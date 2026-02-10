Mad TV News 10.02.2026

Ο Στέφανος Ξένος στο Fitness O’ Clock: «Η οικογένεια και η αφοσίωση με έκαναν πρωταθλητή»

Ο Στέφανος Ξένος, πρωταθλητής κόσμου στο καράτε, μιλά στο Fitness O’ Clock για τις νίκες, τις ήττες, την οικογενειακή στήριξη και τα μελλοντικά του σχέδια
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Στέφανος Ξένος μίλησε στην εκπομπή Fitness O’ Clock για την πορεία του στο καράτε, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τις σημαντικές στιγμές που διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα και την καριέρα του. Από τα πρώτα του βήματα στον χώρο του αθλήματος μέχρι τη στιγμή που στέφθηκε πρωταθλητής κόσμου στο καράτε, ο ίδιος περιγράφει με ειλικρίνεια τις εμπειρίες που τον οδήγησαν στην κορυφή.

«Ξεκίνησα λόγω οικογενειακού περιβάλλοντος. Οι γονείς μου είναι οι προπονητές μου και από δύο ή τριών ετών ήμουν στους αγωνιστικούς χώρους. Τα μεγαλύτερα αδέρφια μου με βοήθησαν πολύ, και όταν μπήκε και η μικρή μου αδερφή στον χώρο, έγινε ακόμα πιο εύκολο να συνεχίσω», εξηγεί ο Στέφανος, προσθέτοντας πως η στήριξη της οικογένειας ήταν καθοριστική για την εξέλιξή του. Παράλληλα, αναγνωρίζει πως η ζωή ενός πρωταθλητή δεν είναι πάντα εύκολη: «Όλα είναι καράτε. Από την προπόνηση μέχρι τη δουλειά. Και παρόλο που είμαστε τυχεροί ως οικογένεια, θα μπορούσε κάποιος να το ονομάσει και “πλήξη”».

Διάβασε επίσης: Ο Γιάννης Νυφαντόπουλος στο Fitness O’ Clock: «Έχασα ένα χρόνο από την οικογένειά μου λόγω ενός τροχαίου»

Η πορεία του στον πρωταθλητισμό συνοδεύτηκε από σκληρή δουλειά και απαιτητικές στιγμές: «Ήμουν έφηβος και έδινα τα πάντα για αυτό που κάνω. Χτυπούσα το σάκο αλύπητα Σάββατο και Κυριακή βράδυ, ενώ οι φίλοι μου διασκέδαζαν. Αυτό με έκανε να εκτιμώ ακόμα περισσότερο τους αθλητές που έχουν συνέπεια και πάθος».

Η στιγμή που ξεχωρίζει στη μέχρι τώρα καριέρα του ήταν η κατάκτηση του τίτλου του πρωταθλητή κόσμου στην κατηγορία αντρών το 2023 στη Βουδαπέστη: «Αυτός ο τίτλος ήταν το όνειρο που είχα πάντα. Το καράτε έχει τρομερό επίπεδο, με αθλητές που δεν πληρώνονται πάντα, αλλά ζουν και αναπνέουν για το άθλημα».

Αναφερόμενος στις ήττες και στις δύσκολες στιγμές, ο Στέφανος λέει: «Με βασάνισε μια τρίτη θέση σε ένα πρωτάθλημα, αλλά όλα αυτά σε μαθαίνουν να είσαι καλύτερος. Όποιος θέλει να φτάσει ψηλά, θα πρέπει να έχει θάρρος, πειθαρχία και υπομονή».

Όσο για το μέλλον, ο Στέφανος έχει μεγάλα σχέδια τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους μαθητές του: «Πρώτος στόχος είναι να γίνω Grand Winner, δηλαδή Αθλητής της Χρονιάς. Αθλητικά, στόχος είναι το χρυσό στα Mediterranean Games. Σαν προπονητής, θέλω να βγάλω μαθητές με τίτλους ίδιους ή καλύτερους από τους δικούς μου, και όχι έναν ή δύο, αλλά πολλούς».

Με αυθεντικότητα και πάθος, ο Στέφανος Ξένος αποδεικνύει πως το καράτε δεν είναι μόνο άθλημα, αλλά τρόπος ζωής, που απαιτεί θάρρος, επιμονή και αμέριστη αγάπη για την προσπάθεια.

Διάβασε επίσης: Η Ματίνα Νταρζάνου στο Fitness O’ Clock: Δύναμη, πάθος και η ζωή στην κορυφή του ποδοσφαίρου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

fitness o' clock Στέφανος Ξένος
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
6 εύκολα make up looks για δοκιμάσεις αυτές τις Απόκριες

6 εύκολα make up looks για δοκιμάσεις αυτές τις Απόκριες

10.02.2026
Επόμενο
Ακυρώθηκε η πτήση σου; Δες τι να κάνεις για να φτάσεις στον προορισμό σου χωρίς πανικό

Ακυρώθηκε η πτήση σου; Δες τι να κάνεις για να φτάσεις στον προορισμό σου χωρίς πανικό

10.02.2026

Δες επίσης

Push Up: Οι συντελεστές της παράστασης στο Talk To MAD
Mad TV News

Push Up: Οι συντελεστές της παράστασης στο Talk To MAD

10.02.2026
Διαmadάκια: Πόση ώρα αντέχεις χωρίς κινητό;
Diamadakia

Διαmadάκια: Πόση ώρα αντέχεις χωρίς κινητό;

06.02.2026
Street List: Η playlist της Αθήνας
Mad TV News

Street List: Η playlist της Αθήνας

06.02.2026
Ο Σόλων Τσούνης στο Spill The Tea: «Θεωρώ ότι είναι ρόλος ζωής για μένα ο Διονύσης Χαμπέας»
Mad TV News

Ο Σόλων Τσούνης στο Spill The Tea: «Θεωρώ ότι είναι ρόλος ζωής για μένα ο Διονύσης Χαμπέας»

06.02.2026
Ο Νικόλαος Παπαγιάννης στο Talk To MAD: «Η Παραλία δεν τελείωσε -Τώρα ξεκινάει το διεθνές της ταξίδι»
Mad TV News

Ο Νικόλαος Παπαγιάννης στο Talk To MAD: «Η Παραλία δεν τελείωσε -Τώρα ξεκινάει το διεθνές της ταξίδι»

06.02.2026
Οι πρωταγωνιστές της παράστασης «Killer Joe» στο Talk to MAD
Mad TV News

Οι πρωταγωνιστές της παράστασης «Killer Joe» στο Talk to MAD

04.02.2026
Ο Γιάννης Κονδράρος μιλά στο Talk to MAD για το Liberty Guide Dogs
Mad TV News

Ο Γιάννης Κονδράρος μιλά στο Talk to MAD για το Liberty Guide Dogs

03.02.2026
Η Βρισηίδα Ανδριώτου και η Κέλλυ Βρανάκη στο Talk to MAD
Mad TV News

Η Βρισηίδα Ανδριώτου και η Κέλλυ Βρανάκη στο Talk to MAD

03.02.2026
Ο Γιάννης Νυφαντόπουλος στο Fitness O’ Clock: «Έχασα ένα χρόνο από την οικογένειά μου λόγω ενός τροχαίου»
Mad TV News

Ο Γιάννης Νυφαντόπουλος στο Fitness O’ Clock: «Έχασα ένα χρόνο από την οικογένειά μου λόγω ενός τροχαίου»

03.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)