όχι, πολλοί ζηλεύουν το γούστο του Ζυγού. Γιατί δεν είναι απλώς θέμα μόδας. Είναι τρόπος ζωής. Και ο Ζυγός ξέρει να ζει… όμορφα.

23.02.2026
24.02.2026

