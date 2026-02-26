Beauty 26.02.2026

Lily Collins: Το μαύρο μανικιούρ που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια

lily_collins
Η Lily Collins επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια με το «Goth-Chic» μανικιούρ της, συνδυάζοντας έντονο μαύρο με κομψό, ultra-glossy φινίρισμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Το μαύρο μανικιούρ που υιοθέτησε η πρωταγωνίστρια του Emily in Paris είναι ένα παράδειγμα του πώς ένα κλασικό χρώμα μπορεί να μετατραπεί σε statement μέσα από λεπτομέρειες και τεχνική.

Το αμυγδαλωτό σχήμα μακραίνει τα δάχτυλα, προσθέτει θηλυκότητα και εξισορροπεί την αυστηρότητα του σκοτεινού χρώματος, ενώ το ultra-glossy φινίρισμα δίνει μια πολυτελή αίσθηση που θυμίζει πολύτιμο λίθο, όπως ο ονυξ. Η ένταση και η καθαρότητα του μαύρου χρώματος το καθιστούν ιδανικό για μοντέρνα looks που συνδυάζουν κομψότητα και τόλμη.

lily_collins
https://www.instagram.com/lilyjcollins/?hl=el

Διάβασε επίσης: Βαρέθηκες το animal print μανικιούρ; 5 ιδέες για να το ανανεώσεις

Επιπλέον, η αντίθεση που δημιουργείται ανάμεσα στο βαθύ μαύρο και τα χρυσά αξεσουάρ, όπως δαχτυλίδια ή λεπτές βέργες, ενισχύει τη φιλοσοφία του «quiet luxury», δηλαδή της διακριτικής πολυτέλειας που δεν χρειάζεται υπερβολές για να ξεχωρίσει. Το μανικιούρ αποκτά έτσι έναν μίνιμαλ χαρακτήρα με μεγάλη αισθητική δύναμη, που μπορεί να λειτουργήσει τόσο σε καθημερινές εμφανίσεις όσο και σε πιο επίσημες στιγμές.

Τέλος, η επιλογή ενός μαύρου χρώματος χωρίς shimmer ή γκλίτερ και η χρήση ενισχυμένης βάσης εξασφαλίζουν ένα λείο και ομοιόμορφο αποτέλεσμα, ενώ το gel top coat προσφέρει το απαραίτητο καθρέφτισμα και αντοχή στο χρόνο. Αυτή η τεχνική προσέγγιση επιτρέπει στο μανικιούρ να διατηρείται φρέσκο και κομψό για ημέρες, ενώ παράλληλα ενισχύει την ένταση και την καθαρότητα της απόχρωσης, κάνοντάς το ιδανικό για όσες θέλουν να συνδυάσουν κλασική κομψότητα με μοντέρνο edge.

Διάβασε επίσης: Θες πιο υγιή μαλλιά; Δες πώς θα κάνεις σωστά detox στο τριχωτό της κεφαλής

Δες κι αυτό…

beauty Emily in Paris Lily Collins νύχια
