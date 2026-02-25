Βαρέθηκες τo oversized blazer; Αυτές είναι οι πιο up-to-date εναλλακτικές

Το καθημερινό ντύσιμο για το γραφείο δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση, και τελευταία, φαίνεται να γίνεται ακόμα πιο περίπλοκο. Με τους κανόνες ενδυμασίας να γίνονται όλο και πιο ασαφείς, η ερώτηση «τι να φορέσω σήμερα στο γραφείο;» μπορεί να μοιάζει πιο δύσκολη από ποτέ. Η αναζήτηση κομματιών που ισορροπούν ανάμεσα στο κομψό και στο προσιτό δεν είναι πάντα αυτονόητη, ειδικά όταν θέλουμε να δείχνουμε φρέσκοι χωρίς να καταφεύγουμε στις ίδιες κλασικές φόρμουλες.

Ένας από τους πιο εύκολους τρόπους να ανανεώσεις τη γκαρνταρόμπα του γραφείου χωρίς να την ανατρέψεις πλήρως είναι τα σακάκια. Αν και το κλασικό blazer παραμένει κλασική επιλογή εδώ και δεκαετίες, υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες εναλλακτικές που παραμένουν εξίσου κομψές και μοντέρνες.

1. Σακάκι από σουέτ

Τα σουέτ σακάκια, ιδιαίτερα σε καφέ ή ουδέτερους τόνους, δίνουν αμέσως υφή και βάθος σε ένα απλό σύνολο. Συνδυάζονται άψογα με navy, μαύρο, καμηλό ή εκρού και ολοκληρώνονται με μια δερμάτινη ζώνη και structured τσάντα για να παραμείνει το look κομψό. Οι σιλουέτες κυμαίνονται από tailored έως ελαφρώς oversized, ώστε να βρεις εύκολα αυτό που ταιριάζει σε εσένα.

2. Σακάκι στρατιωτικού τύπου

Το military-style σακάκι δίνει άμεσα δομή σε πιο απαλά office basics. Φόρεσέ το πάνω από μεταξωτή μπλούζα και tailored μαύρο παντελόνι, ολοκληρώνοντας το look με κλασικά ankle boots ή loafers. Οι λεπτομέρειες εμπνευσμένες από utility κάνουν το σύνολο πιο ενδιαφέρον χωρίς να χάνει την επαγγελματική αίσθηση.

3. Cape jacket με funnel-neck

Ένα σακάκι-κάπα με funnel-neck μοιάζει περισσότερο με outerwear αλλά προσφέρει μεγάλη στιλιστική αξία. Η γλυπτική του γραμμή τραβάει τα βλέμματα, ενώ παραμένει αρκετά ελαφρύ για να φοριέται όλη μέρα πάνω από ένα t-shirt ή slim πουλόβερ. Συνδυασμένο με tailored παντελόνια, δημιουργεί ένα μοντέρνο office look με φρέσκο, οπτικά ενδιαφέρον αποτέλεσμα.

