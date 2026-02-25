Celeb News 25.02.2026

Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Η αποκάλυψη για τα σχόλια που δέχτηκε μετά τη γέννηση του παιδιού της

Ο ερχομός της κόρης της αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο στη ζωή της, αλλάζοντας ριζικά την οπτική της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η μητρότητα, ένα κεφάλαιο γεμάτο προσδοκίες, χαρές, αλλά και αθέατες πιέσεις, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ουσιαστικής συζήτησης με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Αφροδίτης Γεροκωνσταντή. Η γνωστή προσωπικότητα, γνωστή και ως Didi, μοιράστηκε ανοιχτά τις σκέψεις και τις εμπειρίες της, φέρνοντας στην επιφάνεια ζητήματα που αγγίζουν πολλές γυναίκες στην Ελλάδα και όχι μόνο. Η συζήτηση αυτή, που ξεκίνησε με αφορμή τη συνέντευξη της Φωτεινής Πετρογιάννη, αναδεικνύει τις πολυσύνθετες πτυχές της απόφασης να γίνει κανείς γονέας, καθώς και τις προκλήσεις που αυτή συνεπάγεται.

Η Σοφία Μουτίδου, παρούσα στη συζήτηση, υπογράμμισε την αόρατη πίεση που βιώνουν οι γυναίκες σε σχέση με το ενδεχόμενο της μητρότητας. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, αυτή η πίεση υπάρχει ακόμα και χωρίς άμεσες κοινωνικές απαιτήσεις, κυρίως λόγω του «βιολογικού ρολογιού» και του ερωτήματος «μέχρι πότε θα μπορώ». Η Μουτίδου τόνισε ότι «η πίεση είναι από τη στιγμή που είμαστε γυναίκες», αναδεικνύοντας ένα βαθύτερο, ενδογενές άγχος που συνοδεύει τις γυναίκες καθ’ όλη τη διάρκεια της αναπαραγωγικής τους ηλικίας.

Διάβασε επίσης: Αθηνά Κλήμη: Η εξομολόγηση για την κρυοσυντήρηση ωαρίων και το κόστος της διαδικασίας

Η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή, καλεσμένη στην εκπομπή, επιβεβαίωσε αυτή την αίσθηση, αποκαλύπτοντας τις δικές της αρχικές σκέψεις γύρω από τη μητρότητα. «Δεν σκόπευα να κάνω παιδί λόγω των συνθηκών», εξομολογήθηκε. Μάλιστα, όπως ανέφερε, είχε εκφράσει στον σύντροφό της, Δημήτρη, με τον οποίο είναι μαζί έξι χρόνια, την πιθανότητα να αναζητήσει αλλού αν επιθυμούσε να δημιουργήσει οικογένεια. Οι προβληματισμοί της επικεντρώνονταν στο πώς θα έφερνε στον κόσμο ένα παιδί και πώς θα μπορούσε να το προστατεύσει από πιθανές δυσκολίες.

Ο ερχομός της κόρης της Αφροδίτης Γεροκωνσταντή αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο στη ζωή της, αλλάζοντας ριζικά την οπτική της. Όπως εξομολογήθηκε, «όταν γεννήθηκε το παιδί μου, δεν άκουγα τα σχόλια που μου έλεγαν “δεν το αξίζεις”». Αυτή η φράση υποδηλώνει μια εσωτερική δύναμη και αυτοπεποίθηση που απέκτησε μέσα από τη μητρότητα, επιτρέποντάς της να αγνοήσει αρνητικά σχόλια και κριτικές.

Διάβασε επίσης: H Εριέττα Κούρκουλου έφτιαξε δαχτυλίδι με το μητρικό της γάλα (φωτογραφία)

Αφροδίτη Γεροκωνσταντή
