Σάκης Τανιμανίδης: Αποκαλύπτει τα νέα του επαγγελματικά σχέδια – «Είναι ωραίο να δημιουργείς»

Ο Σάκης Τανιμανίδης, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης, επέστρεψε πρόσφατα στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, όπου πέρασε το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας με την οικογένειά του. Σε δηλώσεις του στην κάμερα του «Breakfast@Star», ο παρουσιαστής μοιράστηκε στιγμές από την προσωπική του ζωή και έδωσε μια πρώτη γεύση για τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του στην τηλεόραση.

Ο Σάκης Τανιμανίδης δεν έκρυψε την αγάπη του για τον χρόνο που περνά με τα αγαπημένα του πρόσωπα, τονίζοντας τη σημασία των απλών, καθημερινών στιγμών. «Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη και προσπαθήσαμε να πετάξουμε χαρταετό. Δυο – τρεις φορές έπεσε και προσπαθήσαμε να το σηκώσουμε. Γι’ αυτές τις οικογενειακές στιγμές ζούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πώς αυτές οι εμπειρίες αποτελούν την κινητήριο δύναμη της ζωής του. Η αφοσίωσή του στην οικογένεια είναι εμφανής και μέσα από τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου συχνά μοιράζεται στιγμιότυπα με τη σύζυγό του, Χριστίνα Μπόμπα, και τις δίδυμες κόρες τους.

Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά του σχέδια, ο Σάκης Τανιμανίδης ήταν αρκετά αινιγματικός, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι βρίσκεται σε μια περίοδο έντονων συζητήσεων και αναζήτησης για την επόμενη δημιουργική του πρόκληση. «Κάτι θα δούμε, είναι ωραίο να δημιουργείς, έχω κάποιες σκέψεις στο μυαλό μου, κάνουμε πολλές συζητήσεις και σίγουρα κάτι θα δούμε. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα», δήλωσε, υποδηλώνοντας ότι το κοινό μπορεί να περιμένει κάτι καινούργιο από εκείνον στο άμεσο μέλλον.

Η δήλωση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει την επιθυμία του παρουσιαστή να παραμένει ενεργός και να εξερευνά νέους δρόμους στην τηλεόραση, μετά από μια επιτυχημένη πορεία που τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο δημοφιλείς τηλεοπτικούς χαρακτήρες. Η πορεία του περιλαμβάνει παρουσίαση επιτυχημένων reality shows και ψυχαγωγικών εκπομπών, ενώ η ικανότητά του να επικοινωνεί με το κοινό τον έχει κάνει ιδιαίτερα αγαπητό.

Μια από τις πιο συζητημένες πιθανότητες είναι η επιστροφή της θρυλικής ταξιδιωτικής εκπομπής «World Party». Όπως είχαμε αναφέρει παλαιότερα, ο ίδιος ο Σάκης Τανιμανίδης είχε υπονοήσει την επιστροφή της εκπομπής μέσω ανάρτησής του στο Instagram, στην οποία εμφανίζονταν χάρτες, διαβατήρια και μια σκισμένη φωτογραφία από το «World Party» με τον ίδιο και τον Γιώργο Μαυρίδη.

