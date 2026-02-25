Η Dua Lipa και η Hennessy Carolina σε στιλιστική αντιπαράθεση με μπικίνι Hello Kitty

Η Dua Lipa και η Hennessy Carolina δίνουν στιλιστική «μάχη» στα social media με μπικίνι Hello Kitty, αποδεικνύοντας ξανά την αγάπη τους για το τολμηρό και παιχνιδιάρικο στυλ

Η διεθνής ποπ σταρ Dua Lipa βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της προσοχής, αυτή τη φορά όχι για κάποιο νέο μουσικό της επίτευγμα ή μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, αλλά για μια στιλιστική μονομαχία που έχει ανάψει τις συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Dua Lipa φόρεσε πρώτη ένα μπικίνι με θέμα Hello Kitty, αλλά η αδελφή της Cardi B, Hennessy Carolina, φαίνεται να της δίνει μια γερή μάχη για το ποια το φόρεσε καλύτερα. Η ερώτηση είναι απλή: Ποια προτιμάτε;

Η τραγουδίστρια, γνωστή για το τολμηρό και εκλεπτυσμένο της στιλ, έχει αποδείξει επανειλημμένα την αγάπη της για τη μόδα, είτε πρόκειται για εμφανίσεις σε εκδηλώσεις υψηλής ραπτικής είτε για τις πιο χαλαρές στιγμές των διακοπών της. Η επιλογή της να φορέσει ένα μπικίνι με το εμβληματικό σχέδιο του καρτούν προσθέτει μια παιχνιδιάρικη πινελιά στην ήδη εντυπωσιακή της γκαρνταρόμπα.

Διάβασε επίσης: Η Dua Lipa και ο Callum Turner αγκαλιά στο παριζιάνικο μετρό

Από την άλλη πλευρά, η Hennessy Carolina, ως αδελφή της Cardi B, έχει αναπτύξει τη δική της ξεχωριστή προσωπικότητα και αισθητική στον χώρο της ψυχαγωγίας και της μόδας. Η εμφάνισή της με το ίδιο ή παρόμοιο μπικίνι Hello Kitty φέρνει στο προσκήνιο μια διαφορετική οπτική, προκαλώντας τους θαυμαστές να αποφασίσουν ποια από τις δύο αναδεικνύει καλύτερα το συγκεκριμένο σχέδιο. Αυτή η άτυπη «μονομαχία» αναδεικνύει την επιρροή της ποπ κουλτούρας και του διαδικτύου στη διαμόρφωση των τάσεων και των συζητήσεων γύρω από το στιλ των διασημοτήτων.

Από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς στην Εβδομάδα Μόδας

Η επιρροή της Dua Lipa εκτείνεται πέρα από τη μουσική και τη μόδα, φτάνοντας ακόμη και σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Σε μια καμπάνια που συνδυάζει τον παλμό της ποπ κουλτούρας με το πνεύμα της ολυμπιακής προσπάθειας, η Dua Lipa πρωταγωνιστεί στο νέο προωθητικό φιλμ της NBCUniversal για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 στο Μιλάνο-Κορτίνα. Η Βρετανίδα τραγουδίστρια παρουσιάζεται να διασχίζει τους χιονισμένους δρόμους της ιταλικής μητρόπολης, αναδεικνύοντας το όραμα και τη δυναμική των γυναικών αθλητριών της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο φιλμ, κινείται με φυσική άνεση στη Galleria Vittorio Emanuele II, μιλώντας εναλλάξ ιταλικά και αγγλικά και αποτίοντας φόρο τιμής σε αθλήτριες που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στον χειμερινό αθλητισμό, όπως η Lindsay Vonn και η Mikaela Shiffrin. Όλα αυτά στον ρυθμό της disco pop επιτυχίας της «Training Season», η οποία έχει φτάσει στο top 40 του Billboard Hot 100.

Η παρουσία της Dua Lipa είναι εξίσου έντονη και στις κορυφαίες εκδηλώσεις μόδας. Η τραγουδίστρια επέλεξε τα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά την παραμονή της στο Παρίσι για την Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής. Η εικόνα της μιας παγκόσμιας μουσικής προσωπικότητας που κινείται με την απλότητα της καθημερινότητας μέσα σε ένα πολυσύχναστο βαγόνι μετρό σπάνια περνά απαρατήρητη. Ωστόσο, η Dua Lipa κατάφερε να εκπλήξει τους Παριζιάνους όταν εμφανίστηκε να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πόλης μαζί με τον σύντροφό της Callum Turner, μακριά από τα φλας και την τυπική λάμψη που συνοδεύει τις δημόσιες εμφανίσεις της. Σε βίντεο διακρίνεται το ζευγάρι να στέκεται σε βαγόνι του παρισινού μετρό ανάμεσα σε επιβάτες που φαίνεται να μην αντιλαμβάνονται αμέσως την παρουσία τους, δείχνοντας μια πιο προσγειωμένη πλευρά της καλλιτέχνιδας.

Δες ένα σχετικό βίντεο για την Dua Lipa και τον Callum Turner στο Παρίσι:

Η Dua Lipa συνεχίζει να μαγνητίζει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις της, όπως αυτή που έκανε στο 76ο Berlinale International Film Festival στο Βερολίνο. Η τραγουδίστρια εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί με ένα διάφανο, custom φόρεμα του οίκου Chanel, που ακολούθησε την τάση του «naked dress». Το φόρεμα ήταν φτιαγμένο από λεπτό, ανοιχτό πλεκτό ύφασμα με off-the-shoulder λαιμόκοψη και πιο πυκνές λεπτομέρειες στο μπούστο και στο τελείωμα, δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον παιχνίδι υφών και σιλουέτας. Tο συνδύασε με μαύρο ψηλόμεσο εσώρουχο για μια ισορροπία ανάμεσα στην τόλμη και στο στιλ, ολοκληρώνοντας το look με μαύρες γόβες Christian Louboutin «So Kate» και ένα εντυπωσιακό κολιέ Bulgari Serpenti.

Πέρα από τις στιλιστικές της επιλογές, η Dua Lipa παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα και στον μουσικό κόσμο. Οι θαυμαστές της ποπ μουσικής ζουν τις τελευταίες ημέρες σε ρυθμούς έντονης προσμονής, καθώς ολοένα και πληθαίνουν οι φήμες ότι η Dua Lipa ενδέχεται να συμμετέχει στο επερχόμενο άλμπουμ του Harry Styles. Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση, η συζήτηση στο διαδίκτυο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, με τα fandoms των δύο καλλιτεχνών να «βράζουν» από ενθουσιασμό. Η ιδέα μιας συνεργασίας μεταξύ δύο τόσο επιδραστικών καλλιτεχνών έχει εκτοξεύσει τις προσδοκίες, καθώς και οι δύο διανύουν μια περίοδο παγκόσμιας κυριαρχίας.

Δες ένα ακόμα σχετικό βίντεο για την Dua Lipa:

Και ένα βίντεο που αναφέρεται στην Dua Lipa και άλλες διασημότητες:

Η Dua Lipa συνεχίζει να αποδεικνύει ότι είναι μια καλλιτέχνιδα που δεν φοβάται να πειραματιστεί, τόσο στη μουσική όσο και στο στιλ. Είτε πρόκειται για ένα Hello Kitty μπικίνι, είτε για ένα διάφανο φόρεμα Chanel, είτε για μια συνεργασία με έναν οίκο πολυτελείας, η επιρροή της στον κόσμο της ψυχαγωγίας και της μόδας είναι αδιαμφισβήτητη. Η συζήτηση για το ποια φόρεσε καλύτερα το Hello Kitty μπικίνι είναι απλώς μια ακόμα ένδειξη του πόσο η Dua Lipa και η Hennessy Carolina – και γενικότερα οι προσωπικότητες της ποπ κουλτούρας, μπορούν να πυροδοτήσουν το ενδιαφέρον του κοινού με τις επιλογές τους.

Διάβασε επίσης: Η Dua Lipa η νέα πρέσβειρα του οίκου Bvlgari

Δες κι αυτό…