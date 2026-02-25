Celeb News 25.02.2026

Η Φαίη Σκορδά παντρεύεται με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη – Όλες οι λεπτομέρειες

Το ερωτευμένο ζευγάρι σκοπεύει να ανέβει τα σκαλιά του Δημαρχείου στο άμεσο μέλλον
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η γνωστή παρουσιάστρια, Φαίη Σκορδά, βρίσκεται σε μια νέα, ιδιαίτερα δημιουργική φάση της προσωπικής της ζωής, καθώς ετοιμάζεται να επισημοποιήσει τη σχέση της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Το ζευγάρι, μετά από 4 χρόνια σταθερής κοινής πορείας, φαίνεται πως αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα, σχεδιάζοντας πλέον το κοινό του μέλλον με κάθε επισημότητα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η παρουσιάστρια του MEGA έχει βρει τον άνθρωπό της και οι δύο τους προχωρούν σε μια σημαντική απόφαση που σηματοδοτεί τη δέσμευσή τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του TLIFE, η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης σκοπεύουν να ανέβουν τα σκαλιά του Δημαρχείου στο άμεσο μέλλον. Ο πολιτικός γάμος θα πραγματοποιηθεί σε πολύ στενό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτή η επιλογή υποδηλώνει την επιθυμία του ζευγαριού να κρατήσει την τελετή προσωπική και να μοιραστεί αυτή τη στιγμή μόνο με τους πιο κοντινούς τους ανθρώπους. Η απόφαση για πολιτικό γάμο, αντί θρησκευτικού, μπορεί να υποδεικνύει μια πιο σύγχρονη προσέγγιση ή απλώς την προτίμηση του ζευγαριού για μια πιο λιτή και ουσιαστική τελετή.

fay_skorda
https://www.instagram.com/fayskorda/

Διάβασε επίσης: Γαρυφαλλιά Καληφώνη και Χρήστος Μάστορας ποζάρουν αγκαλιά στη νέα τους φωτογραφία

Η είδηση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και καιρό για την σταθερότητα της σχέσης τους. Η Φαίη Σκορδά, γνωστή για τη διακριτικότητα με την οποία χειρίζεται την προσωπική της ζωή, επέλεξε να μην προβάλει υπερβολικά τη σχέση της, επιτρέποντας έτσι να αναπτυχθεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτό δείχνει την ωριμότητα και των δύο πλευρών να χτίσουν μια σχέση σε γερές βάσεις, προτού προβούν σε επίσημες ανακοινώσεις.

Η προσωπική της ζωή, αν και διακριτική, αποτελεί πάντα αντικείμενο ενδιαφέροντος για το κοινό και τα μέσα. Η είδηση του πολιτικού γάμου με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη έρχεται να επιβεβαιώσει την ευτυχία που βιώνει η παρουσιάστρια, προσδίδοντας μια νέα διάσταση στην εικόνα της. Είναι μια υπενθύμιση ότι πίσω από την λαμπερή προσωπικότητα της τηλεόρασης, υπάρχει ένας άνθρωπος που αναζητά την προσωπική ολοκλήρωση και την ευτυχία στην καθημερινότητά του.

Φαίη Σκορδά γάμος
https://www.instagram.com/fayskorda/

Η επιλογή του πολιτικού γάμου σε στενό κύκλο αντανακλά την επιθυμία του ζευγαριού να γιορτάσει αυτή την ιδιαίτερη στιγμή με ηρεμία και ιδιωτικότητα. Αυτό δείχνει μια ωριμότητα και μια προτίμηση για την ουσία έναντι της επιδειξιμότητας, στοιχεία που χαρακτηρίζουν και την πορεία της Φαίης Σκορδά γενικότερα. Το μέλλον διαγράφεται λαμπρό τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική της ζωή, με την παρουσιάστρια να συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις και να παραμένει στην κορυφή της προτίμησης του κοινού.

fai_skorda
https://www.instagram.com/fayskorda/

Διάβασε επίσης: Νίκος Γκέλια: Πήρε διαζύγιο από τη σύζυγό του μετά από 7 χρόνια γάμου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Αλέξανδρος Αθανασιάδης ΓΑΜΟΣ ζευγάρια Παρουσιάστριες ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γονείς για 2η φορά Θανάσης Τσαλταμπάσης και Αγοραστή Αρβανίτη

Γονείς για 2η φορά Θανάσης Τσαλταμπάσης και Αγοραστή Αρβανίτη

25.02.2026
Επόμενο
Νέα κοινή εμφάνιση για τον Pedro Pascal και τον Rafael Olarra με τρυφερές στιγμές

Νέα κοινή εμφάνιση για τον Pedro Pascal και τον Rafael Olarra με τρυφερές στιγμές

25.02.2026

Δες επίσης

Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Η αποκάλυψη για τα σχόλια που δέχτηκε μετά τη γέννηση του παιδιού της
Celeb News

Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Η αποκάλυψη για τα σχόλια που δέχτηκε μετά τη γέννηση του παιδιού της

25.02.2026
Μαρία Σολωμού: Απαντά στα σχόλια των εκπομπών – «Είμαι καλό “τυράκι” και δίνω υλικό»
Celeb News

Μαρία Σολωμού: Απαντά στα σχόλια των εκπομπών – «Είμαι καλό “τυράκι” και δίνω υλικό»

25.02.2026
Η Dua Lipa και η Hennessy Carolina σε στιλιστική αντιπαράθεση με μπικίνι Hello Kitty
Celeb News

Η Dua Lipa και η Hennessy Carolina σε στιλιστική αντιπαράθεση με μπικίνι Hello Kitty

25.02.2026
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ποζάρει αγκαλιά με την Κλέλια Ανδριολάτου μετά το πάρτι για τα BAFTA
Celeb News

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ποζάρει αγκαλιά με την Κλέλια Ανδριολάτου μετά το πάρτι για τα BAFTA

25.02.2026
Νέα κοινή εμφάνιση για τον Pedro Pascal και τον Rafael Olarra με τρυφερές στιγμές
Celeb News

Νέα κοινή εμφάνιση για τον Pedro Pascal και τον Rafael Olarra με τρυφερές στιγμές

25.02.2026
Γονείς για 2η φορά Θανάσης Τσαλταμπάσης και Αγοραστή Αρβανίτη
Celeb News

Γονείς για 2η φορά Θανάσης Τσαλταμπάσης και Αγοραστή Αρβανίτη

25.02.2026
Έφυγε από τη ζωή η κόρη του Martin Short
Celeb News

Έφυγε από τη ζωή η κόρη του Martin Short

25.02.2026
Γαρυφαλλιά Καληφώνη και Χρήστος Μάστορας ποζάρουν αγκαλιά στη νέα τους φωτογραφία
Celeb News

Γαρυφαλλιά Καληφώνη και Χρήστος Μάστορας ποζάρουν αγκαλιά στη νέα τους φωτογραφία

25.02.2026
Νίκος Γκέλια: Πήρε διαζύγιο από τη σύζυγό του μετά από 7 χρόνια γάμου
Celeb News

Νίκος Γκέλια: Πήρε διαζύγιο από τη σύζυγό του μετά από 7 χρόνια γάμου

24.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης