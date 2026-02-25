Γονείς για 2η φορά Θανάσης Τσαλταμπάσης και Αγοραστή Αρβανίτη

Σε μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους βρίσκονται ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη, καθώς την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους. Το αγαπημένο ζευγάρι των ηθοποιών απέκτησε ένα υγιέστατο αγοράκι, μεγαλώνοντας την οικογένειά του και βιώνοντας ξανά τη συγκίνηση του ερχομού ενός μωρού στο σπίτι.

Δύο χρόνια μετά τη γέννηση της κόρης τους, της μικρής Θωμαΐδας, η οικογένεια απέκτησε νέο μέλος, με τους δύο γονείς να πλέουν σε πελάγη χαράς. Όσοι τους γνωρίζουν κάνουν λόγο για ένα πολύ δεμένο και τρυφερό ζευγάρι, που κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας να μοιράζεται μόνο λίγες, αλλά ουσιαστικές στιγμές.

Διάβασε επίσης: Νίκος Γκέλια: Πήρε διαζύγιο από τη σύζυγό του μετά από 7 χρόνια γάμου

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η Αγοραστή Αρβανίτη μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με το μικροσκοπικό χεράκι του νεογέννητου γιου τους. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε με λόγια γεμάτα συναίσθημα: «Καλωσόρισες ψυχή μου. Σε περιμένει μια αδελφή μούρλια», εκφράζοντας έτσι την ανυπομονησία της μικρής Θωμαΐδας να γνωρίσει τον αδελφό της.

Το τρυφερό στιγμιότυπο δεν άργησε να συγκεντρώσει δεκάδες ευχές από φίλους, συναδέλφους και διαδικτυακούς τους ακόλουθους, που έσπευσαν να τους συγχαρούν για το χαρμόσυνο γεγονός. Λίγο αργότερα, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης αναδημοσίευσε τη φωτογραφία στον δικό του λογαριασμό, εκφράζοντας και εκείνος με τον τρόπο του τη συγκίνησή του για τον ερχομό του γιου τους.





Διάβασε επίσης: Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δώρο – υπερπαραγωγή που έκανε στη Ρία Ελληνίδου

Δες κι αυτό….