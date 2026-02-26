Good Job Nicky: Η εξομολόγηση για την Eurovision – «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»

Ο τραγουδιστής αποκαλύπτει όσα έζησε στη Eurovision, την πίεση που ένιωσε και τη στήριξη που είχε από τη σύντροφό του

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο Good Job Nicky άνοιξε την καρδιά του για το πώς ορίζει ο ίδιος την επιτυχία, για τη δοκιμασία της Eurovision, αλλά και για τον ρόλο που έπαιξαν οι άνθρωποι δίπλα του σε εκείνη την περίοδο.

Μιλώντας για τη φιλοσοφία του γύρω από τη διάκριση και τη δημιουργία, ξεκαθάρισε: «Η επιτυχία είναι ο πυρετός, η δημιουργία είναι το μικρόβιο.

Αυτό έχει σημασία στους καλλιτέχνες, αυτό πιστεύω. Άμα ήθελα να βιαστώ να κάνω μια επιτυχία θα έπαιρνα τηλέφωνο τον πατέρα μου και θα του έλεγα, έλεγα να κάνουμε ένα δίσκο στα ελληνικά… και καληνύχτα», κάνοντας αναφορά στον πατέρα του, Γιάννη Πάριο.





Ξεχωριστή μνεία έκανε και στη σύντροφό του, τονίζοντας πόσο καθοριστική ήταν η παρουσία της κατά την προετοιμασία του, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ήταν στρατιώτης, είχε την ψυχραιμία που δεν είχα» σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και φορτισμένη φάση.





Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ενός γάμου, ήταν ειλικρινής ως προς τις σκέψεις του: «Λίγα πράγματα με σκαλώνουν, δεν θέλω ακόμη να παντρευτώ. Αντέχω να πάρω τέτοια ευθύνη; Έχει να κάνει με το αν εγώ νιώθω έτοιμος να γίνω σύζυγος. Τώρα πια μας το έχουν κάνει πιο δύσκολο όλο αυτό. Πάντως ένας γάμος θα μου έβαζε παρωπίδες και θα μου επέτρεπε να αφοσιωθώ σε αυτό που αγαπάω».

Αναφερόμενος στη συμμετοχή του στη Eurovision, περιέγραψε τη στιγμή που ένιωσε να φτάνει στα όριά του εξαιτίας της πίεσης και της κούρασης: «Στις 14 Φεβρουαρίου σκέφτηκα ότι δεν μου ταιριάζει αυτό. Στο ενδιάμεσο. Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι από εκτόνωση. Δηλαδή δεν μπορούσα, είχα λυγμούς από την κούραση, δεν άντεχα άλλο. Δεν άντεχα άλλο, αλλά άντεχα. Πολύ ακόμα άντεχα, μη λέω βλακείες, αλλά έπρεπε να εκτονωθώ. Κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να ελέγξω, αλλά δεν έχουν σημασία… Μου φέρανε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα από ό,τι περίμενα. Έτσι είναι η ζωή», αποτυπώνοντας με ειλικρίνεια τη συναισθηματική του φόρτιση.





