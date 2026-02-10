Beauty 10.02.2026

6 εύκολα make up looks για δοκιμάσεις αυτές τις Απόκριες

Από glam glitter μέχρι διακριτικά μοτίβα, αυτές είναι οι πιο εύκολες και δημιουργικές προτάσεις μακιγιάζ για να ξεχωρίσεις τις Απόκριες
Μαρία Χατζηγιάννη

Η περίοδος των Αποκριών φέρνει μαζί της χρώμα, δημιουργικότητα και την ευκαιρία να πειραματιστείς με το μακιγιάζ σου χωρίς περιορισμούς. Φέτος, δεν χρειάζεται να ξοδέψεις ώρες ή να επενδύσεις σε περίπλοκα προϊόντα για να πετύχεις ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Από μικρές λεπτομέρειες που προσθέτουν λάμψη μέχρι εντυπωσιακά εφέ με απλά υλικά που ήδη έχεις στο νεσεσέρ σου, το σωστό μακιγιάζ μπορεί να απογειώσει οποιοδήποτε αποκριάτικο look.

Οι ιδέες που ακολουθούν είναι εύκολες, γρήγορες και ιδανικές για όσες θέλουν να δείχνουν εντυπωσιακές χωρίς υπερβολική προσπάθεια. Από glam glitter μέχρι minimal αλλά εντυπωσιακά μοτίβα, θα βρεις συνδυασμούς που ταιριάζουν σε κάθε προσωπικότητα και διάθεση. Με λίγα προϊόντα και λίγη φαντασία, μπορείς να δημιουργήσεις looks που τραβούν τα βλέμματα και σε βάζουν κατευθείαν στο αποκριάτικο πνεύμα.

1. Διαβολάκι

Το διαβολάκι είναι ένα από τα πιο απλά, εύκολα και ταυτόχρονα διαχρονικά μακιγιάζ που μπορείς να επιλέξεις για τις Απόκριες. Το μόνο που θα χρειαστείς είναι ένα κόκκινο μολύβι χειλιών και λίγη κόκκινη σκιά, αν θέλεις να τονίσεις περισσότερο το αποτέλεσμα. Απλώς σχημάτισε δύο καμπυλωτά τρίγωνα περίπου στη μέση των φρυδιών σου και στη συνέχεια, στη μία πλευρά, δημιούργησε μια γραμμή με βελάκι στο τέλος για να σχηματίσεις την ουρά. Για ένα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα, σχεδίασε τα χείλη σου με μαύρο μολύβι και γέμισέ τα με κόκκινο κραγιόν ή lip-gloss.

@anastasiafytila Let the season beginnnnn #lastminutecarnivallook #fygr #anastasiafytila #μπες #carnivalmakeup ♬ original sound – anastasiafytila

2. Avatar

Αν θέλεις να ξεφύγεις από τα συνηθισμένα και να δοκιμάσεις κάτι πιο ιδιαίτερο, το comeback της ταινίας Avatar μπορεί να σου δώσει έμπνευση. Αν και είναι λίγο πιο απαιτητικό από το προηγούμενο look, με λίγη υπομονή και εξάσκηση θα πετύχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το έντονο ρουζ και το λευκό eyeliner γίνονται οι καλύτεροι σύμμαχοί σου για να δημιουργήσεις ένα εξωπραγματικό μακιγιάζ που όλοι θα ζηλέψουν. Τη διαφορά εδώ την κάνουν τα αξεσουάρ. Οι χρωματιστοί φακοί και τα ethnic στοιχεία στα μαλλιά και στο πρόσωπο δίνουν αμέσως ένα level-up στην εμφάνισή σου, ολοκληρώνοντας το εντυπωσιακό αποκριάτικο look.

