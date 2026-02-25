Ζώδια 25.02.2026

Ο Μάρτιος είναι ο καλύτερος μήνας του 2026 για αυτά τα 4 συγκεκριμένα ζώδια

Τα ζώδια που θα βιώσουν σημαντικές αλλαγές, θα ενισχύσουν τη δύναμή τους και θα πάρουν το προβάδισμα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Μάρτιος του 2026 ξεκινάει με έντονη ενέργεια ανανέωσης και για ορισμένα ζώδια πρόκειται να αποτελέσει μια περίοδο ορόσημο, που μπορεί να αλλάξει σημαντικά τη ζωή τους. Οι πλανητικές επιρροές της χρονιάς ήδη υποστηρίζουν νέες αρχές και ξεκάθαρες αποφάσεις, όμως αυτόν τον μήνα ανοίγονται ειδικές ευκαιρίες που μπορεί να φέρουν πραγματικές αλλαγές. Κάποιες πόρτες που μέχρι τώρα έμοιαζαν κλειστές ανοίγουν ξανά, ενώ οι τολμηρές κινήσεις ανταμείβονται. Όσοι ανήκετε σε αυτά τα ζώδια θα νιώσετε ώθηση, δύναμη και ξεκάθαρη κατεύθυνση, ακριβώς εκεί που ήθελα να φτάσετε εδώ και καιρό.

Ο Μάρτιος λειτουργεί σαν ένα νέο ξεκίνημα για συγκεκριμένους χαρακτήρες. Τα σχέδια που είχαν καθυστερήσει, οι ευκαιρίες που χάθηκαν και οι αποφάσεις που αναβάλλονταν τώρα επανέρχονται με μεγαλύτερη σαφήνεια και προοπτική. Είναι η περίοδος που η διαίσθηση και η εσωτερική φωνή γίνονται οδηγός, ενώ η αυτοπεποίθηση και η ενεργητικότητα σας φέρνουν πιο κοντά στους στόχους σας.

1. Κριός

Για τον Κριό, ο μήνας φέρνει έντονη ώθηση και αυξημένη ενέργεια. Η διάθεση για δράση είναι ισχυρή και οι ιδέες που έχετε στο μυαλό σας φαίνονται πιο εφικτές από ποτέ. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσετε νέα έργα, να προωθήσετε σχέδια ή να εφαρμόσετε αποφάσεις που είχαν μείνει σε αναμονή. Η εσωτερική σας καθαρότητα και η αυτοπεποίθηση ενισχύουν τη δυνατότητα να κινηθείτε μπροστά χωρίς αναστολές.

2. Καρκίνος

Για τον Καρκίνο, ο Μάρτιος φέρνει μια σταδιακή επαναφορά ευκαιριών που είχαν σταματήσει ή καθυστερήσει. Υποθέσεις που είχαν «παγώσει» επιστρέφουν με πιο ξεκάθαρους όρους, ενώ η διαίσθηση σας βοηθά να αποφασίσετε ποια κατεύθυνση είναι η σωστή. Σε συναισθηματικό και επαγγελματικό επίπεδο, θα αισθανθείτε ότι οι νέες εξελίξεις ταιριάζουν πραγματικά με τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας.

3. Σκορπιός

Για τον Σκορπιό, ο μήνας ανοίγει την πόρτα σε προκλήσεις που μέχρι τώρα φαινόταν αδύνατες. Η ενέργεια είναι έντονη και δίνει θάρρος για τολμηρές κινήσεις, είτε πρόκειται για επαγγελματικά σχέδια είτε για προσωπικές αποφάσεις. Η διαύγεια της σκέψης και η δύναμη της διαίσθησης θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες με τον καλύτερο τρόπο.

4. Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως εισέρχεται σε μια περίοδο ξεκάθαρων σκέψεων και σαφών προτεραιοτήτων. Τις αποφάσεις που πριν φαίνονταν δύσκολες τώρα μπορείτε να τις πάρετε πιο εύκολα, ενώ η έννοια της επιτυχίας επαναπροσδιορίζεται γύρω από περισσότερη εσωτερική πληρότητα και λιγότερα «πρέπει». Αν κινηθείτε με θάρρος, θα νιώσετε πιο ήρεμοι, συγκεντρωμένοι και έτοιμοι να διαμορφώσετε την πορεία σας με σαφείς στόχους.

2026 ζώδια Μάρτιος
