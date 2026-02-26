Μουσικά Νέα 26.02.2026

Στο νοσοκομείο ο Νίκος Μακρόπουλος – Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του

Στο νοσοκομείο με πνευμονία ο Νίκος Μακρόπουλος, με τις εμφανίσεις του να ακυρώνονται και την επιστροφή του στη σκηνή να καθυστερεί
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η απουσία του Νίκου Μακρόπουλου στη σκηνή το ερχόμενο Σαββατοκύριακο δημιούργησε απορίες και ανησυχία στους θαυμαστές του. Το νυχτερινό στέκι όπου εμφανίζεται δεν θα ανοίξει τις πόρτες του, ενώ παράλληλα εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση ώστε να ενημερωθεί εγκαίρως το κοινό.

Συγκεκριμένα, οι ζωντανές εμφανίσεις που ήταν προγραμματισμένες αναβάλλονται προσωρινά, καθώς προέκυψε θέμα υγείας. Για τον λόγο αυτό, το κέντρο διασκέδασης θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ξεπεραστεί πλήρως το πρόβλημα και να μπορέσει ο καλλιτέχνης να επιστρέψει κανονικά στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

https://www.instagram.com/nikos_makropoulos/?hl=el

Διάβασε επίσης: Akylas: Θα παρουσιάσει το Ferto σε εθνικό τελικό για την Eurovision – Ποια είναι η χώρα που τον κάλεσε

Το πρωί της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, μέσα από την εκπομπή Happy Day, έγινε γνωστό ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής νοσηλεύεται λόγω πνευμονίας.


Η παρουσιάστρια Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η κατάστασή του παρουσιάζει βελτίωση και πως εκδόθηκε επίσημη ενημέρωση για τη διακοπή των εμφανίσεών του, προκειμένου να αφοσιωθεί στην ανάρρωσή του. Τόνισε επίσης ότι το διάστημα αυτό απαιτεί προσοχή, καθώς κυκλοφορούν αρκετές ιώσεις.

https://www.instagram.com/nikos_makropoulos/?hl=el

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή, η πορεία της υγείας του είναι θετική, ωστόσο χρειάζεται χρόνος, ξεκούραση και φροντίδα μέχρι να επανέλθει πλήρως.

Διάβασε επίσης: Κώστας Δόξας: Ένοχος για ενδοοικογενειακή βία – Ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΥΓΕΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Bill Gates ομολογεί σχέσεις εκτός γάμου και απολογείται για το παρελθόν με τον Jeffrey Epstein

Ο Bill Gates ομολογεί σχέσεις εκτός γάμου και απολογείται για το παρελθόν με τον Jeffrey Epstein

26.02.2026
Επόμενο
Γιώργος Καπουτζίδης: Νέο video από τα γυρίσματα στο Σόι Σου – Αυτός θα είναι ο ρόλος του

Γιώργος Καπουτζίδης: Νέο video από τα γυρίσματα στο Σόι Σου – Αυτός θα είναι ο ρόλος του

26.02.2026

Δες επίσης

Η Whitney Houston ξανά στο Billion Views Club του YouTube
Μουσικά Νέα

Η Whitney Houston ξανά στο Billion Views Club του YouTube

26.02.2026
Το επικό σκετς του Ατζαράκη με Γαρμπή-Σχοινά που έχει γίνει viral στα social media
Μουσικά Νέα

Το επικό σκετς του Ατζαράκη με Γαρμπή-Σχοινά που έχει γίνει viral στα social media

26.02.2026
Akylas: Διεθνείς διακρίσεις και promo tour για τη Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Akylas: Διεθνείς διακρίσεις και promo tour για τη Eurovision 2026

26.02.2026
Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 πιο δημοφιλή τραγούδια στα Spotify charts – Ο Akylas ανάμεσά τους
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 πιο δημοφιλή τραγούδια στα Spotify charts – Ο Akylas ανάμεσά τους

26.02.2026
Good Job Nicky: Η εξομολόγηση για την Eurovision – «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»
Μουσικά Νέα

Good Job Nicky: Η εξομολόγηση για την Eurovision – «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»

26.02.2026
Η Shakira επιστρέφει με συναυλία στις Πυραμίδες της Γκίζας μετά από 20 χρόνια
Μουσικά Νέα

Η Shakira επιστρέφει με συναυλία στις Πυραμίδες της Γκίζας μετά από 20 χρόνια

26.02.2026
Akylas: Θα παρουσιάσει το Ferto σε εθνικό τελικό για την Eurovision – Ποια είναι η χώρα που τον κάλεσε
Μουσικά Νέα

Akylas: Θα παρουσιάσει το Ferto σε εθνικό τελικό για την Eurovision – Ποια είναι η χώρα που τον κάλεσε

25.02.2026
Η Taylor Swift χωρίς μακιγιάζ σε νέο video από τα παρασκήνια του «Opalite»
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift χωρίς μακιγιάζ σε νέο video από τα παρασκήνια του «Opalite»

25.02.2026
Stavento και Ήβη Αδάμου τραγουδούν «Για Πάντα» για το soundtrack της ταινίας «Φίλοι Για Πάντα»
Μουσικά Νέα

Stavento και Ήβη Αδάμου τραγουδούν «Για Πάντα» για το soundtrack της ταινίας «Φίλοι Για Πάντα»

25.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης