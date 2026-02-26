Fashion 26.02.2026

Ο A$AP Rocky παρουσιάζει την πρώτη του συλλογή γυαλιών για τη Ray-Ban

asap_rocky
Η πρώτη σειρά οπτικών γυαλιών του Rocky για τη Ray-Ban συνδυάζει νοσταλγικά 90s στοιχεία με μοντέρνα, minimal αισθητική
Μαρία Χατζηγιάννη

O A$AP Rocky γιορτάζει τον πρώτο χρόνο του ως Creative Director της Ray-Ban με την κυκλοφορία της συλλογής New Metal, η οποία επικεντρώνεται σε μεταλλικά σκελετά και περιλαμβάνει για πρώτη φορά τις οπτικές δημιουργίες του για το brand. Στην καμπάνια συμμετέχει ο θρυλικός ράπερ Nas, ενώ η προώθηση συνοδεύεται από ένα νοσταλγικό μικρού μήκους φιλμ που αναδεικνύει τα νέα σχέδια σε κίνηση.

Η συλλογή χαρακτηρίζεται από λεία, βουρτσισμένη μεταλλική επιφάνεια και λεπτομερή σχεδιασμό, με έμφαση σε πιο λεπτούς σκελετούς και wire κατασκευές, απομακρύνοντας την προσοχή από τους acetate σκελετούς. Τα γυαλιά ηλίου και οπτικά περιλαμβάνουν στρογγυλεμένες αλλά και αυστηρές ορθογώνιες φόρμες, με έμπνευση από τα σχέδια των γυαλιών της δεκαετίας του 1990. Οι χρυσές λεπτομέρειες και οι μεταλλικές επιφάνειες προσδίδουν μια κομψή, minimal αισθητική.

Διάβασε επίσης: Βαρέθηκες τo oversized blazer; Αυτές είναι οι πιο up-to-date εναλλακτικές

Η βασική σειρά περιλαμβάνει οκτώ στυλ σε στρογγυλεμένα και ορθογώνια σχήματα, με επιλογές wire και rimless. Ένα ιδιαίτερο μοντέλο με wraparound silhouette προσθέτει μια φουτουριστική νότα και θα είναι διαθέσιμο μόνο σε επιλεγμένα καταστήματα Ray-Ban. Κάθε σχέδιο κυκλοφορεί σε έκδοση οπτικών γυαλιών και γυαλιών ηλίου, με φακούς σε καφέ και μαύρο.

Η κυκλοφορία της συλλογής έρχεται σε συνέχεια της έντονης δημιουργικής δραστηριότητας του Rocky, όπως η παρουσίαση της AWGE συλλογής κατά τη διάρκεια της New York Fashion Week και η λανσάρισμα της κοσμηματοποιίας του PAVE NITEO, που φόρεσε στην επίδειξη Chanel Couture τον Ιανουάριο. Η New Metal συλλογή είναι πλέον διαθέσιμη στο επίσημο site της Ray-Ban και σε επιλεγμένα φυσικά καταστήματα.

Διάβασε επίσης: Burberry FW26: Όταν η νυχτερινή ζωή του Λονδίνου μετατρέπεται σε πασαρέλα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Asap Rocky Ray Ban γυαλιά
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

26.02.2026
Επόμενο
Lily Collins: Το μαύρο μανικιούρ που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια

Lily Collins: Το μαύρο μανικιούρ που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια

26.02.2026

Δες επίσης

Αν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s ζούσαν σήμερα, έτσι θα ντύνονταν
Fashion

Αν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s ζούσαν σήμερα, έτσι θα ντύνονταν

26.02.2026
Lily Collins: Το μαύρο μανικιούρ που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια
Beauty

Lily Collins: Το μαύρο μανικιούρ που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια

26.02.2026
Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου
Life

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

26.02.2026
Επεισοδιακά κλείνει ο Φεβρουάριος για 2 ζώδια
Life

Επεισοδιακά κλείνει ο Φεβρουάριος για 2 ζώδια

26.02.2026
Τι να κάνεις μετά το φαγητό για να μην ανεβαίνει το σάκχαρο
Life

Τι να κάνεις μετά το φαγητό για να μην ανεβαίνει το σάκχαρο

25.02.2026
Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό
Life

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

25.02.2026
Πόσο περπάτημα χρειάζεται να κάνεις κάθε μέρα για να χάσεις 1 κιλό λίπους
Fitness

Πόσο περπάτημα χρειάζεται να κάνεις κάθε μέρα για να χάσεις 1 κιλό λίπους

25.02.2026
Γιατί βλέπουμε τους πρώην μας στα όνειρά μας; Η επιστήμη δίνει την απάντηση
Life

Γιατί βλέπουμε τους πρώην μας στα όνειρά μας; Η επιστήμη δίνει την απάντηση

25.02.2026
Οι πιο νόστιμες γλυκές μπουκιές με τον χαλβά που έχει περισσέψει
Food

Οι πιο νόστιμες γλυκές μπουκιές με τον χαλβά που έχει περισσέψει

25.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά