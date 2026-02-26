TV 26.02.2026

Γιώργος Καπουτζίδης: Νέο video από τα γυρίσματα στο Σόι Σου – Αυτός θα είναι ο ρόλος του

Στο πλαίσιο ενός γρήγορου και χιουμοριστικού quiz, ο ηθοποιός κλήθηκε να διαλέξει ανάμεσα σε πρόσωπα και καταστάσεις της σειράς του Alpha
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ένας απρόσμενος επισκέπτης χτυπά την πόρτα των Τριαντάφυλλων στη σειρά «Το Σόι Σου» και δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Καπουτζίδη, ο οποίος εμφανίζεται σε ρόλο-έκπληξη. Υποδύεται τον Αδαμάντιο Κόρακα, ιδιοκτήτη γραφείου τελετών, που φτάνει με… ειδικές προσφορές σε υπηρεσίες και λουλούδια, δημιουργώντας ανατροπές και άφθονο γέλιο.

Το κοινό ανυπομονεί για το επεισόδιο που υπόσχεται δυνατές στιγμές, με τον ηθοποιό να παίρνει ξεκάθαρη θέση στο αιώνιο «δίλημμα» της σειράς: προτιμά τους Τριαντάφυλλους, αστειευόμενος πως μια διαφορετική επιλογή θα μπορούσε να του κοστίσει… την έξοδο από το σπίτι τους.

Σέρρες
https://www.instagram.com/ykapoutzidis/

Διάβασε επίσης: Ο Άρης Σερβετάλης πρωταγωνιστεί σε νέα σειρά του Mega 25 χρόνια μετά το «Είσαι το ταίρι μου»

Στο πλαίσιο ενός γρήγορου και χιουμοριστικού quiz, κλήθηκε να διαλέξει ανάμεσα σε πρόσωπα και καταστάσεις της σειράς. Όσον αφορά τη μαγειρική, έδειξε εμπιστοσύνη στη Χαρούλα, αν και παραδέχτηκε πως οι διατροφικές του συνήθειες τον οδηγούν τελικά προς τη γαλλική κουζίνα της Αλεξάνδρας. Για πιθανό συνεργάτη στο υποτιθέμενο γραφείο τελετών του, ξεχώρισε τον Κωνσταντίνο, ενώ σε δίλημμα εξόδου επέλεξε τσάι με τον Μενέλαο, τον οποίο γνωρίζει εδώ και χρόνια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον τηλεοπτικό «μπαμπά» της σειράς, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τον χαρακτήρα, ενώ δεν δίστασε να αποκαλύψει πως το πιο δύσκολο στα γυρίσματα δεν είναι η αποστήθιση των διαλόγων αλλά το να συγκρατήσει τα γέλια του. Αν έπρεπε να επιλέξει μόνιμη… τηλεοπτική κατοικία, θα περνούσε τις καθημερινές του με τους Τριαντάφυλλους και τα Σαββατοκύριακα με τους Χαμπέους. Όσο για τον χαρακτήρα που του μοιάζει περισσότερο, θεωρεί πως έχει κοινά στοιχεία με την Αλεξάνδρα, ειδικά στις στιγμές χαλάρωσης στην πολυθρόνα της.

https://www.instagram.com/ykapoutzidis/

Περιγράφοντας τέλος την εμπειρία των γυρισμάτων με μία μόνο λέξη, κατέληξε πως αυτό που κυριαρχεί είναι το αίσθημα της «οικογένειας».

Διάβασε επίσης: Κάμπινγκ: Δες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της νέας σειράς του MEGA

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Alpha TV ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ Ελληνικές Σειρές ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Μακρόπουλος – Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του

Στο νοσοκομείο ο Νίκος Μακρόπουλος – Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του

26.02.2026
Επόμενο
Good Job Nicky: Η εξομολόγηση για την Eurovision – «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»

Good Job Nicky: Η εξομολόγηση για την Eurovision – «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»

26.02.2026

Δες επίσης

Οι Αθώοι: Η Γιούλη Τσαγκαράκη μπαίνει στη σειρά του MEGA με ρόλο-έκπληξη
TV

Οι Αθώοι: Η Γιούλη Τσαγκαράκη μπαίνει στη σειρά του MEGA με ρόλο-έκπληξη

26.02.2026
Τοκ Τοκ: Αυτή είναι η νέα σειρά της ΕΡΤ για παιδιά προσχολικής ηλικίας
TV

Τοκ Τοκ: Αυτή είναι η νέα σειρά της ΕΡΤ για παιδιά προσχολικής ηλικίας

26.02.2026
Σάκης Τανιμανίδης: Αποκαλύπτει τα νέα του επαγγελματικά σχέδια – «Είναι ωραίο να δημιουργείς»
TV

Σάκης Τανιμανίδης: Αποκαλύπτει τα νέα του επαγγελματικά σχέδια – «Είναι ωραίο να δημιουργείς»

26.02.2026
Ο Άρης Σερβετάλης πρωταγωνιστεί σε νέα σειρά του Mega 25 χρόνια μετά το «Είσαι το ταίρι μου»
TV

Ο Άρης Σερβετάλης πρωταγωνιστεί σε νέα σειρά του Mega 25 χρόνια μετά το «Είσαι το ταίρι μου»

25.02.2026
ΕΚΚΟΜΕΔ και NETFLIX συνεργάζονται στην κατάρτιση
Corporate News

ΕΚΚΟΜΕΔ και NETFLIX συνεργάζονται στην κατάρτιση

25.02.2026
«Αναστάτωση» στον ΑΝΤ1 για τα 300.000€ του «Εκατομμυριούχου»
TV

«Αναστάτωση» στον ΑΝΤ1 για τα 300.000€ του «Εκατομμυριούχου»

25.02.2026
Αυτή είναι η νέα εκπομπή της Κατερίνας Στικούδη στην ΕΡΤ2
TV

Αυτή είναι η νέα εκπομπή της Κατερίνας Στικούδη στην ΕΡΤ2

25.02.2026
Grand Hotel: Η Αλίκη μένει έγκυος – Άρης και Πέτρος σε μια σύγκρουση δίχως τέλος
TV

Grand Hotel: Η Αλίκη μένει έγκυος – Άρης και Πέτρος σε μια σύγκρουση δίχως τέλος

25.02.2026
Κώστας Δόξας: Τέλος από το J2US μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία
TV

Κώστας Δόξας: Τέλος από το J2US μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία

25.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης