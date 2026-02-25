Μαρία Σολωμού: Απαντά στα σχόλια των εκπομπών – «Είμαι καλό “τυράκι” και δίνω υλικό»

Η ηθοποιός ότι συχνά γίνεται αντικείμενο σχολιασμού από τις τηλεοπτικές εκπομπές, μια κατάσταση που η ίδια αντιμετωπίζει με χιούμορ και αυτογνωσία

Η Μαρία Σολωμού, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και αυθεντικές φυσιογνωμίες της ελληνικής υποκριτικής σκηνής, συνεχίζει να απασχολεί το κοινό και τα μέσα, όχι μόνο με τις επαγγελματικές της επιλογές, αλλά και με τον μοναδικό, αφοπλιστικό τρόπο που επικοινωνεί. Η ηθοποιός, γνωστή για την ειλικρίνεια και τον αυθορμητισμό της, δεν διστάζει να μιλήσει ανοιχτά για τη δημόσια εικόνα της, τα σχόλια που προκαλεί και τις επιλογές που έχουν καθορίσει την πορεία της στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο «The 2Night Show», η Μαρία Σολωμού μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη σχέση της με το κοινό και τον τρόπο που την αντιμετώπισε ο χώρος στα πρώτα της βήματα. Με την χαρακτηριστική της ειλικρίνεια, αναφέρθηκε στην ραδιοφωνική της παρουσία, τονίζοντας ότι πάντοτε έχει στο μυαλό της πως απευθύνεται σε ακροατές με διαφορετικά βιώματα και αίσθηση του χιούμορ.

«Στο ραδιόφωνο έχω συνέχεια στο νου ότι μπορεί να απευθύνομαι σε ανθρώπους με διαφορετικό χιούμορ, που έχουν μεγαλώσει αλλιώς ή απλώς… δεν καταλαβαίνουν το χιούμορ μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ευαισθησία της απέναντι στην ποικιλομορφία του κοινού της.

Η ηθοποιός παραδέχτηκε επίσης ότι συχνά γίνεται αντικείμενο σχολιασμού από τις τηλεοπτικές εκπομπές, μια κατάσταση που η ίδια αντιμετωπίζει με χιούμορ και αυτογνωσία. «Είμαι καλό “τυράκι” για τις εκπομπές, επειδή μιλάω πολύ και δίνω υλικό. Ξέρω ότι είμαι τροφή και γίνεται αναπαραγωγή», σχολίασε, αναγνωρίζοντας τον ρόλο της ως πηγή περιεχομένου για τα μέσα. Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την ικανότητά της να βλέπει τον εαυτό της από μια εξωτερική, σχεδόν αντικειμενική σκοπιά, χωρίς να φοβάται να αναγνωρίσει τις συνέπειες της αυθεντικότητάς της.

Θυμήθηκε, μάλιστα, ένα περιστατικό από δύο δεκαετίες πριν, όπου της είχαν πει πως δεν ήταν «mainstream», μια άποψη που τότε ίσως την προβλημάτισε, αλλά σήμερα φαίνεται να την έχει ενισχύσει στην πορεία της.

Η δημόσια εικόνα της Μαρίας Σολωμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αυθεντικότητά της. Ακόμη και όταν αναγνωρίζει ότι οι δηλώσεις της μπορεί να γίνουν «τροφή» για τις εκπομπές, δεν παύει να εκφράζεται ελεύθερα, πιστή στον εαυτό της. Αυτή η στάση της έχει χαρίσει ένα πιστό κοινό που εκτιμά την ειλικρίνεια και τον άμεσο χαρακτήρα της. Η ικανότητά της να αυτοσαρκάζεται και να αντιμετωπίζει με χιούμορ ακόμα και τις δυσκολίες, την καθιστά μια ξεχωριστή προσωπικότητα στον χώρο της ψυχαγωγίας. Η ίδια δεν προσπαθεί να προσαρμοστεί σε καλούπια, αλλά δημιουργεί τα δικά της, κάτι που την κάνει να ξεχωρίζει και να παραμένει επίκαιρη και αγαπητή στο κοινό.

