Τι να τρως πριν και μετά την προπόνηση για μέγιστα αποτελέσματα

Τι να τρως πριν και μετά την προπόνηση για ενέργεια, καλύτερη απόδοση και γρήγορη αποκατάσταση

Η προπόνηση από μόνη της δεν αρκεί για να δεις πραγματικά αποτελέσματα. Το τι τρως πριν και μετά την άσκηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην ενέργεια που έχεις, στην απόδοσή σου και στην αποκατάσταση των μυών σου. Με τις σωστές επιλογές, μπορείς να αξιοποιήσεις στο έπακρο κάθε προπόνηση.

Τι να τρως πριν την προπόνηση

Το γεύμα πριν την άσκηση πρέπει να σου δίνει ενέργεια χωρίς να σε βαραίνει. Ο βασικός στόχος είναι να έχεις επαρκείς υδατάνθρακες για καύσιμο και λίγη πρωτεΐνη για υποστήριξη των μυών.

Ιδανικές επιλογές πριν την προπόνηση:

Μπανάνα με λίγο φυστικοβούτυρο

Γιαούρτι με μέλι και βρώμη

Φρυγανιές ή ψωμί ολικής άλεσης με τυρί

Smoothie με φρούτα και γιαούρτι

Μια μικρή μπάρα δημητριακών

Καλό είναι να τρως το κύριο γεύμα σου περίπου 2-3 ώρες πριν την προπόνηση ή ένα ελαφρύ σνακ 30-60 λεπτά πριν.

Τι να τρως μετά την προπόνηση

Μετά την άσκηση, το σώμα σου χρειάζεται τα σωστά «υλικά» για αποκατάσταση. Η πρωτεΐνη βοηθά στην αποκατάσταση και ανάπτυξη των μυών, ενώ οι υδατάνθρακες αναπληρώνουν την ενέργεια που χάθηκε.

Ιδανικές επιλογές μετά την προπόνηση:

Γιαούρτι με φρούτα

Ομελέτα με ψωμί ολικής άλεσης

Κοτόπουλο με ρύζι ή πατάτα

Τόνος με σαλάτα και παξιμάδια

Smoothie με γάλα και μπανάνα

Ιδανικά, το μεταπροπονητικό γεύμα πρέπει να καταναλώνεται μέσα σε 30-60 λεπτά μετά την άσκηση.

Μην ξεχνάς την ενυδάτωση

Το νερό είναι εξίσου σημαντικό με το φαγητό. Πιες νερό πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την προπόνηση για να διατηρήσεις την απόδοσή σου και να βοηθήσεις το σώμα σου να ανακάμψει. Η σωστή διατροφή γύρω από την προπόνηση δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Με απλές, ισορροπημένες επιλογές και συνέπεια, θα δεις περισσότερη ενέργεια, καλύτερη απόδοση και πιο γρήγορα αποτελέσματα στο σώμα σου.

