Corporate News 25.02.2026

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις σπάνιες παθήσεις στην Πλατεία Συντάγματος (26/2)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο μεγαλύτερος ανθρωπιστικός Οργανισμός της χώρας, σε συνεργασία με την Επιστημονική Εταιρεία Σπανίων Παθήσεων και Ορφανών Φαρμάκων (Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ.), διοργανώνει δράση στην Πλατεία Συντάγματος (πλησίον σταθμού Μετρό), την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, ώρες 10:00 με 12:00, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Σπανίων Παθήσεων, που εορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου.
Mad.gr

Η δράση θα πραγματοποιηθεί με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τις σπάνιες παθήσεις, την ενίσχυση της γνώσης γύρω από τις ανάγκες των ανθρώπων που πάσχουν από αυτές και την διασύνδεση των ασθενών με την Ελληνική Εταιρεία Σπανίων Παθήσεων για την άμεση πρόσβαση τους στα ορφανά φάρμακα. Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να διευκολύνει την αναζήτηση υποστήριξης για τους ασθενείς με σπάνιες παθήσεις και να ενισχύσει την πρόσβασή τους στις απαραίτητες θεραπείες και υπηρεσίες φροντίδας, δίνοντας φωνή στους ίδιους και στις οικογένειές τους.

Υπενθυμίζεται ότι, σπάνια, θεωρείται η νόσος που προσβάλλει λιγότερους από έναν ανά 2.000 κατοίκους, ενώ, υπάρχει διαφορά συχνότητας μεταξύ των σπάνιων παθήσεων, καθώς άλλες αφορούν σε δεκάδες χιλιάδες ασθενείς ενώ, άλλες σε λίγες εκατοντάδες ή λίγες δεκάδες ασθενών σε όλη την Ευρώπη. Ο αριθμός των Σπάνιων Παθήσεων υπολογίζεται σε 6.000-8.000. Το 80% από αυτές έχουν γενετική προέλευση, ενώ στο 50% η πρώτη εμφάνιση συμπτωμάτων παρατηρείται κατά την παιδική ηλικία. Ο πληθυσμός της Ευρώπης αγγίζει τα 700 εκατομμύρια άτομα, οπότε οι Σπάνιες Παθήσεις είναι δυνατόν να αφορούν σε 30 εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 800.000 άτομα που ζουν με Σπάνιες Παθήσεις.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ελληνικός ερυθρός σταυρός
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Θρήνος στο Grand Hotel – Η εκτέλεση του Νικόλα ανατρέπει τα πάντα στη σειρά

Θρήνος στο Grand Hotel – Η εκτέλεση του Νικόλα ανατρέπει τα πάντα στη σειρά

25.02.2026
Επόμενο
Η Dua Lipa και η Hennessy Carolina σε στιλιστική αντιπαράθεση με μπικίνι Hello Kitty

Η Dua Lipa και η Hennessy Carolina σε στιλιστική αντιπαράθεση με μπικίνι Hello Kitty

25.02.2026

Δες επίσης

ΕΚΚΟΜΕΔ και NETFLIX συνεργάζονται στην κατάρτιση
Corporate News

ΕΚΚΟΜΕΔ και NETFLIX συνεργάζονται στην κατάρτιση

25.02.2026
Ε.Ε.Σ.: Γιορτή ελπίδας και χαράς για τα παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑΣ»
Corporate News

Ε.Ε.Σ.: Γιορτή ελπίδας και χαράς για τα παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑΣ»

17.02.2026
O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει Εβδομάδα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης για τον Παιδικό Καρκίνο
Corporate News

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει Εβδομάδα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης για τον Παιδικό Καρκίνο

14.02.2026
Δήμος Αθηναίων: Οι πιο απίθανοι μασκαράδες την Κυριακή θα πλημμυρίσουν το Ζάππειο!
City Guide

Δήμος Αθηναίων: Οι πιο απίθανοι μασκαράδες την Κυριακή θα πλημμυρίσουν το Ζάππειο!

12.02.2026
Πέθανε ο Ιδρυτής της Πλαίσιο, Γιώργος Γεράρδος
Corporate News

Πέθανε ο Ιδρυτής της Πλαίσιο, Γιώργος Γεράρδος

11.02.2026
Με βαθύτατη θλίψη η οικογένεια του MAD αποχαιρετά τον Γιώργο Μάρκου
Corporate News

Με βαθύτατη θλίψη η οικογένεια του MAD αποχαιρετά τον Γιώργο Μάρκου

09.02.2026
Καλό Ταξίδι Γιώργο!
Corporate News

Καλό Ταξίδι Γιώργο!

09.02.2026
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργάνωσε Τελετή Υπόσχεσης και Απονομής Πτυχίων & Προαγωγών σε 132 Εθελοντές του Τομέα Υγείας
Corporate News

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργάνωσε Τελετή Υπόσχεσης και Απονομής Πτυχίων & Προαγωγών σε 132 Εθελοντές του Τομέα Υγείας

03.02.2026
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει εκδήλωση ευαισθητοποίησης και πρόληψης κατά του Καρκίνου στην Πλατεία Συντάγματος
Corporate News

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει εκδήλωση ευαισθητοποίησης και πρόληψης κατά του Καρκίνου στην Πλατεία Συντάγματος

03.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά