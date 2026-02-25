Μουσικά Νέα 25.02.2026

Daft Punk: 5 χρόνια μετά τη διάλυσή τους, κυκλοφορούν νέο μουσικό video

daft_punk
Οι Daft Punk γιορτάζουν τα πέντε χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο μουσικό βίντεο, φέρνοντας ξανά τους θρυλικούς παραγωγούς στο προσκήνιο
Μαρία Χατζηγιάννη

Πέντε χρόνια συμπληρώθηκαν στις 23 Φεβρουαρίου από την επίσημη διάλυση των Daft Punk, του θρυλικού γαλλικού ντουέτου της ηλεκτρονικής μουσικής, και οι ίδιοι επέλεξαν να σηματοδοτήσουν αυτή την επέτειο με έναν ιδιαίτερο τρόπο: την κυκλοφορία ενός νέου βίντεο για το εμβληματικό τους single «Human After All» από το 2005. Η κίνηση αυτή αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον των αμέτρητων θαυμαστών τους σε όλο τον κόσμο, υπενθυμίζοντας την τεράστια επιρροή που άφησαν στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Η 23η Φεβρουαρίου 2026 σηματοδότησε την πενταετή επέτειο από την ημέρα που οι Daft Punk ανακοίνωσαν το τέλος της κοινής τους πορείας. Η ανακοίνωση είχε γίνει το 2021 μέσω ενός συγκινητικού βίντεο με τίτλο «Epilogue», το οποίο είχε κοινοποιηθεί διαδικτυακά και είχε προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση στους φίλους του συγκροτήματος. Το βίντεο διάρκειας οκτώ λεπτών περιλάμβανε αποσπάσματα από την ταινία τους Electrorama του 2006, όπου οι δύο καλλιτέχνες, ο Thomas Bangalter και ο Guy-Manuel de Homem-Christo, εμφανίζονταν ως δύο ρομπότ που περιπλανιούνται στην έρημο, μια εικόνα που έμεινε χαραγμένη στη μνήμη των θαυμαστών τους.

duft_punk
https://www.instagram.com/daftpunk/?hl=el

Διάβασε επίσης: Οι Daft Punk ξαναχτυπούν με επετειακό βινύλιο

Τώρα, πέντε χρόνια μετά, οι Daft Punk επέστρεψαν με ένα νέο οπτικοακουστικό έργο, αυτή τη φορά για το κομμάτι «Human After All» του 2005. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς το συγκεκριμένο άλμπουμ αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο στην πειραματική τους προσέγγιση στη μουσική. Το νέο βίντεο έρχεται να προστεθεί στο πλούσιο οπτικό υλικό που πάντα συνόδευε τη μουσική τους, ενισχύοντας την αισθητική και τη φιλοσοφία τους.

Η κυκλοφορία του νέου βίντεο συμπίπτει με μια άλλη σημαντική ανακοίνωση που αφορά το άλμπουμ «Human After All». Όπως είχε αναφερθεί, οι Daft Punk επανέρχονται στη δισκογραφία με έναν τρόπο που συγκινεί τους φίλους της ηλεκτρονικής μουσικής διεθνώς, καθώς για πρώτη φορά, μια ολοκληρωμένη συλλογή remix του άλμπουμ «Human After All» κυκλοφόρησε σε βινύλιο. Η κίνηση αυτή έγινε με αφορμή την επέτειο των είκοσι χρόνων από την αρχική του κυκλοφορία.

Το διπλό άλμπουμ, το οποίο ήταν διαθέσιμο για προπαραγγελίες, κυκλοφόρησε στις 28 Νοεμβρίου. Το «Human After All» είχε κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2005, αποτελώντας την τρίτη στούντιο δουλειά των Thomas Bangalter και Guy-Manuel de Homem-Christo. Παρόλο που έφτασε στο Νο 98 του Billboard 200 και ενδεχομένως να μην είχε την εμπορική απήχηση του εμβληματικού «Discovery» που προηγήθηκε το 2001, αποτελεί ωστόσο σημείο αναφοράς για τον πειραματικό του χαρακτήρα και την καινοτομία που έφερε στον ήχο της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής.

