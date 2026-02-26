TV 26.02.2026

Σάκης Τανιμανίδης: Αποκαλύπτει τα νέα του επαγγελματικά σχέδια – «Είναι ωραίο να δημιουργείς»

Ο γνωστός παρουσιαστής βρίσκεται σε μια περίοδο έντονων συζητήσεων και αναζήτησης για την επόμενη δημιουργική του πρόκληση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Σάκης Τανιμανίδης, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης, επέστρεψε πρόσφατα στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, όπου πέρασε το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας με την οικογένειά του. Σε δηλώσεις του στην κάμερα του «Breakfast@Star», ο παρουσιαστής μοιράστηκε στιγμές από την προσωπική του ζωή και έδωσε μια πρώτη γεύση για τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του στην τηλεόραση.

Ο Σάκης Τανιμανίδης δεν έκρυψε την αγάπη του για τον χρόνο που περνά με τα αγαπημένα του πρόσωπα, τονίζοντας τη σημασία των απλών, καθημερινών στιγμών. «Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη και προσπαθήσαμε να πετάξουμε χαρταετό. Δυο – τρεις φορές έπεσε και προσπαθήσαμε να το σηκώσουμε. Γι’ αυτές τις οικογενειακές στιγμές ζούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πώς αυτές οι εμπειρίες αποτελούν την κινητήριο δύναμη της ζωής του. Η αφοσίωσή του στην οικογένεια είναι εμφανής και μέσα από τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου συχνά μοιράζεται στιγμιότυπα με τη σύζυγό του, Χριστίνα Μπόμπα, και τις δίδυμες κόρες τους.

https://www.instagram.com/sakiswp/

Διάβασε επίσης: Ο Άρης Σερβετάλης πρωταγωνιστεί σε νέα σειρά του Mega 25 χρόνια μετά το «Είσαι το ταίρι μου»

Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά του σχέδια, ο Σάκης Τανιμανίδης ήταν αρκετά αινιγματικός, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι βρίσκεται σε μια περίοδο έντονων συζητήσεων και αναζήτησης για την επόμενη δημιουργική του πρόκληση. «Κάτι θα δούμε, είναι ωραίο να δημιουργείς, έχω κάποιες σκέψεις στο μυαλό μου, κάνουμε πολλές συζητήσεις και σίγουρα κάτι θα δούμε. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα», δήλωσε, υποδηλώνοντας ότι το κοινό μπορεί να περιμένει κάτι καινούργιο από εκείνον στο άμεσο μέλλον.

Η δήλωση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει την επιθυμία του παρουσιαστή να παραμένει ενεργός και να εξερευνά νέους δρόμους στην τηλεόραση, μετά από μια επιτυχημένη πορεία που τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο δημοφιλείς τηλεοπτικούς χαρακτήρες. Η πορεία του περιλαμβάνει παρουσίαση επιτυχημένων reality shows και ψυχαγωγικών εκπομπών, ενώ η ικανότητά του να επικοινωνεί με το κοινό τον έχει κάνει ιδιαίτερα αγαπητό.

https://www.instagram.com/sakiswp/

Μια από τις πιο συζητημένες πιθανότητες είναι η επιστροφή της θρυλικής ταξιδιωτικής εκπομπής «World Party». Όπως είχαμε αναφέρει παλαιότερα, ο ίδιος ο Σάκης Τανιμανίδης είχε υπονοήσει την επιστροφή της εκπομπής μέσω ανάρτησής του στο Instagram, στην οποία εμφανίζονταν χάρτες, διαβατήρια και μια σκισμένη φωτογραφία από το «World Party» με τον ίδιο και τον Γιώργο Μαυρίδη.

Διάβασε επίσης: Αυτή είναι η νέα εκπομπή της Κατερίνας Στικούδη στην ΕΡΤ2

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ Σάκης Τανιμανίδης
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Good Job Nicky: Η εξομολόγηση για την Eurovision – «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»

Good Job Nicky: Η εξομολόγηση για την Eurovision – «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»

26.02.2026
Επόμενο
50.000 αντικείμενα ζωντάνεψαν το runway της Diesel στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

50.000 αντικείμενα ζωντάνεψαν το runway της Diesel στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

26.02.2026

Δες επίσης

Οι Αθώοι: Η Γιούλη Τσαγκαράκη μπαίνει στη σειρά του MEGA με ρόλο-έκπληξη
TV

Οι Αθώοι: Η Γιούλη Τσαγκαράκη μπαίνει στη σειρά του MEGA με ρόλο-έκπληξη

26.02.2026
Τοκ Τοκ: Αυτή είναι η νέα σειρά της ΕΡΤ για παιδιά προσχολικής ηλικίας
TV

Τοκ Τοκ: Αυτή είναι η νέα σειρά της ΕΡΤ για παιδιά προσχολικής ηλικίας

26.02.2026
Γιώργος Καπουτζίδης: Νέο video από τα γυρίσματα στο Σόι Σου – Αυτός θα είναι ο ρόλος του
TV

Γιώργος Καπουτζίδης: Νέο video από τα γυρίσματα στο Σόι Σου – Αυτός θα είναι ο ρόλος του

26.02.2026
Ο Άρης Σερβετάλης πρωταγωνιστεί σε νέα σειρά του Mega 25 χρόνια μετά το «Είσαι το ταίρι μου»
TV

Ο Άρης Σερβετάλης πρωταγωνιστεί σε νέα σειρά του Mega 25 χρόνια μετά το «Είσαι το ταίρι μου»

25.02.2026
ΕΚΚΟΜΕΔ και NETFLIX συνεργάζονται στην κατάρτιση
Corporate News

ΕΚΚΟΜΕΔ και NETFLIX συνεργάζονται στην κατάρτιση

25.02.2026
«Αναστάτωση» στον ΑΝΤ1 για τα 300.000€ του «Εκατομμυριούχου»
TV

«Αναστάτωση» στον ΑΝΤ1 για τα 300.000€ του «Εκατομμυριούχου»

25.02.2026
Αυτή είναι η νέα εκπομπή της Κατερίνας Στικούδη στην ΕΡΤ2
TV

Αυτή είναι η νέα εκπομπή της Κατερίνας Στικούδη στην ΕΡΤ2

25.02.2026
Grand Hotel: Η Αλίκη μένει έγκυος – Άρης και Πέτρος σε μια σύγκρουση δίχως τέλος
TV

Grand Hotel: Η Αλίκη μένει έγκυος – Άρης και Πέτρος σε μια σύγκρουση δίχως τέλος

25.02.2026
Κώστας Δόξας: Τέλος από το J2US μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία
TV

Κώστας Δόξας: Τέλος από το J2US μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία

25.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης