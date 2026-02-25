Έφυγε από τη ζωή η κόρη του Martin Short

Σε ηλικία 42 ετών έφυγε από τη ζωή η Katherine Short, κόρη του ηθοποιού Martin Short, με την οικογένεια να επιβεβαιώνει την είδηση

Βαρύ πένθος σκιάζει την οικογένεια του Martin Short, καθώς η κόρη του, Katherine Hartley Short, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών. Σε λιτή αλλά βαθιά συγκινητική δήλωση προς το περιοδικό People, η οικογένεια ανέφερε πως είναι «συντετριμμένη από την απώλεια» και ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητά της, περιγράφοντας την Katherine ως έναν άνθρωπο που «χάριζε φως και χαρά σε όλους».

Σύμφωνα με τις αρχές του Λος Άντζελες, το απόγευμα της 23ης Φεβρουαρίου υπήρξε κλήση σε κατοικία στο Hollywood Hills. Ο ιατροδικαστής επιβεβαίωσε πως ο θάνατός της οφείλεται σε αυτοκτονία. Την είδηση μετέδωσε πρώτο το TMZ.

Η Katherine ήταν υιοθετημένη κόρη του ηθοποιού και της συζύγου του, Nancy Dolman, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2010 μετά από μάχη με καρκίνο των ωοθηκών. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει ακόμη δύο παιδιά μέσω υιοθεσίας, τον Oliver και τον Henry, δημιουργώντας μια δεμένη οικογένεια μακριά από τα φώτα της υπερβολικής δημοσιότητας.

Παρότι κόρη ενός από τους πιο αγαπητούς κωμικούς της βορειοαμερικανικής σκηνής, η Katherine επέλεξε μια διακριτική πορεία. Σπούδασε ψυχολογία και gender studies στο New York University και συνέχισε με μεταπτυχιακό στην κοινωνική εργασία στο University of Southern California. Εργάστηκε ως αδειοδοτημένη κλινική κοινωνική λειτουργός, προσφέροντας ψυχοθεραπεία, ομάδες υποστήριξης και κοινοτικές δράσεις μέσα από ιδιωτική πρακτική αλλά και μέσω του οργανισμού Amae Health.

Όσοι τη γνώριζαν μιλούν για μια γυναίκα με ενσυναίσθηση, αφοσίωση και αυθεντικό ενδιαφέρον για τους ανθρώπους, μια επαγγελματία που είχε αφιερώσει τη ζωή της στο να στηρίζει όσους περνούσαν δύσκολες περιόδους.

Η Katherine κρατούσε χαμηλό προφίλ, αν και κατά καιρούς είχε εμφανιστεί δίπλα στον πατέρα της σε σημαντικές στιγμές της καριέρας του. Ωστόσο, η ζωή της δεν ορίστηκε ποτέ από τη διασημότητα, αλλά από την προσωπική της διαδρομή και την επιθυμία της να προσφέρει.

Η απώλειά της επαναφέρει με οδυνηρό τρόπο τη συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία, ακόμη και για ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στη φροντίδα των άλλων.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

