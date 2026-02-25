Celeb News 25.02.2026

Έφυγε από τη ζωή η κόρη του Martin Short

Σε ηλικία 42 ετών έφυγε από τη ζωή η Katherine Short, κόρη του ηθοποιού Martin Short, με την οικογένεια να επιβεβαιώνει την είδηση
Μαρία Χατζηγιάννη

Βαρύ πένθος σκιάζει την οικογένεια του Martin Short, καθώς η κόρη του, Katherine Hartley Short, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών. Σε λιτή αλλά βαθιά συγκινητική δήλωση προς το περιοδικό People, η οικογένεια ανέφερε πως είναι «συντετριμμένη από την απώλεια» και ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητά της, περιγράφοντας την Katherine ως έναν άνθρωπο που «χάριζε φως και χαρά σε όλους».

Σύμφωνα με τις αρχές του Λος Άντζελες, το απόγευμα της 23ης Φεβρουαρίου υπήρξε κλήση σε κατοικία στο Hollywood Hills. Ο ιατροδικαστής επιβεβαίωσε πως ο θάνατός της οφείλεται σε αυτοκτονία. Την είδηση μετέδωσε πρώτο το TMZ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Αυτοκτόνησε ο ηθοποιός Robert Carradine σε ηλικία 71 ετών

Η Katherine ήταν υιοθετημένη κόρη του ηθοποιού και της συζύγου του, Nancy Dolman, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2010 μετά από μάχη με καρκίνο των ωοθηκών. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει ακόμη δύο παιδιά μέσω υιοθεσίας, τον Oliver και τον Henry, δημιουργώντας μια δεμένη οικογένεια μακριά από τα φώτα της υπερβολικής δημοσιότητας.

Παρότι κόρη ενός από τους πιο αγαπητούς κωμικούς της βορειοαμερικανικής σκηνής, η Katherine επέλεξε μια διακριτική πορεία. Σπούδασε ψυχολογία και gender studies στο New York University και συνέχισε με μεταπτυχιακό στην κοινωνική εργασία στο University of Southern California. Εργάστηκε ως αδειοδοτημένη κλινική κοινωνική λειτουργός, προσφέροντας ψυχοθεραπεία, ομάδες υποστήριξης και κοινοτικές δράσεις μέσα από ιδιωτική πρακτική αλλά και μέσω του οργανισμού Amae Health.

Όσοι τη γνώριζαν μιλούν για μια γυναίκα με ενσυναίσθηση, αφοσίωση και αυθεντικό ενδιαφέρον για τους ανθρώπους, μια επαγγελματία που είχε αφιερώσει τη ζωή της στο να στηρίζει όσους περνούσαν δύσκολες περιόδους.

Η Katherine κρατούσε χαμηλό προφίλ, αν και κατά καιρούς είχε εμφανιστεί δίπλα στον πατέρα της σε σημαντικές στιγμές της καριέρας του. Ωστόσο, η ζωή της δεν ορίστηκε ποτέ από τη διασημότητα, αλλά από την προσωπική της διαδρομή και την επιθυμία της να προσφέρει.

Η απώλειά της επαναφέρει με οδυνηρό τρόπο τη συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία, ακόμη και για ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στη φροντίδα των άλλων.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Eric Dane: To συγκινητικό μήνυμα που ηχογράφησε για τις κόρες του πριν το θάνατό του

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Katherine Hartley Short Martin Short ΘΑΝΑΤΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γαρυφαλλιά Καληφώνη και Χρήστος Μάστορας ποζάρουν αγκαλιά στη νέα τους φωτογραφία

Γαρυφαλλιά Καληφώνη και Χρήστος Μάστορας ποζάρουν αγκαλιά στη νέα τους φωτογραφία

25.02.2026
Επόμενο
Γονείς για 2η φορά Θανάσης Τσαλταμπάσης και Αγοραστή Αρβανίτη

Γονείς για 2η φορά Θανάσης Τσαλταμπάσης και Αγοραστή Αρβανίτη

25.02.2026

Δες επίσης

Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Η αποκάλυψη για τα σχόλια που δέχτηκε μετά τη γέννηση του παιδιού της
Celeb News

Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Η αποκάλυψη για τα σχόλια που δέχτηκε μετά τη γέννηση του παιδιού της

25.02.2026
Μαρία Σολωμού: Απαντά στα σχόλια των εκπομπών – «Είμαι καλό “τυράκι” και δίνω υλικό»
Celeb News

Μαρία Σολωμού: Απαντά στα σχόλια των εκπομπών – «Είμαι καλό “τυράκι” και δίνω υλικό»

25.02.2026
Η Dua Lipa και η Hennessy Carolina σε στιλιστική αντιπαράθεση με μπικίνι Hello Kitty
Celeb News

Η Dua Lipa και η Hennessy Carolina σε στιλιστική αντιπαράθεση με μπικίνι Hello Kitty

25.02.2026
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ποζάρει αγκαλιά με την Κλέλια Ανδριολάτου μετά το πάρτι για τα BAFTA
Celeb News

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ποζάρει αγκαλιά με την Κλέλια Ανδριολάτου μετά το πάρτι για τα BAFTA

25.02.2026
Νέα κοινή εμφάνιση για τον Pedro Pascal και τον Rafael Olarra με τρυφερές στιγμές
Celeb News

Νέα κοινή εμφάνιση για τον Pedro Pascal και τον Rafael Olarra με τρυφερές στιγμές

25.02.2026
Η Φαίη Σκορδά παντρεύεται με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη – Όλες οι λεπτομέρειες
Celeb News

Η Φαίη Σκορδά παντρεύεται με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη – Όλες οι λεπτομέρειες

25.02.2026
Γονείς για 2η φορά Θανάσης Τσαλταμπάσης και Αγοραστή Αρβανίτη
Celeb News

Γονείς για 2η φορά Θανάσης Τσαλταμπάσης και Αγοραστή Αρβανίτη

25.02.2026
Γαρυφαλλιά Καληφώνη και Χρήστος Μάστορας ποζάρουν αγκαλιά στη νέα τους φωτογραφία
Celeb News

Γαρυφαλλιά Καληφώνη και Χρήστος Μάστορας ποζάρουν αγκαλιά στη νέα τους φωτογραφία

25.02.2026
Νίκος Γκέλια: Πήρε διαζύγιο από τη σύζυγό του μετά από 7 χρόνια γάμου
Celeb News

Νίκος Γκέλια: Πήρε διαζύγιο από τη σύζυγό του μετά από 7 χρόνια γάμου

24.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης