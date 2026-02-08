Η JENNIE ενώνει τις δυνάμεις της με τον Tame Impala σε remix του Dracula

Η νέα συνεργασία σηματοδοτεί την πρώτη σόλο κυκλοφορία της JENNIE μετά το άλμπουμ «Ruby» και αναμένεται να κυκλοφορήσει άμεσα

Η JENNIE από τις BLACKPINK επιστρέφει δισκογραφικά με μια απρόσμενη συνεργασία, συμμετέχοντας στο remix του τραγουδιού «Dracula» του Tame Impala. Η είδηση αποκαλύφθηκε από τον Kevin Parker, τον δημιουργό πίσω από το project Tame Impala, ο οποίος ανακοίνωσε τη συμμετοχή της JENNIE μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Kevin Parker δημοσίευσε βίντεο από το στούντιο, στο οποίο ρυθμίζει την ένταση ενός καναλιού με την ένδειξη JENNIE, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά τη φωνή της στο νέο remix. Στο απόσπασμα ακούγεται η JENNIE να ερμηνεύει στίχους του τραγουδιού, δίνοντας στο «Dracula» έναν διαφορετικό, πιο σύγχρονο χαρακτήρα. Στη λεζάντα του βίντεο, ο Kevin Parker αρκέστηκε στη λιτή ανακοίνωση ότι η κυκλοφορία θα γίνει την Παρασκευή, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές και των δύο καλλιτεχνών.

Το remix του «Dracula» αποτελεί την πρώτη σόλο δισκογραφική εμφάνιση της JENNIE μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Ruby» τον Μάρτιο του 2025. Ο δίσκος έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 7 του Billboard 200 και περιλάμβανε τραγούδια που σημείωσαν εμπορική επιτυχία, όπως το «ExtraL» με τη συμμετοχή της Doechii και το «Like JENNIE».

Μετά την κυκλοφορία του «Ruby», η JENNIE αφιερώθηκε κυρίως στις δραστηριότητες των BLACKPINK. Μαζί με τις LISA, ROSÉ και JISOO ολοκλήρωσαν την περιοδεία Deadline World Tour, η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2025 και ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιανουαρίου. Το συγκρότημα ετοιμάζεται πλέον για την κυκλοφορία του νέου mini album «Deadline», που αναμένεται στις 27 Φεβρουαρίου.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ROSÉ είχε αναφέρει ότι το νέο υλικό των BLACKPINK αντικατοπτρίζει την επιστροφή των μελών μετά από μια περίοδο προσωπικής εξερεύνησης. Όπως δήλωσε, «είναι ένας δίσκος που γεννήθηκε από την εμπειρία του να είμαστε ξανά μαζί, μετά από έναν χρόνο όπου ο καθένας μας ακολούθησε τη δική του διαδρομή».

Την ίδια στιγμή, ο Kevin Parker διανύει μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο. Μετά από χρόνια επιτυχημένων συνεργασιών, ο Tame Impala γνώρισε ευρύτερη εμπορική απήχηση με το «Dracula», το οποίο μπήκε στο Billboard Hot 100 τον Οκτώβριο, ενώ ακολούθησαν και άλλες επιτυχίες με την κυκλοφορία του άλμπουμ «Deadbeat».

Η σύμπραξη της JENNIE με τον Tame Impala στο remix του «Dracula» φέρνει κοντά δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους και θεωρείται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες της περιόδου, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη διεθνή παρουσία της K-pop σκηνής στη σύγχρονη ποπ και εναλλακτική μουσική.

