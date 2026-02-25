Μουσικά Νέα 25.02.2026

Τα 10 τραγούδια της Eurovision που κατέγραψαν τις υψηλότερες βαθμολογίες στην ιστορία του διαγωνισμού

Ανακάλυψε ποια είναι τα τραγούδια που ξεχώρισαν στη Eurovision από το 2016 και μετά, με τις μεγαλύτερες συνολικές βαθμολογίες κοινού και επιτροπών
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μιας και πλησιάζει η Eurovision Song Contest του 2026, το βλέμμα δεν στρέφεται μόνο στις νέες αποστολές, αλλά και στα ρεκόρ που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Μετά την αλλαγή του συστήματος ψηφοφορίας το 2016 -όταν διαχωρίστηκαν οι βαθμοί των επιτροπών από εκείνους του κοινού- οι συνολικές βαθμολογίες εκτοξεύθηκαν, δημιουργώντας μια νέα «χρυσή λίστα» επιδόσεων.

Η παρακάτω 10αδα περιλαμβάνει τόσο νικητές όσο και συμμετοχές που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση, αλλά κατέγραψαν εντυπωσιακά νούμερα, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία του θεσμού.

Maneskin
10. Måneskin – Zitti e buoni (524 βαθμοί)

Οι Ιταλοί ροκάδες, που προέκυψαν από το Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, κατέκτησαν την κορυφή το 2021 στο Ρότερνταμ, συγκεντρώνοντας 9 12άρια συνολικά από επιτροπές και televoting.

9. Käärijä – Cha Cha Cha (526 βαθμοί)

Η φινλανδική συμμετοχή του 2023 ξεσήκωσε το κοινό, εξασφαλίζοντας μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες televoting που έχουν δοθεί ποτέ.

8. Netta – Toy (529 βαθμοί)

Η εκκεντρική νίκη του Ισραήλ το 2018 στη Λισαβόνα συνοδεύτηκε από 13 δωδεκάρια και μια δυναμική παρουσία που κυριάρχησε εκείνη τη χρονιά.

7. Jamala – 1944 (534 βαθμοί)

Το τραγούδι που χάρισε την πρωτιά στην Ουκρανία το 2016 στη Στοκχόλμη ξεχώρισε ιδιαίτερα στις επιτροπές, συγκεντρώνοντας 17 άριστες βαθμολογίες.

6. Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim (546 βαθμοί)

Η κροατική συμμετοχή του 2024 πέτυχε σκορ που σε άλλες χρονιές θα αρκούσε για τη νίκη, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της.

5. Loreen – Tattoo (583 βαθμοί)

Η Σουηδή καλλιτέχνιδα επέστρεψε το 2023 και κατέκτησε ξανά τον τίτλο, σημειώνοντας μία από τις υψηλότερες επιδόσεις επιτροπών στην ιστορία.

4. Nemo – The Code (591 βαθμοί)

Ο νικητής του 2024 κυριάρχησε στις επιτροπές, συγκεντρώνοντας εντυπωσιακό αριθμό δωδεκαριών σε μια χρονιά με ευρεία συμμετοχή χωρών.

3. Kristian Kostov – Beautiful Mess (615 βαθμοί)

Η Βουλγαρία άγγιξε την κορυφή το 2017 στο Κίεβο με μια ερμηνεία που απέσπασε διψήφιο αριθμό άριστων βαθμολογιών.

2. Kalush Orchestra – Stefania (631 βαθμοί)

Το 2022 στο Τορίνο, η Ουκρανία σάρωσε στο televoting, λαμβάνοντας 28 δωδεκάρια από το κοινό.

1. Salvador Sobral – Amar pelos dois (758 βαθμοί)

Η Πορτογαλία πανηγύρισε την πρώτη της νίκη το 2017, με μια ιστορική βαθμολογία που παραμένει η υψηλότερη της σύγχρονης εποχής.

Αυτές οι επιδόσεις αποτυπώνουν τη δυναμική που έχει αποκτήσει ο διαγωνισμός τα τελευταία χρόνια, σε ένα σύστημα όπου η ψήφος κοινού και επιτροπών συνδιαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα και γράφει νέα ρεκόρ.

Eurovision βαθμολογία τραγούδια
