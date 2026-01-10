Υγεία 10.01.2026

Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία

Ξεκίνησε η υλοποίηση δύο νέων προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου.
Mad.gr

Συγκεκριμένα, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα δύο προγράμματα για την παχυσαρκία ενηλίκων και τη νεφρική δυσλειτουργία στοχεύουν στην έγκαιρη πρόληψη σημαντικών παραγό­ντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα που αφορά την παχυσαρκία προσφέρει την παροχή δωρεάν καινοτόμων φαρμάκων υψηλού κόστους για την καταπολέμηση της νόσου, καθώς και δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, όπως και εξατομικευμένη παρακολούθηση και καθοδήγηση σε πολίτες με αυξημένο δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ άνω του 40 ή ΔΜΣ 37 – 40 και σχετικές συννοσηρότητες).

Διαβάστε την συνέχεια στο paron.gr

Φωτο: pixabay.gr

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
παχυσαρκία ΥΓΕΙΑ φάρμακα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Συγκίνηση και αντιδράσεις στη Graceland για τα γενέθλια του Elvis Presley

Συγκίνηση και αντιδράσεις στη Graceland για τα γενέθλια του Elvis Presley

10.01.2026
Επόμενο
Τα 5 στοιχειωμένα μέρη της Αθήνας που προκαλούν ανατριχίλα από τα 80s μέχρι σήμερα

Τα 5 στοιχειωμένα μέρη της Αθήνας που προκαλούν ανατριχίλα από τα 80s μέχρι σήμερα

10.01.2026

Δες επίσης

Η ζεστή σοκολάτα που κλέβει τη θέση του καφέ και γίνεται σε χρόνο μηδέν
Food

Η ζεστή σοκολάτα που κλέβει τη θέση του καφέ και γίνεται σε χρόνο μηδέν

10.01.2026
Αυτό είναι το σημάδι που σου δείχνει ότι έχεις το λάθος κούρεμα
Beauty

Αυτό είναι το σημάδι που σου δείχνει ότι έχεις το λάθος κούρεμα

10.01.2026
Γούνινο κασκόλ: Το cozy και κομψό αξεσουάρ που κυριαρχεί τον φετινό χειμώνα
Fashion

Γούνινο κασκόλ: Το cozy και κομψό αξεσουάρ που κυριαρχεί τον φετινό χειμώνα

10.01.2026
«Ένα επεισόδιο ακόμα»: Τα 3 ζώδια που τελειώνουν ολόκληρη σειρά μέσα σε μία μέρα
Life

«Ένα επεισόδιο ακόμα»: Τα 3 ζώδια που τελειώνουν ολόκληρη σειρά μέσα σε μία μέρα

10.01.2026
Η ξεκούραση σου δημιουργεί τύψεις; 8 τρόποι για να αφεθείς πραγματικά στην χαλάρωση
Life

Η ξεκούραση σου δημιουργεί τύψεις; 8 τρόποι για να αφεθείς πραγματικά στην χαλάρωση

09.01.2026
Χάθηκε η βαλίτσα σου στο αεροδρόμιο; Δες τι να κάνεις πριν πανικοβληθείς
Life

Χάθηκε η βαλίτσα σου στο αεροδρόμιο; Δες τι να κάνεις πριν πανικοβληθείς

09.01.2026
Ξέχασε τις 8 ώρες: Η παραδοσιακή κινεζική μέθοδος που θα αλλάξει τον ύπνο σου
Life

Ξέχασε τις 8 ώρες: Η παραδοσιακή κινεζική μέθοδος που θα αλλάξει τον ύπνο σου

09.01.2026
Περπάτημα προς τα πίσω: Η νέα viral τάση που καίει θερμίδες σε χρόνο dt
Fitness

Περπάτημα προς τα πίσω: Η νέα viral τάση που καίει θερμίδες σε χρόνο dt

09.01.2026
Νέα έρευνα επιβεβαιώνει πως τα γλυκά βοηθούν στην απώλεια βάρους
Life

Νέα έρευνα επιβεβαιώνει πως τα γλυκά βοηθούν στην απώλεια βάρους

09.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

«Πράσινο φως» από την ΕΕ για την Mercosur: «Ναι» είπε η Ελλάδα

«Πράσινο φως» από την ΕΕ για την Mercosur: «Ναι» είπε η Ελλάδα