Ο A$AP Rocky παρουσιάζει την πρώτη του συλλογή γυαλιών για τη Ray-Ban

O A$AP Rocky γιορτάζει τον πρώτο χρόνο του ως Creative Director της Ray-Ban με την κυκλοφορία της συλλογής New Metal, η οποία επικεντρώνεται σε μεταλλικά σκελετά και περιλαμβάνει για πρώτη φορά τις οπτικές δημιουργίες του για το brand. Στην καμπάνια συμμετέχει ο θρυλικός ράπερ Nas, ενώ η προώθηση συνοδεύεται από ένα νοσταλγικό μικρού μήκους φιλμ που αναδεικνύει τα νέα σχέδια σε κίνηση.

Η συλλογή χαρακτηρίζεται από λεία, βουρτσισμένη μεταλλική επιφάνεια και λεπτομερή σχεδιασμό, με έμφαση σε πιο λεπτούς σκελετούς και wire κατασκευές, απομακρύνοντας την προσοχή από τους acetate σκελετούς. Τα γυαλιά ηλίου και οπτικά περιλαμβάνουν στρογγυλεμένες αλλά και αυστηρές ορθογώνιες φόρμες, με έμπνευση από τα σχέδια των γυαλιών της δεκαετίας του 1990. Οι χρυσές λεπτομέρειες και οι μεταλλικές επιφάνειες προσδίδουν μια κομψή, minimal αισθητική.

Η βασική σειρά περιλαμβάνει οκτώ στυλ σε στρογγυλεμένα και ορθογώνια σχήματα, με επιλογές wire και rimless. Ένα ιδιαίτερο μοντέλο με wraparound silhouette προσθέτει μια φουτουριστική νότα και θα είναι διαθέσιμο μόνο σε επιλεγμένα καταστήματα Ray-Ban. Κάθε σχέδιο κυκλοφορεί σε έκδοση οπτικών γυαλιών και γυαλιών ηλίου, με φακούς σε καφέ και μαύρο.

Η κυκλοφορία της συλλογής έρχεται σε συνέχεια της έντονης δημιουργικής δραστηριότητας του Rocky, όπως η παρουσίαση της AWGE συλλογής κατά τη διάρκεια της New York Fashion Week και η λανσάρισμα της κοσμηματοποιίας του PAVE NITEO, που φόρεσε στην επίδειξη Chanel Couture τον Ιανουάριο. Η New Metal συλλογή είναι πλέον διαθέσιμη στο επίσημο site της Ray-Ban και σε επιλεγμένα φυσικά καταστήματα.

