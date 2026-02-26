Celeb News 26.02.2026

Τίτλοι τέλους πέφτουν στον γάμο της Cardi B και του Stefon Diggs

cardi_b
Μετά το Super Bowl 2026 και τις φήμες για τον Diggs, η Cardi B εμφανίστηκε στη σκηνή της περιοδείας της, επιβεβαιώνοντας ότι πλέον είναι single
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Cardi B και ο wide receiver των New England Patriots, Stefon Diggs, τερμάτισαν τη σχέση τους ενός έτους, λίγες μόνο ημέρες πριν το Super Bowl 2026, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Us Weekly.

«Η σχέση τους ήταν πάντα με σκαμπανεβάσματα», δήλωσε πηγή στο Us Weekly. «Δεν είναι η πρώτη φορά που χωρίζουν. Η Cardi είναι ξανά single και νιώθει ελεύθερη».

Το ζευγάρι είχε κυριαρχήσει στις ειδήσεις το 2025, από τις τρυφερές φωτογραφίες τους σε καλοκαιρινές διακοπές, τις courtside εμφανίσεις σε αγώνες NBA, μέχρι την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης. Η Cardi B κέρδισε τις καρδιές των θαυμαστών όταν εμφανιζόταν στα στάδια για να υποστηρίξει τον Diggs, ακόμα και κατά τη νίκη των Patriots στο AFC τον Ιανουάριο του 2026. Παρ’ όλα αυτά, η ήττα των Patriots από τους Seattle Seahawks συμπίπτει με τα πρώτα δημοσιεύματα για το χωρισμό τους.

Η αλήθεια πίσω από τον χωρισμό

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η σχέση τους είχε προβλήματα εμπιστοσύνης. Ο Diggs φέρεται να είχε προδώσει πολλές φορές την Cardi B, ενώ οι φίλοι της προσπαθούσαν καιρό να της δείξουν ότι της αξίζει κάτι καλύτερο. Παρά τις φήμες, δεν έχουν επιβεβαιωθεί δημόσια οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες για την προδοσία. Οι θαυμαστές παρατήρησαν επίσης ότι οι δύο πρώην σύντροφοι σταμάτησαν να ακολουθούν ο ένας τον άλλο στο Instagram μετά την ήττα των Patriots.

Αντιμετωπίζοντας τον χωρισμό στη σκηνή

Η Cardi B, η οποία βρίσκεται σε περιοδεία με το Little Miss Drama Tour, αναφέρθηκε έμμεσα στο χωρισμό κατά την εμφάνισή της στο Kia Forum στο Inglewood, California, στις 25 Φεβρουαρίου 2026. Η ράπερ υπονόησε ότι πλέον δεν είναι κοντά με τον Diggs, αλλά τόνισε ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να σχολιάζει τον πρώην σύντροφό της. «Απλά και μόνο επειδή δεν είμαι πια με τον baby daddy μου, δεν σημαίνει ότι μπορείτε να μιλάτε για εκείνον», είπε χαρακτηριστικά, μετά από μια αναφορά της BIA προς τον NFL παίκτη. Πολλοί θαυμαστές θεώρησαν αυτή τη δήλωση ως έμμεση επιβεβαίωση του χωρισμού τους.

Η νέα πορεία της Cardi B

Με τις προσωπικές αναταράξεις πίσω της, ενώ ο Diggs αντιμετωπίζει κατηγορίες για επίθεση και στραγγαλισμό πρώην προσωπικής του σεφ, τις οποίες αρνείται, η Cardi B φαίνεται να έχει βρει ξανά την ισορροπία της. Η ίδια πηγή αναφέρει: «Εστιάζει πλήρως στη μουσική της και συνειδητοποίησε ότι δεν θέλει να ανησυχεί για εκείνον ενώ βρίσκεται σε περιοδεία».

Η Cardi B συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία, εστιάζοντας στην ελευθερία, τη δημιουργικότητα και την προσωπική της ζωή, αφήνοντας πίσω όσα δεν της πρόσφεραν η σχέση με τον Diggs.

