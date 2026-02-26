Στο νοσοκομείο ο Νίκος Μακρόπουλος – Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του

Στο νοσοκομείο με πνευμονία ο Νίκος Μακρόπουλος, με τις εμφανίσεις του να ακυρώνονται και την επιστροφή του στη σκηνή να καθυστερεί

Η απουσία του Νίκου Μακρόπουλου στη σκηνή το ερχόμενο Σαββατοκύριακο δημιούργησε απορίες και ανησυχία στους θαυμαστές του. Το νυχτερινό στέκι όπου εμφανίζεται δεν θα ανοίξει τις πόρτες του, ενώ παράλληλα εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση ώστε να ενημερωθεί εγκαίρως το κοινό.

Συγκεκριμένα, οι ζωντανές εμφανίσεις που ήταν προγραμματισμένες αναβάλλονται προσωρινά, καθώς προέκυψε θέμα υγείας. Για τον λόγο αυτό, το κέντρο διασκέδασης θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ξεπεραστεί πλήρως το πρόβλημα και να μπορέσει ο καλλιτέχνης να επιστρέψει κανονικά στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Το πρωί της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, μέσα από την εκπομπή Happy Day, έγινε γνωστό ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής νοσηλεύεται λόγω πνευμονίας.





Η παρουσιάστρια Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η κατάστασή του παρουσιάζει βελτίωση και πως εκδόθηκε επίσημη ενημέρωση για τη διακοπή των εμφανίσεών του, προκειμένου να αφοσιωθεί στην ανάρρωσή του. Τόνισε επίσης ότι το διάστημα αυτό απαιτεί προσοχή, καθώς κυκλοφορούν αρκετές ιώσεις.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή, η πορεία της υγείας του είναι θετική, ωστόσο χρειάζεται χρόνος, ξεκούραση και φροντίδα μέχρι να επανέλθει πλήρως.

