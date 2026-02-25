Oι πρωταγωνιστές της παράστασης «ΒΑΣΣΑ – Μια Μητέρα!» στο Τalk To Mad

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD τη Λίλη Μελεμέ, Πολύμνια Αγγελάκη και Αλέξανδρο Σάβγκα, βασικά μέλη του καστ της παράστασης «Βάσα – Μία μητέρα», που ανεβαίνει κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο ARROYO . Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την παράσταση, τους χαρακτήρες, τις προσωπικές εμπειρίες των ηθοποιών πάνω στη σκηνή και τα μηνύματα που θέλουν να περάσουν στο κοινό.

Η Λίλη Μελεμέ, σκηνοθέτιδα και πρωταγωνίστρια της παράστασης, ανέφερε για τη Βάσα: «Η Βάσα είναι μια γυναίκα που παλεύει για την επιβίωση και θυσιάζει πολλά για την οικογένειά της. Το μήνυμα που θέλω να πάρει ο θεατής είναι ότι η αγάπη δεν πρέπει να εργαλειοποιείται και ότι η κληρονομιά δεν μας ενώνει, η οικογένεια μας ενώνει».

Η Πολύμνια Αγγελάκη μοιράστηκε την εμπειρία της ως ηθοποιός: «Η Νατάλια είναι ένας ρόλος με μεγάλο τόξο συμπεριφοράς. Στην αρχή ήταν δύσκολο να βρω τη σωστή σωματικότητα και έκφραση, αλλά με κάθε παράσταση ανακαλύπτω νέα στοιχεία και η διαδικασία με φέρνει πιο κοντά στον χαρακτήρα.»

Ο Αλέξανδρος Σάβγκα συμπλήρωσε: «Ο ρόλος μου ήταν πρόκληση γιατί απαιτούσε να ζήσω τις διακυμάνσεις ενός ανθρώπου που αντιμετωπίζει σοβαρά θέματα υγείας και οικογενειακές συγκρούσεις. Η εμπειρία είναι συνεχής και με κάθε παράσταση νιώθω ότι εξελίσσομαι.»

Όλοι οι ηθοποιοί τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας και της χημείας πάνω στη σκηνή, αλλά και τη δύναμη του θεάτρου να αγγίζει τον θεατή. Η Λίλη Μελεμέ πρόσθεσε: «Η Βάσα παίρνει δύσκολες αποφάσεις με αγάπη και όχι με κακό σκοπό. Στη σημερινή κοινωνία μπορούμε να δούμε πολλούς ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά για την επιβίωση, και η παράσταση αναδεικνύει αυτό το κομμάτι της ανθρώπινης φύσης.»

Η παράσταση συνδυάζει δραματικές συγκρούσεις με πικρό χιούμορ, προσφέροντας στο κοινό και στιγμές ψυχαγωγίας και προβληματισμού. Οι ηθοποιοί μοιράστηκαν και προσωπικά τελετουργικά πριν την έξοδό τους στη σκηνή: από αναπνοές και ζέσταμα φωνής μέχρι τη μαγεία του μακιγιάζ, που τους βοηθά να μπουν στον ρόλο τους και να εστιάσουν στην παράσταση.

Η «Βάσα – Mία μητέρα» είναι μια οικογενειακή ιστορία γεμάτη συγκρούσεις, ίντριγκες και δυνατές αποκαλύψεις, που καλεί τον θεατή να δει την αγάπη, τη θυσία και τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα από μια εντελώς ζωντανή και συναισθηματική ματιά.

