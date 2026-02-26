Γιώργος Καπουτζίδης: Νέο video από τα γυρίσματα στο Σόι Σου – Αυτός θα είναι ο ρόλος του

Στο πλαίσιο ενός γρήγορου και χιουμοριστικού quiz, ο ηθοποιός κλήθηκε να διαλέξει ανάμεσα σε πρόσωπα και καταστάσεις της σειράς του Alpha

Ένας απρόσμενος επισκέπτης χτυπά την πόρτα των Τριαντάφυλλων στη σειρά «Το Σόι Σου» και δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Καπουτζίδη, ο οποίος εμφανίζεται σε ρόλο-έκπληξη. Υποδύεται τον Αδαμάντιο Κόρακα, ιδιοκτήτη γραφείου τελετών, που φτάνει με… ειδικές προσφορές σε υπηρεσίες και λουλούδια, δημιουργώντας ανατροπές και άφθονο γέλιο.

Το κοινό ανυπομονεί για το επεισόδιο που υπόσχεται δυνατές στιγμές, με τον ηθοποιό να παίρνει ξεκάθαρη θέση στο αιώνιο «δίλημμα» της σειράς: προτιμά τους Τριαντάφυλλους, αστειευόμενος πως μια διαφορετική επιλογή θα μπορούσε να του κοστίσει… την έξοδο από το σπίτι τους.

Στο πλαίσιο ενός γρήγορου και χιουμοριστικού quiz, κλήθηκε να διαλέξει ανάμεσα σε πρόσωπα και καταστάσεις της σειράς. Όσον αφορά τη μαγειρική, έδειξε εμπιστοσύνη στη Χαρούλα, αν και παραδέχτηκε πως οι διατροφικές του συνήθειες τον οδηγούν τελικά προς τη γαλλική κουζίνα της Αλεξάνδρας. Για πιθανό συνεργάτη στο υποτιθέμενο γραφείο τελετών του, ξεχώρισε τον Κωνσταντίνο, ενώ σε δίλημμα εξόδου επέλεξε τσάι με τον Μενέλαο, τον οποίο γνωρίζει εδώ και χρόνια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον τηλεοπτικό «μπαμπά» της σειράς, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τον χαρακτήρα, ενώ δεν δίστασε να αποκαλύψει πως το πιο δύσκολο στα γυρίσματα δεν είναι η αποστήθιση των διαλόγων αλλά το να συγκρατήσει τα γέλια του. Αν έπρεπε να επιλέξει μόνιμη… τηλεοπτική κατοικία, θα περνούσε τις καθημερινές του με τους Τριαντάφυλλους και τα Σαββατοκύριακα με τους Χαμπέους. Όσο για τον χαρακτήρα που του μοιάζει περισσότερο, θεωρεί πως έχει κοινά στοιχεία με την Αλεξάνδρα, ειδικά στις στιγμές χαλάρωσης στην πολυθρόνα της.

Περιγράφοντας τέλος την εμπειρία των γυρισμάτων με μία μόνο λέξη, κατέληξε πως αυτό που κυριαρχεί είναι το αίσθημα της «οικογένειας».