@anastasiafytila ‍♀️‍♀️#fyp #fypシ #greece #fy #fygreece #apokries #makeupgreece #fairymakeup ♬ original sound – Harris Ntounos

3. Clown

Όπως το διαβολάκι, έτσι και ο κλόουν είναι ένα από τα πιο εύκολα αποκριάτικα μακιγιάζ που μπορείς να δοκιμάσεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ζωγραφίσεις δύο αντικριστά τρίγωνα πάνω και κάτω από τα μάτια σου. Στη συνέχεια, πρόσθεσε λίγη λεπτομέρεια στην άκρη της μύτης σου.

Αν θέλεις να ανεβάσεις το επίπεδο, μπορείς να δημιουργήσεις ένα glam eye look σε συνδυασμό με glossy χείλη, προσδίδοντας ένα πιο εντυπωσιακό και σύγχρονο twist στο κλασικό κλόουν μακιγιάζ.

@muagreece MUAGREECE•Εύκολο μακιγιάζ για σενα που δεν ξερεις τι να κάνεις στις απόκριες ! #makeup #muagreece #trend #carnivalmakeup ♬ cooler than me by mike posner sped up – Lexie (Sunset’s Version)

4. Ελαφάκι

Εξίσου εύκολο και πολύ κοντά στο καθημερινό σου μακιγιάζ, αυτό το look ξεκινά με τη βάση σου, χρησιμοποιώντας πιο θερμούς και καφέ τόνους για τα μάτια. Το eyeliner παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς δημιουργεί το αξιολάτρευτο εφέ που κάνει τη διαφορά.

Πρόσθεσε λίγο κόκκινο ρουζ στη μύτη για μια παιχνιδιάρικη νότα και ολοκλήρωσε το μακιγιάζ με ένα σκούρο καφέ κραγιόν, εφαρμόζοντας το μόνο στο πάνω μέρος των χειλιών για ένα ιδιαίτερο twist.

@kwnnamua #deermakeup #deermakeuplook #μεικαπ #fy #makigiaz #makeupfyp #greekmakeupartist #mpesforyougamwww #fypage #fyp #μεικαπ #apokries #αποκριες #πατρινοκαρναβαλι #makeupideas #deer ♬ original sound – The audios you need

5. Πειρατής

Αν φέτος θες να ντυθείς πειρατής, τότε το μόνο που έχεις να κάνεις είναι ένα πιο dark και σκοτεινό μακιγιάζ με έντονο smokey eye και μπορντό χείλη που χαρίζουν περισσότερο βάθος στην όλη εικόνα. Τέλος, μια μαύρη γραμμή που θυμίζει ουλή κάτω από το μάτι σου είναι η λεπτόμερεια που θα «δέσει» το look σου.

@im.fenia Πώς σας φάνηκε το αποκριάτικο μακιγιάζ πειρατίνας; ‍☠️❤️ εμπνευσμένο από την @Penny.artistry #fy #foryourpage #fyyyyyyyyyyyyyyyy #tiktok #greektiktok #viral #viraltiktok #viralvideo #carnaval #pirate #piratemakeup #pieatesofthecaribean #piratetiktok #carnival2024 #makeuptutorial #καρναβαλι #καρναβαλι2024 ♬ Macarena – Los Del Rio

6. Μέδουσα

Αν και φαίνεται περίπλοκο, το μακιγιάζ αυτό είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι νομίζεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πειραματιστείς με μπλε και πράσινες αποχρώσεις.

Για να δημιουργήσεις το εφέ των λέπια, τοποθέτησε ένα διχτυωτό καλσόν πάνω σε ζυγωματικά και μέτωπο και ταμπόναρε από πάνω τη σκιά σου. Το αποτέλεσμα θα δώσει μια εντυπωσιακή, «θαλασσινή» υφή που θα κλέψει τις εντυπώσεις.

@ioanna.an_ See you next year✨ #αποκριες #μακιγιαζ #μακιγιαζ #μεικαπ #makeuplook #medusa #medusamakeup #apokries2024 #καρναβαλι #καρναβαλι2024 #2024 ♬ Macarena – Los Del Rio

