Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία

Ξεκίνησε η υλοποίηση δύο νέων προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Συγκεκριμένα, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα δύο προγράμματα για την παχυσαρκία ενηλίκων και τη νεφρική δυσλειτουργία στοχεύουν στην έγκαιρη πρόληψη σημαντικών παραγό­ντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα που αφορά την παχυσαρκία προσφέρει την παροχή δωρεάν καινοτόμων φαρμάκων υψηλού κόστους για την καταπολέμηση της νόσου, καθώς και δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, όπως και εξατομικευμένη παρακολούθηση και καθοδήγηση σε πολίτες με αυξημένο δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ άνω του 40 ή ΔΜΣ 37 – 40 και σχετικές συννοσηρότητες).

