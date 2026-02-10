Ο Στέφανος Ξένος στο Fitness O’ Clock: «Η οικογένεια και η αφοσίωση με έκαναν πρωταθλητή»

Ο Στέφανος Ξένος, πρωταθλητής κόσμου στο καράτε, μιλά στο Fitness O’ Clock για τις νίκες, τις ήττες, την οικογενειακή στήριξη και τα μελλοντικά του σχέδια

Ο Στέφανος Ξένος μίλησε στην εκπομπή Fitness O’ Clock για την πορεία του στο καράτε, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τις σημαντικές στιγμές που διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα και την καριέρα του. Από τα πρώτα του βήματα στον χώρο του αθλήματος μέχρι τη στιγμή που στέφθηκε πρωταθλητής κόσμου στο καράτε, ο ίδιος περιγράφει με ειλικρίνεια τις εμπειρίες που τον οδήγησαν στην κορυφή.

«Ξεκίνησα λόγω οικογενειακού περιβάλλοντος. Οι γονείς μου είναι οι προπονητές μου και από δύο ή τριών ετών ήμουν στους αγωνιστικούς χώρους. Τα μεγαλύτερα αδέρφια μου με βοήθησαν πολύ, και όταν μπήκε και η μικρή μου αδερφή στον χώρο, έγινε ακόμα πιο εύκολο να συνεχίσω», εξηγεί ο Στέφανος, προσθέτοντας πως η στήριξη της οικογένειας ήταν καθοριστική για την εξέλιξή του. Παράλληλα, αναγνωρίζει πως η ζωή ενός πρωταθλητή δεν είναι πάντα εύκολη: «Όλα είναι καράτε. Από την προπόνηση μέχρι τη δουλειά. Και παρόλο που είμαστε τυχεροί ως οικογένεια, θα μπορούσε κάποιος να το ονομάσει και “πλήξη”».

Η πορεία του στον πρωταθλητισμό συνοδεύτηκε από σκληρή δουλειά και απαιτητικές στιγμές: «Ήμουν έφηβος και έδινα τα πάντα για αυτό που κάνω. Χτυπούσα το σάκο αλύπητα Σάββατο και Κυριακή βράδυ, ενώ οι φίλοι μου διασκέδαζαν. Αυτό με έκανε να εκτιμώ ακόμα περισσότερο τους αθλητές που έχουν συνέπεια και πάθος».

Η στιγμή που ξεχωρίζει στη μέχρι τώρα καριέρα του ήταν η κατάκτηση του τίτλου του πρωταθλητή κόσμου στην κατηγορία αντρών το 2023 στη Βουδαπέστη: «Αυτός ο τίτλος ήταν το όνειρο που είχα πάντα. Το καράτε έχει τρομερό επίπεδο, με αθλητές που δεν πληρώνονται πάντα, αλλά ζουν και αναπνέουν για το άθλημα».

Αναφερόμενος στις ήττες και στις δύσκολες στιγμές, ο Στέφανος λέει: «Με βασάνισε μια τρίτη θέση σε ένα πρωτάθλημα, αλλά όλα αυτά σε μαθαίνουν να είσαι καλύτερος. Όποιος θέλει να φτάσει ψηλά, θα πρέπει να έχει θάρρος, πειθαρχία και υπομονή».

Όσο για το μέλλον, ο Στέφανος έχει μεγάλα σχέδια τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους μαθητές του: «Πρώτος στόχος είναι να γίνω Grand Winner, δηλαδή Αθλητής της Χρονιάς. Αθλητικά, στόχος είναι το χρυσό στα Mediterranean Games. Σαν προπονητής, θέλω να βγάλω μαθητές με τίτλους ίδιους ή καλύτερους από τους δικούς μου, και όχι έναν ή δύο, αλλά πολλούς».

Με αυθεντικότητα και πάθος, ο Στέφανος Ξένος αποδεικνύει πως το καράτε δεν είναι μόνο άθλημα, αλλά τρόπος ζωής, που απαιτεί θάρρος, επιμονή και αμέριστη αγάπη για την προσπάθεια.

