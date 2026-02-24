Νίκος Γκέλια: Πήρε διαζύγιο από τη σύζυγό του μετά από 7 χρόνια γάμου

Ο Νίκος Γκέλια φαίνεται πως περνά μια σημαντική καμπή στην προσωπική του ζωή, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα της Espresso, οδεύει προς διαζύγιο με τη σύζυγό του Αγγελική, έπειτα από 7 χρόνια γάμου. Ο ηθοποιός, που φέτος συμμετέχει στη σειρά Άγιος Έρωτας του Alpha TV, είχε επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά χαμηλό προφίλ όσον αφορά την οικογενειακή του ζωή. Το ίδιο και η σύζυγός του, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα. Παρά την απόφαση να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, προτεραιότητά τους παραμένει η εξάχρονη κόρη τους, με στόχο να διατηρήσουν ισορροπίες για το καλό της.

Πληροφορίες που μετέφερε ο Χρήστος Κούτρας στο TLIFE αναφέρουν ότι το διαζύγιο είναι συναινετικό και οι απαραίτητες διαδικασίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί, με τις υπογραφές να έχουν πέσει και από τις δύο πλευρές. Η οριστική έκδοση αναμένεται το προσεχές διάστημα. Μάλιστα, ο ηθοποιός έχει ήδη αποχωρήσει από την οικογενειακή κατοικία και διαμένει πλέον στα ανατολικά προάστια της Αθήνας.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο ίδιος είχε μιλήσει με τρυφερότητα για τη γνωριμία τους, εξηγώντας πως η σχέση τους ξεκίνησε απρόσμενα, καθώς ήταν φίλος με την αδελφή της. Είχε μάλιστα περιγράψει με χιούμορ τον τρόπο που της έκανε πρόταση γάμου, επιλέγοντας μια εντελώς αιφνιδιαστική στιγμή για να της προσφέρει το δαχτυλίδι.

Σε επαγγελματικό επίπεδο, ο ηθοποιός διανύει μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο. Αυτή την εποχή πρωταγωνιστεί σε θεατρική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή του Νίκος Ξυλούρης στο Θέατρο Ήβη, αποσπώντας θετικά σχόλια τόσο για την υποκριτική του όσο και για τις φωνητικές του επιδόσεις. Τηλεοπτικά, έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα μέσα από συμμετοχές σε επιτυχημένες σειρές όπως «Το Μαύρο Ρόδο» και «Το Ναυάγιο» στο Mega Channel, καθώς και σε παραγωγές του Alpha. Σημαντικός σταθμός στην πορεία του υπήρξε και η βράβευσή του ως Πρωτοεμφανιζόμενος Ηθοποιός για την ταινία Xenia, που προβλήθηκε μέχρι και στο Φεστιβάλ Καννών.

