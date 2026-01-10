Συγκίνηση και αντιδράσεις στη Graceland για τα γενέθλια του Elvis Presley

Η Graceland είναι η ιστορική έπαυλη του Elvis Presley στο Μέμφις του Τενεσί και αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς τόπους μνήμης της παγκόσμιας μουσικής ιστορίας. Η Graceland λειτουργεί σήμερα ως μουσείο και τόπος προσκυνήματος για εκατομμύρια θαυμαστές του καλλιτέχνη από όλο τον κόσμο, διατηρώντας ζωντανή την κληρονομιά του ανθρώπου που καθόρισε το ροκ εν ρολ. Σε αυτόν τον χώρο πραγματοποιήθηκε και φέτος η καθιερωμένη τελετή γενεθλίων του Elvis Presley, η οποία όμως προκάλεσε έντονα συναισθήματα και αντιδράσεις. Ο Elvis Presley θα συμπλήρωνε 91 χρόνια ζωής. Παρά τη μεγάλη προσέλευση θαυμαστών που έσπευσαν να τιμήσουν τη μνήμη του, πολλοί μίλησαν για μια σπαρακτική απουσία που σημάδεψε την εκδήλωση.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο μπροστινό προαύλιο της Graceland και συγκέντρωσε εκατοντάδες θαυμαστές του Elvis Presley, οι οποίοι ταξίδεψαν στο Μέμφις για να τιμήσουν τη μνήμη του καλλιτέχνη. Βίντεο και φωτογραφίες από την εκδήλωση αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να παρατηρούν ότι κανένα μέλος της οικογένειας του Elvis Presley δεν φάνηκε να παρευρίσκεται. Η απουσία αυτή προκάλεσε απογοήτευση σε μεγάλο μέρος του κοινού, καθώς για χρόνια η παρουσία της Lisa Marie Presley αποτελούσε σταθερό σημείο αναφοράς της τελετής. Η Lisa Marie Presley, μοναχοκόρη του Elvis Presley και της Priscilla Presley, συνήθιζε να τιμά τον πατέρα της με τη φυσική της παρουσία όσο βρισκόταν εν ζωή.

Η τελευταία φορά που η Lisa Marie Presley παρευρέθηκε στην τελετή γενεθλίων του Elvis Presley στη Graceland ήταν το 2023, μόλις 4 ημέρες πριν από τον θάνατό της. Η Lisa Marie Presley έφυγε από τη ζωή στις 12 Ιανουαρίου 2023 σε ηλικία 54 ετών, γεγονός που είχε συγκλονίσει τον καλλιτεχνικό κόσμο και τους θαυμαστές της οικογένειας Presley.

Στα σχόλια κάτω από τα βίντεο της φετινής εκδήλωσης, πολλοί θαυμαστές εξέφρασαν ανοιχτά τη θλίψη τους. Ένας χρήστης έγραψε ότι «μου λείπει η Lisa Marie Presley», ενώ άλλος σχολίασε ότι «δεν είναι το ίδιο χωρίς τη Lisa Marie Presley». Άλλοι χαρακτήρισαν την εικόνα της τελετής χωρίς οικογενειακή παρουσία ως «σπαρακτική».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν αρκετοί ομιλητές που τίμησαν τη μνήμη του Elvis Presley, ανάμεσά τους και ο στενός φίλος του, Jerry Schilling. Ο Jerry Schilling ανέβηκε στη σκηνή και μίλησε για τη φιλία του με τον Elvis Presley και τη διαχρονική του επιρροή. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι θεώρησαν ότι η παρουσία ενός μέλους της οικογένειας θα είχε ιδιαίτερη συμβολική σημασία. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ένας σχολιαστής, «ήταν όμορφο που είδαμε τον Jerry Schilling, αλλά θα έπρεπε να ήταν εκεί και κάποιος από την οικογένεια».

Υπήρξαν ωστόσο και φωνές που υπερασπίστηκαν την απουσία των συγγενών, υπογραμμίζοντας ότι τα μέλη της οικογένειας του Elvis Presley έχουν το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και στη δική τους καθημερινότητα. Κάποιος σχολίασε ότι «έχουν τις ζωές τους και δεν υπάρχει λόγος να αισθάνονται υποχρεωμένοι να εμφανίζονται δημόσια κάθε χρόνο». Ο Elvis Presley έχει ελάχιστους άμεσους συγγενείς εν ζωή. Εκτός από την Priscilla Presley, η οποία ανάρτησε δημόσιο αφιέρωμα στη μνήμη του, ο Elvis Presley έχει 3 εγγόνια. Η μεγαλύτερη εγγονή του, Riley Keough, είναι ηθοποιός και μητέρα 2 παιδιών, ενώ οι δίδυμες αδελφές Harper Lockwood και Finley Lockwood είναι 17 ετών και ζουν στην Καλιφόρνια. Ο Elvis Presley είχε επίσης έναν εγγονό, τον Benjamin Keough, μοναχογιό της Lisa Marie Presley, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2020 σε ηλικία 27 ετών, γεγονός που αποτέλεσε ακόμη ένα βαρύ πλήγμα για την οικογένεια.

Η φετινή τελετή στη Graceland ανέδειξε για ακόμη μία φορά το βαθύ συναισθηματικό δέσιμο των θαυμαστών με τον Elvis Presley, αλλά και το κενό που έχει αφήσει η απουσία της Lisa Marie Presley από τις ετήσιες εκδηλώσεις μνήμης. Παρά τις αλλαγές και τις απώλειες, η Graceland παραμένει ένας ζωντανός τόπος μνήμης, όπου το όνομα του Elvis Presley συνεχίζει να ενώνει γενιές θαυμαστών σε όλο τον κόσμο.