Η επετειακή κυκλοφορία σε βινύλιο περιλαμβάνει μια πλούσια συλλογή remix. Τον επόμενο κιόλας χρόνο από την αρχική κυκλοφορία του άλμπουμ, το 2006, είχε κυκλοφορήσει στην Ιαπωνία αποκλειστικά σε CD μια συλλογή remix με τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών της ηλεκτρονικής σκηνής, όπως οι Justice, Soulwax και SebastiAn. Ακολούθησε το 2014 ένα δεύτερο κύμα remix, αυτή τη φορά από ονόματα όπως οι Basement Jaxx και οι The Juan MacLean, εμπλουτίζοντας ακόμα περισσότερο το υλικό του «Human After All». Η νέα κυκλοφορία σε βινύλιο συγκεντρώνει όλα αυτά τα remix, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία στους λάτρεις του ντουέτου.

https://www.instagram.com/daftpunk/?hl=el

Η Κληρονομιά των Daft Punk

Οι Daft Punk άλλαξαν τον ήχο της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής με την μοναδική τους προσέγγιση και την χαρακτηριστική τους αισθητική, φορώντας τις εμβληματικές μάσκες ρομπότ. Η επιρροή τους εκτείνεται πέρα από το είδος της house μουσικής, επηρεάζοντας πλήθος καλλιτεχνών και διαμορφώνοντας νέες τάσεις. Η μουσική τους, που συνδυάζει στοιχεία φανκ, ντίσκο και ηλεκτρονικής μουσικής, παραμένει διαχρονική και συνεχίζει να εμπνέει.

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα κομμάτια τους είναι το «Get Lucky», το οποίο κυκλοφόρησε το 2013 και έγινε παγκόσμια επιτυχία. Η συνεργασία τους με τον Pharrell Williams και τον Nile Rodgers στο άλμπουμ Random Access Memories τους χάρισε πολλά βραβεία Grammy και καθιέρωσε τη θέση τους στην κορυφή της μουσικής βιομηχανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αν και το ντουέτο έχει διαλυθεί, η παρουσία τους στην παγκόσμια μουσική σκηνή παραμένει ισχυρή. Η επετειακή κυκλοφορία του βίντεο για το «Human After All» και η συλλογή remix σε βινύλιο αποδεικνύουν ότι η μουσική τους συνεχίζει να εξελίσσεται και να βρίσκει νέους τρόπους να αγγίζει το κοινό.

Η Επιρροή τους στην Ελλάδα

Η μουσική των Daft Punk είχε μεγάλη απήχηση και στην Ελλάδα, με πολλούς θαυμαστές να ακολουθούν πιστά την πορεία τους. Ακόμα και προσωπικότητες από άλλους χώρους, όπως η πολιτικός Μιλένα Αποστολάκη, έχουν εκφράσει την αγάπη τους για το ντουέτο. Σε μια παλαιότερη συνέντευξη, η Μιλένα Αποστολάκη είχε αναφέρει ότι θα προτιμούσε να ήταν δασκάλα και να ακούει non stop Daft Punk, δείχνοντας την επιδραστικότητα της μουσικής τους πέρα από τα στενά όρια του μουσικού κοινού.

Η διαρκής παρουσία τους στα ραδιόφωνα και τα κλαμπ, ακόμα και μετά τη διάλυσή τους, αποδεικνύει την αντοχή του έργου τους στον χρόνο. Το «Get Lucky», για παράδειγμα, εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια για χορό και διασκέδαση.

Συνοψίζοντας, οι Daft Punk μπορεί να έχουν διαλυθεί ως συγκρότημα, αλλά η μουσική και η κληρονομιά τους παραμένουν ζωντανές. Η επέτειος των πέντε χρόνων από τη διάλυσή τους, που γιορτάζεται με ένα νέο βίντεο και την επανέκδοση του «Human After All» σε βινύλιο, υπενθυμίζει σε όλους την αδιαμφισβήτητη συμβολή τους στην ηλεκτρονική μουσική και την παγκόσμια ποπ κουλτούρα. Η ικανότητά τους να πειραματίζονται, να καινοτομούν και να δημιουργούν αξέχαστες μελωδίες τους καθιστά ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα όλων των εποχών.

Διάβασε επίσης: To Mad σε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα για τους Daft Punk!

Daft Punk video clip μουσική
