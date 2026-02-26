Ο Bill Gates ομολογεί σχέσεις εκτός γάμου και απολογείται για το παρελθόν με τον Jeffrey Epstein

Ο Bill Gates ζήτησε συγγνώμη από το προσωπικό του ιδρύματός του για τη σχέση που διατηρούσε στο παρελθόν με τον Jeffrey Epstein, παραδεχόμενος παράλληλα ότι είχε 2 εξωσυζυγικές σχέσεις, αλλά υποστηρίζοντας ότι δεν συμμετείχε σε κανένα από τα εγκλήματα του καταδικασμένου χρηματιστή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Ο συνιδρυτής της Microsoft χαρακτήρισε «τεράστιο λάθος» το γεγονός ότι πέρασε χρόνο με τον Jeffrey Epstein και ότι συμμετείχαν σε συναντήσεις στελέχη του Bill & Melinda Gates Foundation. Όπως ανέφερε ο Bill Gates, «ζητώ συγγνώμη από τους ανθρώπους που παρασύρθηκαν σε αυτή την κατάσταση εξαιτίας του λάθους που έκανα».

Η σχέση των δύο ανδρών επανήλθε στο προσκήνιο μετά τη δημοσιοποίηση αρχείων του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, τα οποία περιλάμβαναν email που είχε στείλει στον εαυτό του ο Jeffrey Epstein. Σε αυτά, ο Jeffrey Epstein ισχυριζόταν ότι ο Bill Gates είχε προσβληθεί από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και ότι ζήτησε αντιβιοτικά για να δοθούν κρυφά στη σύζυγό του, Melinda French Gates. Ο Bill Gates αρνήθηκε κατηγορηματικά τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Στα ίδια αρχεία περιλαμβάνονταν και φωτογραφίες του Bill Gates με γυναίκες των οποίων τα πρόσωπα είχαν καλυφθεί. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι λήψεις έγιναν κατόπιν αιτήματος του Jeffrey Epstein, ο οποίος του ζήτησε να φωτογραφηθεί μαζί με βοηθούς του. «Για να είμαι ξεκάθαρος, δεν πέρασα ποτέ χρόνο με θύματα ή με τις γυναίκες που βρίσκονταν γύρω του», δήλωσε ο Bill Gates, τονίζοντας ότι η σχέση αυτή ήταν «εντελώς αντίθετη με τις αξίες και τους στόχους του ιδρύματος». Ο Bill Gates δήλωσε ότι ξεκίνησε να συναντά τον Jeffrey Epstein το 2011, αρκετά χρόνια μετά την καταδίκη του τελευταίου το 2008 για υπόθεση που αφορούσε ανήλικη. Όπως είπε, γνώριζε ότι υπήρχε μια ποινή «18 μηνών» που περιόριζε τις μετακινήσεις του Jeffrey Epstein, αλλά παραδέχθηκε ότι δεν έλεγξε επαρκώς το παρελθόν του.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνάντησης, ο Bill Gates αναφέρθηκε και σε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, λέγοντας ότι είχε δεσμό «με μια Ρωσίδα παίκτρια bridge που γνώρισα σε τουρνουά» και «με μια Ρωσίδα πυρηνική φυσικό που γνώρισα μέσω επαγγελματικών δραστηριοτήτων». Σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Jeffrey Epstein φέρεται να προσπάθησε να εκβιάσει τον Bill Gates σχετικά με τη σχέση του με τη Mila Antonova, όταν ο δισεκατομμυριούχος αρνήθηκε να συμμετάσχει σε φιλανθρωπικό fund πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Bill Gates ανέφερε επίσης ότι ο Jeffrey Epstein μιλούσε συχνά για τις στενές σχέσεις που διατηρούσε με ισχυρούς επιχειρηματίες, ιδίως από τη Wall Street, υποστηρίζοντας ότι μπορούσε να συμβάλει στη συγκέντρωση χρηματοδότησης για δράσεις όπως η παγκόσμια υγεία. «Το γεγονός ότι συμμετείχαν και άλλα προβεβλημένα πρόσωπα έκανε την κατάσταση να φαίνεται πιο κανονική», σημείωσε. Παρά τις εξηγήσεις του, ο Bill Gates αναγνώρισε ότι η υπόθεση είχε αρνητικό αντίκτυπο στη φήμη του ιδρύματος, υπογραμμίζοντας ότι η εμπιστοσύνη του κοινού αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για το έργο του οργανισμού.

