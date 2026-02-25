Μουσικά Νέα 25.02.2026

Akylas: Θα παρουσιάσει το Ferto σε εθνικό τελικό για την Eurovision – Ποια είναι η χώρα που τον κάλεσε

Ο Akylas θα παρουσιάσει το τραγούδι του στον εθνικό τελικό μιας χώρας, προετοιμάζοντας την Ελλάδα για τη Eurovision 2026 στη Βιέννη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Akylas θα είναι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον εθνικό τελικό της Σερβίας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη φετινή Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στη Βιέννη. Ο νεαρός καλλιτέχνης, ο οποίος κέρδισε εντυπωσιακά το «Sing for Greece», θα παρουσιάσει το τραγούδι του Ferto στο Pesma Za Evroviziju, ενθουσιάζοντας το κοινό με την ενέργεια και το ταλέντο του.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω ενός βίντεο στην επίσημη σελίδα της διοργάνωσης στο Instagram. Σ’ αυτό, ο 27χρονος τραγουδιστής μοιράζεται την χαρά του και ενημερώνει τους θαυμαστές ότι η εμφάνισή του στον εθνικό τελικό θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

«Γεια σας Σερβία! Είμαι ο Akylas από την Ελλάδα και έχω μερικά υπέροχα νέα να σας πω. Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου θα εμφανιστώ στον εθνικό τελικό του PZE 2026 και θα ερμηνεύσω το τραγούδι μου για την Eurovision, “Ferto”. Ανυπομονώ να τραγουδήσουμε όλοι μαζί!» δήλωσε ο Akylas με ενθουσιασμό.

Με την εμφάνισή του στον σερβικό εθνικό τελικό, ο Akylas όχι μόνο θα προωθήσει το τραγούδι του, αλλά θα φέρει και το ελληνικό πνεύμα στο διεθνές κοινό της Eurovision, ενισχύοντας τη δυναμική συμμετοχή της χώρας στον φετινό διαγωνισμό. Η συμμετοχή του Akyla αναμένεται να προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο για την ερμηνεία του όσο και για την πορεία του τραγουδιού στον δρόμο προς τη Βιέννη, όπου η σκηνή της Eurovision περιμένει να φιλοξενήσει μερικές από τις πιο συναρπαστικές εμφανίσεις της χρονιάς.

Eurovision Eurovision 2026 Ακύλας
Η Christina Applegate αποκαλύπτει την καθημερινότητά της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας

Η Christina Applegate αποκαλύπτει την καθημερινότητά της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας

25.02.2026
Oι πρωταγωνιστές της παράστασης «ΒΑΣΣΑ – Μια Μητέρα!» στο Τalk To Mad

Oι πρωταγωνιστές της παράστασης «ΒΑΣΣΑ – Μια Μητέρα!» στο Τalk To Mad

25.02.2026

