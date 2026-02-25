Η Christina Applegate αποκαλύπτει την καθημερινότητά της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας

Η Christina Applegate μιλά ανοιχτά για τη ζωή της με σκλήρυνση κατά πλάκας, τις δυσκολίες της καθημερινότητας και το δύσκολο παρελθόν της

Η Christina Applegate αποκάλυψε πως η καθημερινότητά της έχει αλλάξει δραματικά, καθώς πλέον περνά μεγάλο μέρος της ημέρας περιορισμένη στο κρεβάτι λόγω της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Η 54χρονη ηθοποιός, η οποία ανακοίνωσε τη διάγνωσή της το 2021, συνεχίζει να μιλά με ειλικρίνεια για τις σωματικές και ψυχικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό People, περιέγραψε τον έντονο πόνο που την αναγκάζει να ξεκουράζεται συχνά, χωρίς να ωραιοποιεί την πραγματικότητα. «Η ζωή μου δεν είναι τέλεια. Η ζωή των ανθρώπων, συγγνώμη για την έκφραση, είναι μερικές φορές χάλια», τόνισε.

Παρά τις δυσκολίες, η Applegate βρίσκει δύναμη για χάρη της 15χρονης κόρης της, Sadie, την οποία επιμένει να συνοδεύει η ίδια στο σχολείο και στις δραστηριότητές της. «Θέλω να την πάω εγώ. Είναι το αγαπημένο μου πράγμα. Είναι η μόνη στιγμή που περνάμε οι δυο μας», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Λέω στον εαυτό μου: “Απλώς πήγαινέ την με ασφάλεια και γύρνα σπίτι για να ξαπλώσεις”. Και αυτό κάνω».

Διάβασε επίσης: Christina Applegate: Επείγουσα εισαγωγή στο νοσοκομείο με λοίμωξη

Παράλληλα με τη μάχη της υγείας της, η Applegate ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της με τίτλο You With The Sad Eyes, η οποία αναμένεται στις 3 Μαρτίου. Στο βιβλίο μιλά ανοιχτά για την ασθένειά της, τα παιδικά της χρόνια ως παιδί-σταρ και για την κακοποίηση που υπέστη.

Η ηθοποιός, γεννημένη στην Καλιφόρνια, περιγράφει μια δύσκολη παιδική ηλικία, ρίχνοντας φως στην ενδοοικογενειακή βία, τη σεξουαλική κακοποίηση και την ανατροφή της από ανύπαντρη μητέρα, Nancy Priddy, που πάλευε με τον εθισμό στην ηρωίνη και είχε βίαιους συντρόφους. «Νομίζω ότι βίωσα τη χειρότερη περίοδο από τα 3 έως τα 7 μου χρόνια», είπε. «Να βλέπεις τη μαμά σου να κλαίει στο πάτωμα και να μην σε φροντίζει κανείς, αυτό μένει μέσα σου».

Η Applegate αναφέρθηκε επίσης σε βίαιες σχέσεις που είχε στη ζωή της, αλλά και στον πρώην σύντροφό της, Lee Grivas, ο οποίος πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών το 2008. Σε επεισόδιο του podcast της MeSsy, μίλησε ανοιχτά για την απώλεια και τον πόνο που τη σημάδεψε.

Πρόσφατα, μοιράστηκε στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια με τη μητέρα της, γράφοντας: «Η μαμά μου. Με αγαπούσε και ήξερα ότι με αγαπούσε. Πάντα ένιωθα ασφαλής μαζί της». Προαναγγέλλοντας το βιβλίο της, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους θαυμαστές της: «Δεν υπάρχει πλέον χώρος για μισόλογα. Όλα όσα λέω είναι αληθινά, απλά και πραγματικά. Είμαι επιτέλους ελεύθερη να δείξω τον αληθινό μου εαυτό».

Διάβασε επίσης: You with the sad eyes: Έρχεται αυτοβιογραφία της Christina Applegate

Δες κι αυτό…