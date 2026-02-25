Διακόσμηση 25.02.2026

5 διακοσμητικά που δείχνουν ωραία στο Instagram αλλά όχι στην πραγματική ζωή

Η διακόσμηση στο σπίτι δεν χρειάζεται να είναι «τέλεια» για να είναι όμορφη, όμως σίγουρα χρειάζεται να εξυπηρετεί τη ζωή σου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το Instagram έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που βλέπουμε τη διακόσμηση. Μέσα από άψογα φωτισμένες φωτογραφίες και προσεκτικά στημένα καρέ, κάθε γωνιά μοιάζει βγαλμένη από περιοδικό. Τα σπίτια δείχνουν πάντα τακτοποιημένα, τα αντικείμενα μοιάζουν τοποθετημένα με μαθηματική ακρίβεια και η αίσθηση είναι σχεδόν κινηματογραφική. Όμως πίσω από κάθε εικόνα κρύβεται styling, χρόνος και συχνά μια πραγματικότητα που δεν αποτυπώνεται στο feed.

Στην καθημερινή ζωή, το σπίτι δεν είναι σκηνικό φωτογράφισης αλλά χώρος που ζεις, κινείσαι, χαλαρώνεις και λειτουργείς. Εκεί φαίνεται αν μια επιλογή είναι πρακτική ή απλώς εντυπωσιακή για λίγα δευτερόλεπτα στην οθόνη. Πριν λοιπόν υιοθετήσεις μια τάση επειδή δείχνει υπέροχη online, αξίζει να αναρωτηθείς αν θα σε εξυπηρετεί και στην πράξη. Παρακάτω θα βρεις 5 διακοσμητικά που κερδίζουν likes, αλλά όχι πάντα άνεση και ευκολία.

1. Υπερφορτωμένα coffee tables

Βιβλία, κεριά, βάζα, δίσκοι, μικροαντικείμενα, όλα μαζί δείχνουν εντυπωσιακά σε μια στημένη λήψη. Στην πράξη όμως, το τραπεζάκι του σαλονιού χρειάζεται χώρο για καφέδες, τηλεκοντρόλ και καθημερινή χρήση. Όταν είναι υπερβολικά γεμάτο, δυσκολεύει την άνεση και μαζεύει σκόνη σε κάθε επιφάνεια.

Pinterest.com

2. Ανοιχτά ράφια στην κουζίνα

Στις φωτογραφίες μοιάζουν αέρινα και «Pinterest–worthy». Στην καθημερινότητα, όμως, τα ανοιχτά ράφια απαιτούν συνεχή τάξη. Κάθε πιάτο και ποτήρι πρέπει να είναι όμορφο και απόλυτα καθαρό, γιατί όλα φαίνονται. Επιπλέον, η σκόνη και οι υδρατμοί της κουζίνας συσσωρεύονται πιο εύκολα.

pexels.com

3. Λευκοί καναπέδες χωρίς προστασία

Ένας ολόλευκος καναπές δείχνει πολυτελής και φωτεινός στο feed. Αν όμως έχεις παιδιά, κατοικίδια ή απλώς… φίλους που πίνουν κόκκινο κρασί, η επιλογή αυτή μπορεί να μετατραπεί σε πηγή άγχους. Οι λεκέδες φαίνονται αμέσως και η συντήρηση γίνεται απαιτητική.

pexels.com

4. Πολλά διακοσμητικά μαξιλάρια

Το κρεβάτι ή ο καναπές γεμάτος μαξιλάρια δείχνει cozy και εντυπωσιακός στις φωτογραφίες. Στην πράξη, κάθε βράδυ πρέπει να τα αφαιρείς και κάθε πρωί να τα ξανατοποθετείς. Αν είναι πολλά, καταλήγουν συχνά πεταμένα σε μια καρέκλα ή στο πάτωμα.

diakosmisi_spiti
Pinterest

5. Statement φωτιστικά με χαμηλό φως

Τα ατμοσφαιρικά, χαμηλής έντασης φωτιστικά δημιουργούν τέλειο mood για φωτογραφία. Όμως ένα σπίτι χρειάζεται λειτουργικό φωτισμό για διάβασμα, καθάρισμα και καθημερινές δραστηριότητες. Όταν το design υπερισχύει της πρακτικότητας, ο χώρος μπορεί να γίνει κουραστικός.

Η ουσία δεν είναι να αποφύγεις εντελώς αυτά τα στοιχεία, αλλά να τα προσαρμόσεις στη δική σου ζωή. Το Instagram δείχνει μια στιγμή, όχι την καθημερινότητα. Πριν υιοθετήσεις μια τάση, σκέψου πώς λειτουργεί ο χώρος σου, πόσο χρόνο θέλεις να αφιερώνεις στη συντήρηση και ποιες είναι οι πραγματικές σου ανάγκες.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

