Βαρέθηκες το animal print μανικιούρ; 5 ιδέες για να το ανανεώσεις

Το animal print manicure ανανεώνεται με milky βάσεις, micro-French λεπτομέρειες και ζεστούς γήινους τόνους για μια πιο refined εκδοχή του trend

Τα prints που αντέχουν στον χρόνο είναι λίγα, και το animal print είναι σίγουρα ένα από αυτά. Από λεοπάρ και τίγρη μέχρι zebra και snake, τα μοτίβα της άγριας φύσης κάνουν κύκλους στις τάσεις της μόδας. Το 2026 όμως επιστρέφουν πιο εκλεπτυσμένα και πιο minimal από ποτέ, αυτή τη φορά στον κόσμο του beauty.

Ξεχνάμε τα neon φόντα με έντονες αντιθέσεις των 00s. Η νέα εκδοχή του animal μανικιούρ παίζει με αποχρωματισμένες βάσεις, ζεστούς τόνους καραμέλας, micro-French λεπτομέρειες και chrome εφέ που διακρίνονται μόνο στο φως. Το μυστικό; Μικρές δόσεις μαξιμαλισμού.

1. Deep Tiger

Για όσες θέλουν κάτι διακριτικό αλλά statement. Βάση σε βαθύ κεραμιδί ή καραμελένιο τόνο και λεπτές μαύρες ρίγες δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που φαίνεται σχεδόν ουδέτερο από μακριά, αλλά αποκαλύπτει το print από κοντά. Ιδανικό για minimal αισθητική με twist.

2. Zebra French tips

To διαχρονικό γαλλικό μανικιούρ αποκτά edgy χαρακτήρα. Λεπτές zebra ρίγες πάνω σε almond ή οβάλ σχήμα μετατρέπουν ένα διαχρονικό μανικιούρ σε updated 2026 version. Κράτησε τη βάση milky ή sheer ροζ για πιο sophisticated αποτέλεσμα.

3. Micro zebra σε κοντά νύχια

Ναι, το animal print λειτουργεί και σε κοντά νύχια. Micro-French γραμμές με μικροσκοπικές zebra λεπτομέρειες δίνουν παιχνιδιάρικη διάθεση χωρίς υπερβολή. Από τις πιο wearable επιλογές της σεζόν.

4. Λευκό cat-eye tiger

Η πιο elevated εκδοχή του trend. Nude βάση, λευκό cat-eye εφέ και μαύρες tiger ρίγες δημιουργούν ένα manicure που αλλάζει όψη ανάλογα με το φως. Ιδανικό για όσες θέλουν κάτι statement αλλά όχι φλύαρο.

5. Ουδέτερο tiger σε ζεστές καφέ αποχρώσεις

Αν πιστεύεις ότι το animal print είναι ουδέτερο, τότε αυτή είναι η safe-but-cool επιλογή σου. Ζεστό καφέ ή amber βάση με λεπτές μαύρες ρίγες δίνει polished αποτέλεσμα που ταιριάζει με όλα, από tailored looks μέχρι athleisure.

